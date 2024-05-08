https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/italyada-tum-sehir-icin-kirmizi-alarm-okullarda-egitime-ara-verildi-36-bin-kisi-tahliye-edildi-1083588552.html

İtalya'da tüm şehir için kırmızı alarm: Okullar tatil edilirken 36 bin kişi de tahliye edildi

İtalya'da tüm şehir için kırmızı alarm: Okullar tatil edilirken 36 bin kişi de tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Viterbo kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirtilen 2 tonluk bir bomba bulundu. Yetkililer, bombanın bulunduğu bölgeyi kırmızı alana... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T07:09+0300

2024-05-08T07:09+0300

2024-05-08T07:10+0300

dünya

italya

bomba

tahliye

2. dünya savaşı

ikinci dünya savaşı

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Viterbo kentinde 20 Mart tarihinde Alcide de Gasperi caddesi üzerinde bir bina inşaatının şantiyesinde bulunan İngiliz yapımı 2 tonluk bombanın taşınması için dün geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.36 bin kişi de tahliye edildiÇalışma kapsamında, Viterbo kentinde bombanın bulunduğu muhit kırmızı alan ilan edildi, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilerek ikamet eden 36 bin kişi de tahliye edildi.İtalyan ordusundan bomba imha ekiplerinin yürüttüğü hassas çalışma sabah saatlerinde başladı.Uzman ekiplerin çalışmalarında, bombanın nakliye için güvenli hale getirileceği daha sonra imha edileceği bir askeri tesise götürüleceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-alarmi-yagislar-tum-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1083588035.html

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italya bomba, italya tahliye