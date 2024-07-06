https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/iranin-yeni-cumhurbaskani-turk-kokenli-mesud-pezeskiyan-oldu-1085588294.html
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan oldu: 'Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum'
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan oldu: 'Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum'
Sputnik Türkiye
İran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, reformist aday Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T09:25+0300
2024-07-06T09:25+0300
2024-07-06T10:36+0300
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İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin ikinci turunda katılımın yüzde 50'ye yakın olduğu belirtildi. İlk turda hiçbir aday yüzde 50 barajını geçememiş, en çok oy alan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ve muhafazakar aday Said Celili ikinci tura kalmıştı.Seçim sürecinde halkın yoğun ilgisini çeken Pezeşkiyan, reformist kimliği ve Türk kökenli olmasıyla öne çıktı. Ülke genelinde yapılan oylamada, Pezeşkiyan'ın zaferi resmi olarak ilan edildi.Bu sonuçla birlikte, Pezeşkiyan, İran'da reform hareketlerinin yeni yüzü olarak görevine başlamaya hazırlanıyor.Mesud Pezeşkiyan kimdir?Türk kökenli İranlı siyasetçi Mesud Pezeşkiyan, 2024 yılında yapılan seçimlerde İran'ın 9. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Peki, Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı, siyasi kariyeri ve başarıları hakkında neler biliniyor? İşte detaylar:Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı ve eğitimiMesud Pezeşkiyan, 22 Eylül 1954 tarihinde Tebriz'de doğdu. İran Azerisi olan Pezeşkiyan, Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve kalp cerrahisi alanında uzmanlaştı. Eğitim hayatında gösterdiği başarılarla dikkat çeken Pezeşkiyan, sağlık sektöründe önemli çalışmalar yapmıştır.Mesud Pezeşkiyan'ın siyasi kariyeriMesud Pezeşkiyan, 2000 yılında reformist kimliğiyle siyasete atıldı ve Tebriz Milletvekili olarak İran Meclisi'ne girdi. 2001-2005 yılları arasında İran Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı döneminde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi konularında önemli reformlara imza attı.2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri ve zaferi2024 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Pezeşkiyan, reformistlerin adayı olarak seçim kampanyasını yürüttü. "Ben Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum" sloganıyla dikkat çeken Pezeşkiyan, ikinci turda oyların yüzde 53.7'sini alarak İran'ın 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Bu zafer, İran'da reform hareketlerinin yeni bir döneme girmesini sağladı.Mesud Pezeşkiyan'ın başarıları ve vizyonuPezeşkiyan, sağlık alanındaki uzmanlığı ve reformist kimliğiyle tanınmaktadır. Cumhurbaşkanlığı döneminde, ekonomik kalkınma, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve toplumsal eşitlik konularında önemli adımlar atmayı hedeflemektedir. İran'ın bölgesel ve uluslararası ilişkilerinde de yeni bir vizyon ortaya koymayı planlamaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-merih-demirala-verdigi-cezayi-kinadi-yasasin-turk-dunyasi-1085588847.html
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mesud pezeşkiyan kimdir, mesud pezeşkiyan hayatı, mesud pezeşkiyan siyasi kariyeri, iran cumhurbaşkanı mesud pezeşkiyan, türk kökenli iran cumhurbaşkanı, 2024 iran cumhurbaşkanlığı seçimleri, mesud pezeşkiyan başarıları, mesud pezeşkiyan türk mü
mesud pezeşkiyan kimdir, mesud pezeşkiyan hayatı, mesud pezeşkiyan siyasi kariyeri, iran cumhurbaşkanı mesud pezeşkiyan, türk kökenli iran cumhurbaşkanı, 2024 iran cumhurbaşkanlığı seçimleri, mesud pezeşkiyan başarıları, mesud pezeşkiyan türk mü
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan oldu: 'Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum'
09:25 06.07.2024 (güncellendi: 10:36 06.07.2024)
İran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, reformist aday Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu. Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı olan Pezeşkiyan, seçim kampanyasında "Ben Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum" sloganını kullanarak dikkat çekmişti. Peki, Mesud Pezeşkiyan kimdir?
İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçimlerin ikinci turunda katılımın yüzde 50'ye yakın olduğu belirtildi. İlk turda hiçbir aday yüzde 50 barajını geçememiş, en çok oy alan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ve muhafazakar aday Said Celili ikinci tura kalmıştı.
Seçim sürecinde halkın yoğun ilgisini çeken Pezeşkiyan, reformist kimliği ve Türk kökenli olmasıyla öne çıktı. Ülke genelinde yapılan oylamada, Pezeşkiyan'ın zaferi resmi olarak ilan edildi.
Bu sonuçla birlikte, Pezeşkiyan, İran'da reform hareketlerinin yeni yüzü olarak görevine başlamaya hazırlanıyor.
Türk kökenli İranlı siyasetçi Mesud Pezeşkiyan, 2024 yılında yapılan seçimlerde İran'ın 9. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Peki, Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı, siyasi kariyeri ve başarıları hakkında neler biliniyor? İşte detaylar:
Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı ve eğitimi
Mesud Pezeşkiyan, 22 Eylül 1954 tarihinde Tebriz'de doğdu. İran Azerisi olan Pezeşkiyan, Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve kalp cerrahisi alanında uzmanlaştı. Eğitim hayatında gösterdiği başarılarla dikkat çeken Pezeşkiyan, sağlık sektöründe önemli çalışmalar yapmıştır.
Mesud Pezeşkiyan'ın siyasi kariyeri
Mesud Pezeşkiyan, 2000 yılında reformist kimliğiyle siyasete atıldı ve Tebriz Milletvekili olarak İran Meclisi'ne girdi. 2001-2005 yılları arasında İran Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı döneminde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi konularında önemli reformlara imza attı.
2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri ve zaferi
2024 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Pezeşkiyan, reformistlerin adayı olarak seçim kampanyasını yürüttü. "Ben Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum" sloganıyla dikkat çeken Pezeşkiyan, ikinci turda oyların yüzde 53.7'sini alarak İran'ın 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Bu zafer, İran'da reform hareketlerinin yeni bir döneme girmesini sağladı.
Mesud Pezeşkiyan'ın başarıları ve vizyonu
Pezeşkiyan, sağlık alanındaki uzmanlığı ve reformist kimliğiyle tanınmaktadır. Cumhurbaşkanlığı döneminde, ekonomik kalkınma, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve toplumsal eşitlik konularında önemli adımlar atmayı hedeflemektedir. İran'ın bölgesel ve uluslararası ilişkilerinde de yeni bir vizyon ortaya koymayı planlamaktadır.