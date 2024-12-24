https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/brezilya-ormanlarinda-ilk-kez-disariya-kapali-bir-amazon-kabilesi-goruntulendi-1091943989.html
Brezilya ormanlarında ilk kez dışarıya kapalı bir Amazon kabilesi görüntülendi
Brezilya ormanlarında ilk kez dışarıya kapalı bir Amazon kabilesi görüntülendi
Sputnik Türkiye
Brezilya yağmur ormanlarındaki otomatik kameraların ilk kez uygar dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kabileyi görüntülediği öğrenildi. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T00:12+0300
2024-12-24T00:12+0300
2024-12-24T00:12+0300
dünya
brezilya
orman
yağmur ormanları
kabile
the guardian
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İngiliz The Guardian gazetesi, Brezilya ormanlarındaki otomatik kameraların ilk kez uygar dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kabilenin görüntülerini kaydettiğini, bu topluluğun ‘Massaco’ olarak bilindiğini, ancak hiç kimsenin bu insanların kendilerini nasıl adlandırdıklarını bilmediğini yazdı.Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı’na (Funai) göre, Massaco nüfusu 1990’ların başından beri en az iki katına çıkarak, 200 ila 250 kişiye ulaştı. Her mevsim köylerinin yerini değiştiren ve yere dikenler ve lastikler saplayarak davetsiz misafirleri uzaklaştıran Massaco insanlarının dilleri, sosyal yapıları ve inançları gizemini koruyor.Funai onlarca yıldır kabileyi izliyor. Vakıf, Massaco mensuplarının çiftliklerden ve ağaç kesme kamplarından alet çalmasını engellemek amacıyla periyodik olarak metal aletler hediye ettiği bir alana kameralar yerleştirdi. İnsanlar bu ‘hediyeleri’ almaya geldikleri zaman objektiflere takıldı.Amazon ormanlarında, çevre sorunları ve yerli olmayan halkların işgali nedeniyle oluşan demografik çöküşe rağmen nüfusu giderek artan çeşitli topluluklar yaşıyor. Nature dergisi 2023'te Brezilya'nın Peru ve Venezüella sınırlarında nüfusun artmakta olduğunu yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/guney-amerikada-amazon-yanginlari-protesto-ediliyor-1088189345.html
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brezilya, orman, yağmur ormanları, kabile, the guardian, amazon, nature (dergi)
brezilya, orman, yağmur ormanları, kabile, the guardian, amazon, nature (dergi)
Brezilya ormanlarında ilk kez dışarıya kapalı bir Amazon kabilesi görüntülendi
Brezilya yağmur ormanlarındaki otomatik kameraların ilk kez uygar dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kabileyi görüntülediği öğrenildi.
İngiliz The Guardian gazetesi, Brezilya ormanlarındaki otomatik kameraların ilk kez uygar dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kabilenin görüntülerini kaydettiğini, bu topluluğun ‘Massaco’ olarak bilindiğini, ancak hiç kimsenin bu insanların kendilerini nasıl adlandırdıklarını bilmediğini yazdı.
Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı’na (Funai) göre, Massaco nüfusu 1990’ların başından beri en az iki katına çıkarak, 200 ila 250 kişiye ulaştı. Her mevsim köylerinin yerini değiştiren ve yere dikenler ve lastikler saplayarak davetsiz misafirleri uzaklaştıran Massaco insanlarının dilleri, sosyal yapıları ve inançları gizemini koruyor.
Funai onlarca yıldır kabileyi izliyor. Vakıf, Massaco mensuplarının çiftliklerden ve ağaç kesme kamplarından alet çalmasını engellemek amacıyla periyodik olarak metal aletler hediye ettiği bir alana kameralar yerleştirdi. İnsanlar bu ‘hediyeleri’ almaya geldikleri zaman objektiflere takıldı.
Amazon ormanlarında, çevre sorunları ve yerli olmayan halkların işgali nedeniyle oluşan demografik çöküşe rağmen nüfusu giderek artan çeşitli topluluklar yaşıyor. Nature dergisi 2023'te Brezilya'nın Peru ve Venezüella sınırlarında nüfusun artmakta olduğunu yazmıştı.