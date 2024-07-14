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Trump'a silahlı saldırı: Suikast girişiminde bulunan şüphelinin kimliği doğrulandı
Trump'a silahlı saldırı: Suikast girişiminde bulunan şüphelinin kimliği doğrulandı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi düzenlendi. Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T09:17+0300
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Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump, silah sesleriyle yere düştü.Ardından korumaları Trump'ın etrafını sararak güvenlik çemberi oluşturdu.Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırarak, mitingini takip etmeye gelenlere "iyiyim" mesajı verdi.Saldırı sonrası Donald Trump'ın kulağının kanadığı görüldü.Saldırgan tespit edildiFederal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakın olduklarını, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacaklarını bildirmişti.20 yaşında: Thomas Matthew CrooksNBC News'in haberine göre FBI, Trump'a suikast girişiminde bulunan şüphelinin kimliğini doğruladı. Şüphelinin Pennsylvania'dan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklandı. Kanal’dan yapılan açıklamada, “FBI'ın Pittsburgh ofisinin Pazar sabahı NBC News'e yaptığı açıklamaya göre, şüphelinin Pennsylvania, Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verildi.Görgü tanıkları: Polisi önceden saldırganla ilgili uyardıkBirden fazla görgü tanığı, eski başkan Donald Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingindeki polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini öne sürdü.BBC'nin haberine göre, Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın, izleyiciler tarafından saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce görüldüğünü iddia etti.Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydeden Smith, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi.Polis güçlerinin etrafta dolandığını aktaran Smith, "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik" ifadesiyle polise saldırganı bildirdiklerini, ancak polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.ABD Gizli Servisi yetkililerinin, miting alanındaki bir ahırdan kendisine baktığını görebildiğini kaydeden Smith, "Gizli servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş." ifadesini kullandı.Smith, Gizli Servis'in dürbünle kendisine baktığını belirlediğini anlatarak, "Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası." dedi.CBS News'a konuşan başka bir görgü tanığı ise "Etrafıma bakıyordum ve binalardan birinin tepesinde bir adamın bir binadan diğerine geçtiğini gördüm ve gidip polis memuruna onun çatıda olduğunu söyledim. Yerime döndüğümde, insanların durdukları yerden bu kişiyi hala görebildiklerini duydum." bilgisini paylaştı.Polis memuruna, bulunduğu yere gelirse saldırganı görebileceğini söylemek için geri döndüğünü vurgulayan tanık, hemen sonrasında silah sesleri duyduğunu kaydetti.Trump: Kulağıma isabet ettiSosyal medyadan açıklama yapan Trump, Gizli Servis'e teşekkür etti.Saldırganla ilgili bir bilgi olmadığını belirten Trump, "Kurşun sağ kulağımın üstüne isabet etti. Silah seslerini duyunca bir şeylerin ters gittiğini anladım. Hemen kurşunun derimden geçtiğini hissettim, çok kan aktı." dedi."Ülkemizde böyle bir olayın olması inanılmaz" diyen Trump, saldırıda ölen kişinin ailesine başsağlığı diledi.Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, sağlık durumunun iyi olduğunu ve yerel bir sağlık merkezinde kontrollerinin yapıldığını açıkladı.Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.'Ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan biri öldü'Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.Richard Goldinger, şüpheli saldırganın, miting alanının dışında olduğuna işaret ederek, "Gerçekten, bulunduğu noktaya nasıl vardı bilmiyorum ama alanın dışındaydı. Oraya nasıl ulaştığını çözmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.Miting alanının şu anda "suç mahalli" olduğuna dikkati çeken Goldinger, mitinge katılan pek çok kişinin bulunduğunu ve herkesi oradan çıkarmanın zor olduğunu dile getirdi.Goldinger, şüpheli saldırganın kimliğine ilişkin, kendisine bilgi verilmediğini sözlerine ekledi.Biden: Şiddete yer yokBiden, Trump'a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı.Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti.ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.
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Trump'a silahlı saldırı: Suikast girişiminde bulunan şüphelinin kimliği doğrulandı

