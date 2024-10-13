https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/israil-tanklari-bm-ussune-girdi-1089182382.html
İsrail tankları BM üssüne girdi
İsrail tankları BM üssüne girdi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, 3 gündür Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından bugün Birleşmiş Milletler üssüne tanklarla... 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T17:25+0300
2024-10-13T17:25+0300
2024-10-13T17:59+0300
dünya
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi
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İsrail ordusu, Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler üssüne tanklarla girdi.Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tankları bugün zorla BM üssüne girdi. Bu şok edici ihlal hakkında İsrail'den izahat istedik" denildi. Olayda 15 BM askeri yaralandı.
israil
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi
İsrail tankları BM üssüne girdi
17:25 13.10.2024 (güncellendi: 17:59 13.10.2024)
İsrail ordusu, 3 gündür Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından bugün Birleşmiş Milletler üssüne tanklarla girdi. BM'den yapılan açıklamaya göre, üssün ana kapısı yıkıldı, 15 asker yaralandı.
İsrail ordusu, Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler üssüne tanklarla girdi.
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tankları bugün zorla BM üssüne girdi. Bu şok edici ihlal hakkında İsrail'den izahat istedik" denildi. Olayda 15 BM askeri yaralandı.