https://sputniknews.com.tr/20240401/israil-iranin-sam-buyukelcisinin-evini-bombaladi-1082363511.html

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçisi'nin evini bombaladı: Ölü ve yaralılar var

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçisi'nin evini bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğu ve Büyükelçilik konutunu hedef aldı. saldırı sonucunda 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığını bildirdi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T18:44+0300

2024-04-01T18:44+0300

2024-04-01T19:57+0300

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İsrail’in füze saldırısı İran’ın Şam Büyükelçiliği’nin yanındaki bir eve isabet etti, büyükelçilik binası da hasar gördü.Suriye’deki Sputnik muhabiri, saldırı sonucunda 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığını bildirirken, İsrail’in Şam’a düzenlediği saldırı sonucunda Lübnan ve Suriye'deki Kudüs Gücü komutanı Tuğgeneral Mohammad Reza Zahedi’nin öldürüldüğünü bildirdi.Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, İran Büyükelçiliği’nin yanındaki saldırı mahalline gitti. Mikdat, İran’ın Şam Büyükelçiliği’nden İran Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlar, İsrail’in saldırısını kınadı.Suriye medyası, daha önce yaptığı açıklamalarda başkent Şam'da patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.Tasnim haber ajansı ise kendi kaynaklarına atıfla saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.İran’ın Suriye Büyükelçisi, İsrail’in Şam’daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları’ndan birkaç askeri danışmanın hayatını kaybettiğini belirtti.İran medyası ise saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını bildiriyor. Büyükelçi ise saldırıda ölenlerin sayısının 5 ila 7 olduğunu ifade ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240401/disisleri-bakani-fidan-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-telefonda-konustu-1082359375.html

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