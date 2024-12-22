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Bakan Fidan, Şam'da Colani ile görüştü

Bakan Fidan, Şam'da Colani ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Ahmed eş- Şera diğer adıyla Heyet Tahrir el Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani ile görüştü. 22.12.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

heyet tahrir el şam (htş)

hakan fidan

htş

dışişleri bakanlığı

suriye

şam

türkiye

ahmed eş-şera

ebu muhammed el colani

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Ahmed eş-Şera, HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el Colani adıyla da biliniyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Şera ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

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heyet tahrir el şam (htş), hakan fidan, htş, dışişleri bakanlığı, suriye, şam, türkiye, ahmed eş-şera, ebu muhammed el colani