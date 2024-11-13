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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/trump-elon-muskin-gorevini-acikladi-doge-baskanligi-1090322407.html
Trump, Elon Musk'ın görevini açıkladı: 'DOGE' Başkanlığı
Trump, Elon Musk'ın görevini açıkladı: 'DOGE' Başkanlığı
Sputnik Türkiye
Donald Trump, Elon Musk'ın yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık yapacağını açıkladı. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T04:31+0300
2024-11-13T04:41+0300
dünya
abd
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ABD başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump'ın, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamaya göre, Elon Musk yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık yapacak.Trump açıklamasında, "Şunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum ki, Amerikan vatandaşı Vivek Ramaswamy ile birlikte çalışan Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE)'nı yönetecek" ifadelerini kullandı.Hükümet Verimliliği Bakanlığı: DOGEAçıklamada, Ramaswamy ve Musk'ın, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki (Department Of Goverenment Efficiency) görevlerini ise "Bu iki harika Amerikalı birlikte, benim yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmasına, gereksiz düzenlemeleri kesmesine, israf harcamalarını azaltmasına ve Federal Ajansları yeniden yapılandırmasına öncülük edecek" ifadeleriyle akardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/trump-eski-ulusal-istihbarat-direktoru-john-ratcliffei-cia-baskanligina-aday-gosterdi-1090322291.html
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elon musk, donald trump, trum elon musk, hükümet verimliliği bakanlığı, elon musk doge, doge, trump musk,

Trump, Elon Musk'ın görevini açıkladı: 'DOGE' Başkanlığı

04:31 13.11.2024 (güncellendi: 04:41 13.11.2024)
© AP Photo / Alex BrandonElon Musk Donald Trump
Elon Musk Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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Donald Trump, Elon Musk'ın yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık yapacağını açıkladı.
ABD başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump'ın, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamaya göre, Elon Musk yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkanlık yapacak.
Trump açıklamasında, "Şunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum ki, Amerikan vatandaşı Vivek Ramaswamy ile birlikte çalışan Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE)'nı yönetecek" ifadelerini kullandı.

Hükümet Verimliliği Bakanlığı: DOGE

Açıklamada, Ramaswamy ve Musk'ın, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki (Department Of Goverenment Efficiency) görevlerini ise "Bu iki harika Amerikalı birlikte, benim yönetimimin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmasına, gereksiz düzenlemeleri kesmesine, israf harcamalarını azaltmasına ve Federal Ajansları yeniden yapılandırmasına öncülük edecek" ifadeleriyle akardı.
CIA ABD İstihbarat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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