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İtalya'da tüm şehir için kırmızı alarm: Okullar tatil edilirken 36 bin kişi de tahliye edildi
İtalya'da tüm şehir için kırmızı alarm: Okullar tatil edilirken 36 bin kişi de tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Viterbo kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirtilen 2 tonluk bir bomba bulundu. Yetkililer, bombanın bulunduğu bölgeyi kırmızı alana... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T07:09+0300
2024-05-08T07:10+0300
dünya
italya
bomba
tahliye
2. dünya savaşı
ikinci dünya savaşı
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Viterbo kentinde 20 Mart tarihinde Alcide de Gasperi caddesi üzerinde bir bina inşaatının şantiyesinde bulunan İngiliz yapımı 2 tonluk bombanın taşınması için dün geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.36 bin kişi de tahliye edildiÇalışma kapsamında, Viterbo kentinde bombanın bulunduğu muhit kırmızı alan ilan edildi, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilerek ikamet eden 36 bin kişi de tahliye edildi.İtalyan ordusundan bomba imha ekiplerinin yürüttüğü hassas çalışma sabah saatlerinde başladı.Uzman ekiplerin çalışmalarında, bombanın nakliye için güvenli hale getirileceği daha sonra imha edileceği bir askeri tesise götürüleceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-alarmi-yagislar-tum-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1083588035.html
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italya bomba, italya tahliye
italya bomba, italya tahliye

İtalya'da tüm şehir için kırmızı alarm: Okullar tatil edilirken 36 bin kişi de tahliye edildi

07:09 08.05.2024 (güncellendi: 07:10 08.05.2024)
© EPA / Matteo Bazziİtalya, polis
İtalya, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© EPA / Matteo Bazzi
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İtalya'nın Viterbo kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirtilen 2 tonluk bir bomba bulundu. Yetkililer, bombanın bulunduğu bölgeyi kırmızı alana dönüştürdü. Bomba bulunan muhittekileri riske atmamak adına, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Ayrıca, bölgede ikamet eden 36 bin kişi de tahliye edildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Viterbo kentinde 20 Mart tarihinde Alcide de Gasperi caddesi üzerinde bir bina inşaatının şantiyesinde bulunan İngiliz yapımı 2 tonluk bombanın taşınması için dün geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

36 bin kişi de tahliye edildi

Çalışma kapsamında, Viterbo kentinde bombanın bulunduğu muhit kırmızı alan ilan edildi, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilerek ikamet eden 36 bin kişi de tahliye edildi.
İtalyan ordusundan bomba imha ekiplerinin yürüttüğü hassas çalışma sabah saatlerinde başladı.
Uzman ekiplerin çalışmalarında, bombanın nakliye için güvenli hale getirileceği daha sonra imha edileceği bir askeri tesise götürüleceği bildirildi.
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