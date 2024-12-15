https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/iranda-tesettur-takmayan-kadinlara-ceza-verilmesini-ongoren-iffet-ve-tesettur-yasa-tasarisi-1091559636.html
İran'da tesettür takmayan kadınlara ceza verilmesini öngören 'İffet ve Tesettür' yasa tasarısı kaldırıldı
İran'da tesettür takmayan kadınlara ceza verilmesini öngören 'İffet ve Tesettür' yasa tasarısı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İran’da yürürlüğe girmesi beklenen 'Tesettür Yasası' tasarısı, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından durduruldu. Başörtüsü zorunluluğuna tepkiler sürerken... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T17:02+0300
2024-12-15T17:02+0300
2024-12-15T17:03+0300
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İran’da yürürlüğe girmesi beklenen ve tartışmalara neden olan 'Tesettür Yasası' tasarısının, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından durdurulduğu açıklandı.İran Meclisi Divan Heyeti Üyesi Ali Rıza Selimi, İran resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, yasa tasarısının önceki İbrahim Reisi hükümeti tarafından meclise sunulduğunu hatırlatarak, “Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, tasarının ilan sürecinin durdurulmasını talep etti. Bunun yerine, hükümet tarafından revize edilmiş bir tasarının meclise sunulacağı ifade edildi.” dedi.İffet ve tesettür kültürünün teşviki adıyla tasarı yapılmıştı'Aileyi desteklemek için iffet ve tesettür kültürünün teşviki' olarak adlandırılan 72 maddelik tasarının 13 Aralık’ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Tasarı, başörtüsü zorunluluğuna uymayan kadınlara 71 dolar ile 2 bin 350 dolar arasında değişen para cezaları verilmesini öngörüyordu. Para cezasını 10 gün içinde ödemeyenler, devlet kurumlarında hizmet alamayacak, pasaport, araç ruhsatı ve ehliyet çıkaramayacaklardı.Tasarı, ülkedeki reformistler ve kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Reformist siyasetçi Mesud Pezeşkiyan, tasarının durdurulması çağrısında bulunmuştu.Ne olmuştu?Tasarı, 13 Eylül 2022’de ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Mahsa Emini’nin ölümüyle başlayan ve yaklaşık 4 ay süren kitlesel protestoların ardından gündeme gelmişti. Gösterilerde 500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.Protestolar sonrası, özellikle Tahran gibi büyük şehirlerde birçok kadın, başörtüsü zorunluluğuna uymamaya başlamıştı.
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iran, iran cumhurbaşkanı hasan ruhani, iran devrim muhafızları, başörtüsü, başörtüsü yasağı, başörtülü polis, başörtülü sporcular, ibrahim reisi, mesud pezeşkiyan, mahsa emini, tahran
İran'da tesettür takmayan kadınlara ceza verilmesini öngören 'İffet ve Tesettür' yasa tasarısı kaldırıldı
17:02 15.12.2024 (güncellendi: 17:03 15.12.2024)
İran’da yürürlüğe girmesi beklenen 'Tesettür Yasası' tasarısı, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından durduruldu. Başörtüsü zorunluluğuna tepkiler sürerken, hükümetin yeni bir tasarı üzerinde çalışacağı açıklandı.
İran’da yürürlüğe girmesi beklenen ve tartışmalara neden olan 'Tesettür Yasası' tasarısının, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından durdurulduğu açıklandı.
İran Meclisi Divan Heyeti Üyesi Ali Rıza Selimi, İran resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, yasa tasarısının önceki İbrahim Reisi hükümeti tarafından meclise sunulduğunu hatırlatarak, “Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, tasarının ilan sürecinin durdurulmasını talep etti. Bunun yerine, hükümet tarafından revize edilmiş bir tasarının meclise sunulacağı ifade edildi.” dedi.
İffet ve tesettür kültürünün teşviki adıyla tasarı yapılmıştı
'Aileyi desteklemek için iffet ve tesettür kültürünün teşviki' olarak adlandırılan 72 maddelik tasarının 13 Aralık’ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Tasarı, başörtüsü zorunluluğuna uymayan kadınlara 71 dolar ile 2 bin 350 dolar arasında değişen para cezaları verilmesini öngörüyordu. Para cezasını 10 gün içinde ödemeyenler, devlet kurumlarında hizmet alamayacak, pasaport, araç ruhsatı ve ehliyet çıkaramayacaklardı.
Tasarı, ülkedeki reformistler ve kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Reformist siyasetçi Mesud Pezeşkiyan, tasarının durdurulması çağrısında bulunmuştu.
Tasarı, 13 Eylül 2022’de ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Mahsa Emini’nin ölümüyle başlayan ve yaklaşık 4 ay süren kitlesel protestoların ardından gündeme gelmişti. Gösterilerde 500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Protestolar sonrası, özellikle Tahran gibi büyük şehirlerde birçok kadın, başörtüsü zorunluluğuna uymamaya başlamıştı.