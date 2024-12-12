https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/blinken-ankarada-disisleri-bakani-fidan-ile-gorusme-yarin--1091470410.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suriye gündemiyle Türkiye'ye geldi. Blinken ile Bakan Fidan'ın görüşmesinin yarın yapılacağı bildirildi. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T21:01+0300
2024-12-12T21:01+0300
2024-12-12T21:21+0300
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Türkiye'den önce Ürdün'ü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyetin uçağı Ankara'ya indi.Blinken'ı Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra yetkililer karşıladı.Blinken'ın yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Blinken'ın ziyaretindeki gündemde Suriye'de Beşar Esad'ın ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının olacağı açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/disisleri-bakanligi-acikladi-blinken-turkiyeye-geliyor-1091427090.html
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hakan fidan, antony blinken, suriye
hakan fidan, antony blinken, suriye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da
21:01 12.12.2024 (güncellendi: 21:21 12.12.2024)
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suriye gündemiyle Türkiye'ye geldi. Blinken ile Bakan Fidan'ın görüşmesinin yarın yapılacağı bildirildi.
Türkiye'den önce Ürdün'ü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyetin uçağı Ankara'ya indi.
Blinken'ı Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra yetkililer karşıladı.
Blinken'ın yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Blinken'ın ziyaretindeki gündemde Suriye'de Beşar Esad'ın ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının olacağı açıklanmıştı.