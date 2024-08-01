7 Ekim saldırısının mimarı olarak biliniyordu: İsrail, Kassam Tugayları Komutanı Deif'i öldürdü
11:43 01.08.2024 (güncellendi: 12:06 01.08.2024)
© AAİzzettin El Kassam Tugayları
© AA
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İsrail ordusu, Hamas'a ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'na önemli kayıplar verdiriyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim'de Hamas tarafından düzenlenen geniş çaplı saldırısının mimari olarak bilinen İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, 13 Temmuz 2024'te orduya ait savaş uçaklarının Han Yunus'ta saldırılar düzenlediğini ve duruma ilişkin istihbarat değerlendirmesinin ardından Muhammed Deif'in saldırı sırasında öldürüldüğünün doğrulandığını bildirir" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, 13 Temmuz'da Han Yunus'un El Mevasi bölgesine bir saldırı düzenlemiş ve saldırının hedefinin Deif olduğunu bildirmişti.
Kassam Tugayları Komutanı Deif, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimari olarak adlandırılıyordu.
Deif'in adı, Haniye'nin öldürülmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri olabilecek isimler arasında da geçiyordu
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, 13 Temmuz 2024'te orduya ait savaş uçaklarının Han Yunus'ta saldırılar düzenlediğini ve duruma ilişkin istihbarat değerlendirmesinin ardından Muhammed Deif'in saldırı sırasında öldürüldüğünün doğrulandığını bildirir" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, 13 Temmuz'da Han Yunus'un El Mevasi bölgesine bir saldırı düzenlemiş ve saldırının hedefinin Deif olduğunu bildirmişti.
Kassam Tugayları Komutanı Deif, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimari olarak adlandırılıyordu.
Deif'in adı, Haniye'nin öldürülmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri olabilecek isimler arasında da geçiyordu