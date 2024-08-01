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7 Ekim saldırısının mimarı olarak biliniyordu: İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdü
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/7-ekim-saldirisinin-mimari-olarak-biliniyordu-israil-kassam-tugaylari-komutani-deifi-oldurdu-1086400980.html
7 Ekim saldırısının mimarı olarak biliniyordu: İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdü
7 Ekim saldırısının mimarı olarak biliniyordu: İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Hamas'a ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'na önemli kayıplar verdiriyor. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim'de Hamas tarafından düzenlenen geniş çaplı saldırısının mimari olarak bilinen İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, 13 Temmuz 2024'te orduya ait savaş uçaklarının Han Yunus'ta saldırılar düzenlediğini ve duruma ilişkin istihbarat değerlendirmesinin ardından Muhammed Deif'in saldırı sırasında öldürüldüğünün doğrulandığını bildirir" ifadelerine yer verildi.İsrail ordusu, 13 Temmuz'da Han Yunus'un El Mevasi bölgesine bir saldırı düzenlemiş ve saldırının hedefinin Deif olduğunu bildirmişti.Kassam Tugayları Komutanı Deif, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimari olarak adlandırılıyordu.Deif'in adı, Haniye'nin öldürülmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri olabilecek isimler arasında da geçiyordu
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muhammed deif, muhammed deif kimdir, 7 ekim saldırısının mimarı, kassam tugayları, izzeddin el kassam tugayları, kassam tugayları komutanı, kassam tugayları komutanı deif
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7 Ekim saldırısının mimarı olarak biliniyordu: İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdü

11:43 01.08.2024 (güncellendi: 12:06 01.08.2024)
© AAİzzettin El Kassam Tugayları
İzzettin El Kassam Tugayları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AA
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İsrail ordusu, Hamas'a ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'na önemli kayıplar verdiriyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim'de Hamas tarafından düzenlenen geniş çaplı saldırısının mimari olarak bilinen İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, 13 Temmuz 2024'te orduya ait savaş uçaklarının Han Yunus'ta saldırılar düzenlediğini ve duruma ilişkin istihbarat değerlendirmesinin ardından Muhammed Deif'in saldırı sırasında öldürüldüğünün doğrulandığını bildirir" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, 13 Temmuz'da Han Yunus'un El Mevasi bölgesine bir saldırı düzenlemiş ve saldırının hedefinin Deif olduğunu bildirmişti.

Kassam Tugayları Komutanı Deif, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimari olarak adlandırılıyordu.

Deif'in adı, Haniye'nin öldürülmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri olabilecek isimler arasında da geçiyordu
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