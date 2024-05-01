https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/cinde-otoyolun-cokmesi-sonucu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-24e-yukseldi-1083360166.html

Çin'de otoyolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi

Çin'de otoyolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi

Sputnik Türkiye

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 24’e yükseldiği bildirildi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T13:21+0300

2024-05-01T13:21+0300

2024-05-01T13:21+0300

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Ulusal basındaki haberlere göre, Meycou şehrinde aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, şehirler arası otoyolun 18 metrelik bölümünün çökmesine sebep oldu.Otoyolun çöken bölümünde seyir halindeki 18 araç yamaçtan aşağı yuvarlanırken kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirmişti.Xinhua haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının en az 24 kişiye ulaştığı eklendi.Devlet televizyonu CCTV, kurtarılan 30 kişinin hastanelere sevk edildiğini bildirdi.Görgü tanıkları, olayın gece 02.00 sularında meydana geldiğini büyük bir gürültüyle otoyolun bir şeridinin çöktüğünü, araçların açılan çukura düştüğünü aktardı.Sosyal medyada yayınlan fotoğraf ve videolarda, otoyolun çöken kısımda yığılan araçlar ve enkazdan dumanların çıktığı görüldü.Yerel yetkililer, otoyolun çökmesine geçen hafta Guangdong eyaletine gelen şiddetli yağışların neden olmuş olabileceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ankarada-saganak-ve-dolu-cadde-ve-sokaklar-gole-dondu-1083337475.html

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