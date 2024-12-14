https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/sikiyonetim-krizi-guney-kore-meclisi-devlet-baskani-yoonun-gorevden-alinmasi-icin-oylama-yapacak-1091525811.html
Sıkıyönetim krizi: Güney Kore Meclisi Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için oylama yapacak
Sıkıyönetim krizi: Güney Kore Meclisi Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için oylama yapacak
Sputnik Türkiye
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla görevden alınması için mecliste bugün kritik bir... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T09:27+0300
2024-12-14T09:27+0300
2024-12-14T09:27+0300
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güney kore devlet başkanlığı
yoon suk-yeol
ulusal meclis
halkın gücü partisi
oylama
sıkıyönetim
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasına yönelik muhalefet partilerin meclise sundukları yeni önerge bugün oylanacak. Yonhap'ın haberine göre, milletvekilleri, önergenin görüşüleceği oturum için bugün Ulusal Meclis'te toplanacak.Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için yeni bir önergeyi meclise sunulmuştu. Ancak iktidar parti Halkın Gücü Partisinden (PPP) üyelerinin oylamadan önce oturumu terk etmeleri oylamanın yapılamamasına neden oldu. Önergede, 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanının 'anayasayı ve yasaları ihlal ettiği' bu yüzden Devlet Başkanı'nın görevden alınması gerektiği belirtildi. Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından sıkıyönetim birliklerine ve polise milletvekillerini tutuklama emri verdiğine dair iddialar da yeni önergede yer aldı.Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloğu, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki PPP en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/guney-kore-devlet-baskani-yoon-isyan-suclamalarinin-asilsiz-oldugunu-soyledi-1091437278.html
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güney kore sıkıyönetim krizi, yoon suk yeol görevden alınma, güney kore siyasi kriz 2024, güney kore, güney kore halkın gücü partisi, güney kore devlet başkanı sıkıyönetim,
güney kore sıkıyönetim krizi, yoon suk yeol görevden alınma, güney kore siyasi kriz 2024, güney kore, güney kore halkın gücü partisi, güney kore devlet başkanı sıkıyönetim,
Sıkıyönetim krizi: Güney Kore Meclisi Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için oylama yapacak
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla görevden alınması için mecliste bugün kritik bir oylama yapılacak. Muhalefet, nitelikli çoğunluk için iktidar partisinden en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasına yönelik muhalefet partilerin meclise sundukları yeni önerge bugün oylanacak. Yonhap'ın haberine göre, milletvekilleri, önergenin görüşüleceği oturum için bugün Ulusal Meclis'te toplanacak.
Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için yeni bir önergeyi meclise sunulmuştu. Ancak iktidar parti Halkın Gücü Partisinden (PPP) üyelerinin oylamadan önce oturumu terk etmeleri oylamanın yapılamamasına neden oldu.
Önergede, 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanının 'anayasayı ve yasaları ihlal ettiği' bu yüzden Devlet Başkanı'nın görevden alınması gerektiği belirtildi. Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından sıkıyönetim birliklerine ve polise milletvekillerini tutuklama emri verdiğine dair iddialar da yeni önergede yer aldı.
Önergenin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyor. Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloğu, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki PPP en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.