https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/hizbullahin-yeni-lideri-belli-oldu--1089784723.html
Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
Sputnik Türkiye
Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ardından Hizbullah'ın yeni lideri, Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım oldu. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T11:36+0300
2024-10-29T11:36+0300
2024-10-29T12:18+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
hizbullah lideri hasan nasrallah
naim kasım
şeyh naim kasım
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israil-filistin
lübnan
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Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.İsrail, yakın zamanda kendisini hedef almıştı fakat ölmediği ortaya çıkmıştı. Kasım yakın zamanda medyaya da açıklama yapmış, İsrail ordusunun uzun süre önce kara harekatı başlatmasına rağmen ilerleme sağlayamadığını söylemişti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?Şeyh Naim Kasım, 1991’den Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümüne kadar Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır.Lübnan’ın Kfarfila kentinde doğan Kasım, eğitimini Lübnan Üniversitesi’nde kimya alanında sürdürmüş, ancak genç yaşlardan itibaren dini eğilimlerle ilgilenmiştir. Siyasi kariyerine, Lübnan’da Şii toplumunun haklarını savunmak için kurulmuş olan Amal Hareketi’nde İmam Musa Sadr’ın önderliğinde başlamıştır. Ancak, Sadr’ın kaybolmasının ardından, 1980’lerde Hizbullah’a katılmıştır. Kasım, Hizbullah’ın ideolojisi, Şii dini uygulamalar ve öz disiplin konularında yazdığı kitaplarla da bilinir. Askeri ve siyasi liderliğinin yanı sıra entelektüel bir figür olarak da kabul edilmektedir. Kasım’ın etkisi çoğunlukla Lübnan içindeki faaliyetlere odaklanmıştır; bazı üst düzey Hizbullah yetkililerinin aksine, İran yönetimiyle daha az doğrudan temas halindedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/israil-oldurmeye-calismisti-hizbullah-genel-sekteri-naim-kasim-konusuyor-1088960692.html
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hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, naim kasım, şeyh naim kasım, israil, israil-filistin, lübnan
Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
11:36 29.10.2024 (güncellendi: 12:18 29.10.2024)
Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ardından Hizbullah'ın yeni lideri, Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım oldu.
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.
İsrail, yakın zamanda kendisini hedef almıştı fakat ölmediği
ortaya çıkmıştı.
Kasım yakın zamanda medyaya da açıklama yapmış, İsrail ordusunun uzun süre önce kara harekatı başlatmasına rağmen ilerleme sağlayamadığını söylemişti.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?
Şeyh Naim Kasım, 1991’den Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümüne kadar Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Lübnan’ın Kfarfila kentinde doğan Kasım, eğitimini Lübnan Üniversitesi’nde kimya alanında sürdürmüş, ancak genç yaşlardan itibaren dini eğilimlerle ilgilenmiştir. Siyasi kariyerine, Lübnan’da Şii toplumunun haklarını savunmak için kurulmuş olan Amal Hareketi’nde İmam Musa Sadr’ın önderliğinde başlamıştır. Ancak, Sadr’ın kaybolmasının ardından, 1980’lerde Hizbullah’a katılmıştır.
Kasım, Hizbullah’ın ideolojisi, Şii dini uygulamalar ve öz disiplin konularında yazdığı kitaplarla da bilinir. Askeri ve siyasi liderliğinin yanı sıra entelektüel bir figür olarak da kabul edilmektedir. Kasım’ın etkisi çoğunlukla Lübnan içindeki faaliyetlere odaklanmıştır; bazı üst düzey Hizbullah yetkililerinin aksine, İran yönetimiyle daha az doğrudan temas halindedir.