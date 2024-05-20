https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/uluslararasi-ceza-mahkemesinden-netanyahu-ve-hamas-lideri-hakkinda-tutuklama-karari---1084009318.html
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve Hamas lideri hakkında tutuklama kararı
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve Hamas lideri hakkında tutuklama kararı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'deki iktidar Hamas'ın lideri Yahya Sinwar, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T14:37+0300
2024-05-20T14:37+0300
2024-05-20T14:59+0300
israil- filistin çatışması
hamas
benyamin netanyahu
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
yoav galant
savunma bakanı
hamas
ismail haniye
izzettin el kassam tugayları
yahya sinwar
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Hamas lideri Yahya Sinwar, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında çıkarılacağını belirtti.Yapılan açıklamada mahkemede Gazze şeridinde yaşanan olaylara ilişkin 'savaş suçları ve ı̇nsanlığa karşı suçlarda cezaı̇ sorumluluk taşıdığına ı̇nanmak ı̇çı̇n makul gerekçeler' olduğunu belirtilerek, Hamas lideri Sinwar, Benyamin Netanyahu, Galant, El Kassam Tugayları'nın askeri kanadı komutanı Muhammed Al-Deif ve Hamas Politbüro şefi İsmail Haniye'nin Ekim 2023'ten bu yana işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/putin-iran-cumhurbaskani-vekili-muhbirle-telefon-gorusmesi-yapti-1084008638.html
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hamas, benyamin netanyahu, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yoav galant, savunma bakanı, hamas, ismail haniye, izzettin el kassam tugayları, yahya sinwar
hamas, benyamin netanyahu, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yoav galant, savunma bakanı, hamas, ismail haniye, izzettin el kassam tugayları, yahya sinwar
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu ve Hamas lideri hakkında tutuklama kararı
14:37 20.05.2024 (güncellendi: 14:59 20.05.2024)
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'deki iktidar Hamas'ın lideri Yahya Sinwar, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında çıkarılacağını belirtti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Hamas lideri Yahya Sinwar, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında çıkarılacağını belirtti.
Yapılan açıklamada mahkemede Gazze şeridinde yaşanan olaylara ilişkin 'savaş suçları ve ı̇nsanlığa karşı suçlarda cezaı̇ sorumluluk taşıdığına ı̇nanmak ı̇çı̇n makul gerekçeler' olduğunu belirtilerek, Hamas lideri Sinwar, Benyamin Netanyahu, Galant, El Kassam Tugayları'nın askeri kanadı komutanı Muhammed Al-Deif ve Hamas Politbüro şefi İsmail Haniye'nin Ekim 2023'ten bu yana işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu aktarıldı.