https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/trump-elon-muskin-gorevini-acikladi-doge-baskanligi-1090322407.html

Trump, Elon Musk'ın görevini açıkladı: 'DOGE' Başkanlığı

Trump, Elon Musk'ın görevini açıkladı: 'DOGE' Başkanlığı

Sputnik Türkiye

Donald Trump, Elon Musk'ın yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık yapacağını açıkladı. 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T04:31+0300

2024-11-13T04:31+0300

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donald trump

elon musk

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ABD başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump'ın, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamaya göre, Elon Musk yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık yapacak.Trump açıklamasında, "Şunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum ki, Amerikan vatandaşı Vivek Ramaswamy ile birlikte çalışan Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE)'nı yönetecek" ifadelerini kullandı.Hükümet Verimliliği Bakanlığı: DOGEAçıklamada, Ramaswamy ve Musk'ın, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki (Department Of Goverenment Efficiency) görevlerini ise "Bu iki harika Amerikalı birlikte, benim yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmasına, gereksiz düzenlemeleri kesmesine, israf harcamalarını azaltmasına ve Federal Ajansları yeniden yapılandırmasına öncülük edecek" ifadeleriyle akardı.

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