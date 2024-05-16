https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/fransa-cumhurbaskani-macron-ohal-ilan-etti-tiktok-yasaklaniyor-asker-gonderiliyor-1083873887.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'OHAL' ilan etti: TikTok yasaklanıyor, asker gönderiliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'OHAL' ilan etti: TikTok yasaklanıyor, asker gönderiliyor

Sputnik Türkiye

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolar şiddetlendi, can kaybı sayısı yükseldi. Artan protestolar... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T06:56+0300

2024-05-16T06:56+0300

2024-05-16T07:00+0300

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Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolar şiddetlendi ve can kaybı sayısı yükseldi. Artan protestolar üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgede 12 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.Fransız hükümeti, Yeni Kaledonya'daki güvenliği sağlamak amacıyla asker sevk edeceğini açıkladı. Bunun yanı sıra, bölgede sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağı belirtildi. Yeni Kaledonya'da, OHAL yerel saatle 20.00'den itibaren 12 gün süreyle devam edecek. OHAL kapsamında, seyahat ve toplanma özgürlüğünün kısıtlanacak. Yetkililer, bu önlemlerin güvenlik ve düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla alındığını ifade etti.Ne olmuştu?Protestolar, oy kullanma yasasındaki değişikliklerin yerel halk arasında tepkiyle karşılanması sonucu patlak verdi. Gösterilerde can kaybı 4’e yükseldi. Protestolar sırasında 1 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği açıklandı. Yeni Kaledonya'da tansiyonun yüksek olduğu ve gösterilerin devam edebileceği kaydediliyor.Yeni Kaledonya nerede?Yeni Kaledonya, Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve Fransa'ya bağlı bir denizaşırı topraktır. Avustralya'nın doğusunda ve Fiji'nin batısında konumlanan bu ada grubu, coğrafi olarak Melanezya bölgesinde bulunur. Başkenti Nouméa olan Yeni Kaledonya, Fransa'ya bağlı olmasına rağmen geniş bir özerk yönetime sahiptir.Tarihi ve kültürel açıdan zengin olan Yeni Kaledonya, aynı zamanda doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile de dikkat çeker. Mercan resifleri ve lagünleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Yeni Kaledonya'daki yerli Kanak halkı, adaların en eski sakinleridir ve kültürel kimliklerini korumak için çeşitli hareketlerde bulunmuşlardır.Yeni Kaledonya'nın ekonomik yapısı, nikel madenciliği başta olmak üzere tarım, balıkçılık ve turizme dayanır. Ancak siyasi statüsü ve Fransa ile olan ilişkisi, bölgedeki siyasi tartışmaların ana konularından biri olmaya devam etmektedir.

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