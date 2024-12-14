https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/sikiyonetim-krizi-guney-kore-meclisi-devlet-baskani-yoonun-gorevden-alinmasi-icin-oylama-yapacak-1091525811.html

Sıkıyönetim krizi: Güney Kore Meclisi Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için oylama yapacak

Sıkıyönetim krizi: Güney Kore Meclisi Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için oylama yapacak

Sputnik Türkiye

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla görevden alınması için mecliste bugün kritik bir... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T09:27+0300

2024-12-14T09:27+0300

2024-12-14T09:27+0300

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yoon suk-yeol

ulusal meclis

halkın gücü partisi

oylama

sıkıyönetim

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasına yönelik muhalefet partilerin meclise sundukları yeni önerge bugün oylanacak. Yonhap'ın haberine göre, milletvekilleri, önergenin görüşüleceği oturum için bugün Ulusal Meclis'te toplanacak.Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için yeni bir önergeyi meclise sunulmuştu. Ancak iktidar parti Halkın Gücü Partisinden (PPP) üyelerinin oylamadan önce oturumu terk etmeleri oylamanın yapılamamasına neden oldu. Önergede, 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanının 'anayasayı ve yasaları ihlal ettiği' bu yüzden Devlet Başkanı'nın görevden alınması gerektiği belirtildi. Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından sıkıyönetim birliklerine ve polise milletvekillerini tutuklama emri verdiğine dair iddialar da yeni önergede yer aldı.Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloğu, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki PPP en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/guney-kore-devlet-baskani-yoon-isyan-suclamalarinin-asilsiz-oldugunu-soyledi-1091437278.html

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