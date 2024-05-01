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Çin'de otoyolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi
Çin'de otoyolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi
Sputnik Türkiye
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 24’e yükseldiği bildirildi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
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Ulusal basındaki haberlere göre, Meycou şehrinde aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, şehirler arası otoyolun 18 metrelik bölümünün çökmesine sebep oldu.Otoyolun çöken bölümünde seyir halindeki 18 araç yamaçtan aşağı yuvarlanırken kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirmişti.Xinhua haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının en az 24 kişiye ulaştığı eklendi.Devlet televizyonu CCTV, kurtarılan 30 kişinin hastanelere sevk edildiğini bildirdi.Görgü tanıkları, olayın gece 02.00 sularında meydana geldiğini büyük bir gürültüyle otoyolun bir şeridinin çöktüğünü, araçların açılan çukura düştüğünü aktardı.Sosyal medyada yayınlan fotoğraf ve videolarda, otoyolun çöken kısımda yığılan araçlar ve enkazdan dumanların çıktığı görüldü.Yerel yetkililer, otoyolun çökmesine geçen hafta Guangdong eyaletine gelen şiddetli yağışların neden olmuş olabileceğini söyledi.
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sel, sel felaketi, toprak kayması, çin, çin halk cumhuriyeti, guangdong
sel, sel felaketi, toprak kayması, çin, çin halk cumhuriyeti, guangdong

Çin'de otoyolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi

13:21 01.05.2024
© AFP 2023 / STRÇin Guangdong eyaletinde sel felaketi
Çin Guangdong eyaletinde sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / STR
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 24’e yükseldiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Meycou şehrinde aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, şehirler arası otoyolun 18 metrelik bölümünün çökmesine sebep oldu.
Otoyolun çöken bölümünde seyir halindeki 18 araç yamaçtan aşağı yuvarlanırken kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirmişti.
Xinhua haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının en az 24 kişiye ulaştığı eklendi.
Devlet televizyonu CCTV, kurtarılan 30 kişinin hastanelere sevk edildiğini bildirdi.
Görgü tanıkları, olayın gece 02.00 sularında meydana geldiğini büyük bir gürültüyle otoyolun bir şeridinin çöktüğünü, araçların açılan çukura düştüğünü aktardı.
Sosyal medyada yayınlan fotoğraf ve videolarda, otoyolun çöken kısımda yığılan araçlar ve enkazdan dumanların çıktığı görüldü.
Yerel yetkililer, otoyolun çökmesine geçen hafta Guangdong eyaletine gelen şiddetli yağışların neden olmuş olabileceğini söyledi.
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