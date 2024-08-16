https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/akdenizde-kasirga-koptu-ulkede-alarm-ilan-edildi-onlarca-tekne-ve-yat-alabora-oldu-1086905847.html

Akdeniz'de 'kasırga koptu', ülkede alarm ilan edildi: Onlarca tekne ve yat alabora oldu

Akdeniz'de 'kasırga koptu', ülkede alarm ilan edildi: Onlarca tekne ve yat alabora oldu

Sputnik Türkiye

İspanya’nın doğu sahillerinde etkili olan şiddetli fırtına, İbiza ve Formentera adalarında onlarca lüks teknenin alabora olmasına neden oldu. Bölgede turuncu... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T06:54+0300

2024-08-16T06:54+0300

2024-08-16T06:56+0300

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İspanya'nın doğu kıyılarında etkili olan şiddetli fırtına, özellikle İbiza ve Formentera adalarında büyük zarara yol açtı. Fırtına nedeniyle, İbiza ve Formentera'da bulunan onlarca lüks tekne alabora oldu. Formentera Adası'nda kayalıklara çarpan bir lüks yatta bulunan sekiz kişiden altısı yaralanırken, bölgede turuncu alarm verildi. Yağışların dolu şeklinde de görüldüğü bildirildi.Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, insanların teknelerini kurtarmak için büyük çaba gösterdiği görüldü.Süpermarketin çatısı çöktü, 300 kişi tahliye edildiValencia'ya bağlı Ontinyent kasabasında da fırtınanın etkisi hissedildi. Bir süpermarketin çatısı kısmen çöktü ve içeride bulunan 300 kişi tahliye edildi.Uçuşlar ve tren seferleri iptal edildiİspanya Havacılık İdaresi (Aena), şiddetli hava koşulları nedeniyle 50'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Gecikmelerin devam etmesi bekleniyor.Palma ve Manacor şehirleri arasında sefer yapan bir yolcu treni, sel taşkınları nedeniyle arızalandı. Trendeki 29 yolcu, bölge itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alicante, Almeria, Valencia, Girona, Barselona ve Tarragona gibi şehirlerde hasar tespit çalışmaları sürerken, meteoroloji birimleri fırtınanın bugünden itibaren etkisini kaybetmesini öngörüyor.

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