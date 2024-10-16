https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/nijeryada-akaryakit-tasiyan-tanker-patladi-147-olu-300den-fazla-yarali-1089308944.html
Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 147 ölü, 300'den fazla yaralı
Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 147 ölü, 300'den fazla yaralı
Sputnik Türkiye
Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 147 kişi öldü. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T19:11+0300
2024-10-16T19:11+0300
2024-10-16T19:11+0300
dünya
nijerya
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tanker
akaryakıt tankeri
ölü
yaralı
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Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jigawa'nın Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerin hız yaparken kontrolden çıkarak devrildiğini belirtti.Adamu, yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı esnada tankerin patladığını söyledi.Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, patlamada 147 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Majiya Bölge Başkanı Mahmud Sayyadi Ringim yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 147 kişinin toplu bir mezara defnedildiğini söyledi.Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.Ulusal basındaki haberlerde patlamada 300'den fazla kişinin yaralandığı öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/nijerya-silahli-ceteler-ve-terorle-mucadele-icin-savas-ucagi-satin-alacak-1085025741.html
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nijerya, patlama, tanker, akaryakıt tankeri, ölü, yaralı
nijerya, patlama, tanker, akaryakıt tankeri, ölü, yaralı
Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 147 ölü, 300'den fazla yaralı
Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 147 kişi öldü.
Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jigawa'nın Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerin hız yaparken kontrolden çıkarak devrildiğini belirtti.
Adamu, yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı esnada tankerin patladığını söyledi.
Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, patlamada 147 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Majiya Bölge Başkanı Mahmud Sayyadi Ringim yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 147 kişinin toplu bir mezara defnedildiğini söyledi.
Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Ulusal basındaki haberlerde patlamada 300'den fazla kişinin yaralandığı öne sürüldü.