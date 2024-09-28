https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/israilin-beyrut-saldirisinda-nasrallah-ile-birlikte-iranli-general-nilfurusanin-da-hayatini-1088557658.html
İsrail'in Beyrut saldırısında Nasrallah ile birlikte İranlı general Nilfuruşan'ın da hayatını kaybetti
İsrail'in Beyrut saldırısında Nasrallah ile birlikte İranlı general Nilfuruşan'ın da hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail'in dün Beyrut'ta düzenlediği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da hayatını kaybettiği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T16:36+0300
2024-09-28T16:36+0300
2024-09-28T16:36+0300
israil- filistin çatışması
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lübnan
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iran devrim muhafızları
kudüs gücü
iran devrim muhafızları kudüs gücü
beyrut
hasan nasrallah
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nilfuruşan, dün İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü bünyesinde görev yapan Tuğgeneral Nilfuruşan, Nisan'da İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda öldürülen Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin yerine geçmişti.Nilfuruşan, uzun yıllar Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü bünyesinde Lübnan ve Filistin'de İran'ın desteklediği gruplarla yakın çalışmaları nedeniyle İran için kilit askeri yetkililerden biri olarak biliniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/nasrallahin-oldugu-iddialari-ardindan-iran-dini-lideri-ayetullah-hamaneyden-ilk-aciklama--1088550407.html
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israil, lübnan, iran, iran devrim muhafızları, kudüs gücü, iran devrim muhafızları kudüs gücü, beyrut, hasan nasrallah
İsrail'in Beyrut saldırısında Nasrallah ile birlikte İranlı general Nilfuruşan'ın da hayatını kaybetti
İsrail'in dün Beyrut'ta düzenlediği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da hayatını kaybettiği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da öldürüldüğü açıklandı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nilfuruşan, dün İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.
Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü bünyesinde görev yapan Tuğgeneral Nilfuruşan, Nisan'da İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda öldürülen Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin yerine geçmişti.
Nilfuruşan, uzun yıllar Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü bünyesinde Lübnan ve Filistin'de İran'ın desteklediği gruplarla yakın çalışmaları nedeniyle İran için kilit askeri yetkililerden biri olarak biliniyordu.