09:17 14.07.2024 (güncellendi: 09:26 14.07.2024)
© AFP 2023 / REBECCA DROKETrump'a suikast
Trump'a suikast - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKE
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Ayrıntılar geliyor
Amerika Birleşik Devletleri eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi düzenlendi. Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan 78 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumu iyi. FBI yetkilileri saldırganın 20 yaşında Pensilvanyalı bir kişi olduğunu açıkladı.
Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump, silah sesleriyle yere düştü.
Ardından korumaları Trump'ın etrafını sararak güvenlik çemberi oluşturdu.
Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırarak, mitingini takip etmeye gelenlere "iyiyim" mesajı verdi.
Saldırı sonrası Donald Trump'ın kulağının kanadığı görüldü.

Saldırgan tespit edildi

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakın olduklarını, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacaklarını bildirmişti.

20 yaşında: Thomas Matthew Crooks

NBC News'in haberine göre FBI, Trump'a suikast girişiminde bulunan şüphelinin kimliğini doğruladı. Şüphelinin Pennsylvania'dan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklandı. Kanal’dan yapılan açıklamada, “FBI'ın Pittsburgh ofisinin Pazar sabahı NBC News'e yaptığı açıklamaya göre, şüphelinin Pennsylvania, Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

Görgü tanıkları: Polisi önceden saldırganla ilgili uyardık

Birden fazla görgü tanığı, eski başkan Donald Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingindeki polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini öne sürdü.
BBC'nin haberine göre, Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın, izleyiciler tarafından saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce görüldüğünü iddia etti.
Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydeden Smith, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi.
Polis güçlerinin etrafta dolandığını aktaran Smith, "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik" ifadesiyle polise saldırganı bildirdiklerini, ancak polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.
ABD Gizli Servisi yetkililerinin, miting alanındaki bir ahırdan kendisine baktığını görebildiğini kaydeden Smith, "Gizli servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş." ifadesini kullandı.
Smith, Gizli Servis'in dürbünle kendisine baktığını belirlediğini anlatarak, "Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası." dedi.
CBS News'a konuşan başka bir görgü tanığı ise "Etrafıma bakıyordum ve binalardan birinin tepesinde bir adamın bir binadan diğerine geçtiğini gördüm ve gidip polis memuruna onun çatıda olduğunu söyledim. Yerime döndüğümde, insanların durdukları yerden bu kişiyi hala görebildiklerini duydum." bilgisini paylaştı.
Polis memuruna, bulunduğu yere gelirse saldırganı görebileceğini söylemek için geri döndüğünü vurgulayan tanık, hemen sonrasında silah sesleri duyduğunu kaydetti.

Trump: Kulağıma isabet etti

Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, Gizli Servis'e teşekkür etti.
Saldırganla ilgili bir bilgi olmadığını belirten Trump, "Kurşun sağ kulağımın üstüne isabet etti. Silah seslerini duyunca bir şeylerin ters gittiğini anladım. Hemen kurşunun derimden geçtiğini hissettim, çok kan aktı." dedi.
"Ülkemizde böyle bir olayın olması inanılmaz" diyen Trump, saldırıda ölen kişinin ailesine başsağlığı diledi.
Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, sağlık durumunun iyi olduğunu ve yerel bir sağlık merkezinde kontrollerinin yapıldığını açıkladı.
Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.

'Ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan biri öldü'

Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.
Richard Goldinger, şüpheli saldırganın, miting alanının dışında olduğuna işaret ederek, "Gerçekten, bulunduğu noktaya nasıl vardı bilmiyorum ama alanın dışındaydı. Oraya nasıl ulaştığını çözmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.
Miting alanının şu anda "suç mahalli" olduğuna dikkati çeken Goldinger, mitinge katılan pek çok kişinin bulunduğunu ve herkesi oradan çıkarmanın zor olduğunu dile getirdi.
Goldinger, şüpheli saldırganın kimliğine ilişkin, kendisine bilgi verilmediğini sözlerine ekledi.

Biden: Şiddete yer yok

Biden, Trump'a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı.
Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.
Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.
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