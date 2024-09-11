https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/piramitlerin-uzerindeki-plazma-kabarcigi-binlerce-kilometre-oteden-tespit-edildi-1087908211.html
Piramitlerin üzerinde plazma kabarcığı tespit edildi
Piramitlerin üzerinde plazma kabarcığı tespit edildi
Sputnik Türkiye
Çin’in güçlü radar sistemi, piramitlerin üzerindeki plazma kabarcığını tespit ederek gizemlerine gizem kattı. Yüzlerce kilometre genişliğe ulaşabilen bu plazma... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T14:51+0300
2024-09-11T14:51+0300
2024-09-11T14:55+0300
dünya
plazma kabarcığı
çin
radar
piramit
mısır piramitleri
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Çinli bilim insanları, Hainan'daki güçlü düşük enlemli uzun menzilli iyonosferik radarını kullanarak, binlerce kilometre uzaklıktaki Mısır piramitleri üzerindeki plazma kabarcıklarını tespit etti. Çin, geçen yıl inşa ettiği Alçak İrtifa Uzun Menzilli İyonosfer Radarı (LARID) ile bu plazma kabarcıklarını radarda tespit edebilen ilk ülke oldu.Dünya'nın yuvarlak olması nedeniyle, geleneksel radarlar ufkun altındaki hedefleri görmekte zorluk çektiğini belirten Çinli bilim insanları, LARID ile iyonosfer ve yer arasında tekrar tekrar sıçrayarak önemli mesafeler kat edip havaya yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak tespitlerini yapıyor. Böylelikle radar, 9 bin 600 kilometre ötedeki plazma kabarcıklarını tespit edebiliyor. Mısır'daki piramitlerin üzerindeki plazma kabarcıklarını tespit eden Çinli bilim insanları, piramitlerin gizemine gizem kattı. Çinli bilim insanları piramitlerin üzerindeki Plazma kabarcığı nedir?Ekvatoral plazma kabarcıkları, Dünya'nın üst atmosferinin bir tabakası olan iyonosferde yüklü parçacıkların aniden kaybolmasıyla oluşan, düşük enlem alanlarındaki alışılmadık hava olaylarıdır. Plazma kabarcıklarının modern savaş üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini belirten Çinli bilim insanları, plazma kabarcıklarının ABD Donanması da dahil olmak üzere ülkelerin askeri kuvvetleri tarafından desteklenen birçok ilgili çalışmaya konu olduğunu ifade etti. Plazma kabarcığı nasıl oluşur?Bir kabarcığa benzeyen bu elektronsuz bölge, GPS konumlandırma cihazlarında tahribat yaratabilir ve uydu iletişimlerini de kesintiye uğratabilir. Ve çapları yüzlerce kilometreye ulaşabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/izmirde-bes-gun-suren-yanginlarin-failleri-tarihi-eser-bulmak-icin-kacak-kazi-yapanlar-cikti-1087907127.html
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plazma kabarcigi nedir , plazma kabarcığı nedir, plazma kabarcığı nasıl oluşur
plazma kabarcigi nedir , plazma kabarcığı nedir, plazma kabarcığı nasıl oluşur
Piramitlerin üzerinde plazma kabarcığı tespit edildi
14:51 11.09.2024 (güncellendi: 14:55 11.09.2024)
Çin’in güçlü radar sistemi, piramitlerin üzerindeki plazma kabarcığını tespit ederek gizemlerine gizem kattı. Yüzlerce kilometre genişliğe ulaşabilen bu plazma kabarcıkları, elektronsuz bölge yarattığı için GPS sinyallerini bozuyor ve uydu iletişimlerini engelliyor.
Çinli bilim insanları, Hainan'daki güçlü düşük enlemli uzun menzilli iyonosferik radarını kullanarak, binlerce kilometre uzaklıktaki Mısır piramitleri üzerindeki plazma kabarcıklarını tespit etti. Çin, geçen yıl inşa ettiği Alçak İrtifa Uzun Menzilli İyonosfer Radarı (LARID) ile bu plazma kabarcıklarını radarda tespit edebilen ilk ülke oldu.
Dünya'nın yuvarlak olması nedeniyle, geleneksel radarlar ufkun altındaki hedefleri görmekte zorluk çektiğini belirten Çinli bilim insanları, LARID ile iyonosfer ve yer arasında tekrar tekrar sıçrayarak önemli mesafeler kat edip havaya yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak tespitlerini yapıyor. Böylelikle radar, 9 bin 600 kilometre ötedeki plazma kabarcıklarını tespit edebiliyor.
Mısır'daki piramitlerin üzerindeki plazma kabarcıklarını tespit eden Çinli bilim insanları, piramitlerin gizemine gizem kattı. Çinli bilim insanları piramitlerin üzerindeki
Ekvatoral plazma kabarcıkları, Dünya'nın üst atmosferinin bir tabakası olan iyonosferde yüklü parçacıkların aniden kaybolmasıyla oluşan, düşük enlem alanlarındaki alışılmadık hava olaylarıdır.
Plazma kabarcıklarının modern savaş üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini belirten Çinli bilim insanları, plazma kabarcıklarının ABD Donanması da dahil olmak üzere ülkelerin askeri kuvvetleri tarafından desteklenen birçok ilgili çalışmaya konu olduğunu ifade etti.
Plazma kabarcığı nasıl oluşur?
Bir kabarcığa benzeyen bu elektronsuz bölge, GPS konumlandırma cihazlarında tahribat yaratabilir ve uydu iletişimlerini de kesintiye uğratabilir. Ve çapları yüzlerce kilometreye ulaşabilir.