https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/akdenizde-kasirga-koptu-ulkede-alarm-ilan-edildi-onlarca-tekne-ve-yat-alabora-oldu-1086905847.html
Akdeniz'de 'kasırga koptu', ülkede alarm ilan edildi: Onlarca tekne ve yat alabora oldu
Akdeniz'de 'kasırga koptu', ülkede alarm ilan edildi: Onlarca tekne ve yat alabora oldu
Sputnik Türkiye
İspanya’nın doğu sahillerinde etkili olan şiddetli fırtına, İbiza ve Formentera adalarında onlarca lüks teknenin alabora olmasına neden oldu. Bölgede turuncu... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T06:54+0300
2024-08-16T06:54+0300
2024-08-16T06:56+0300
dünya
tekne
tekne kazası
tekne faciası
yat
lüks
lüks araç
sel
sel felaketi
fırtına
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İspanya'nın doğu kıyılarında etkili olan şiddetli fırtına, özellikle İbiza ve Formentera adalarında büyük zarara yol açtı. Fırtına nedeniyle, İbiza ve Formentera'da bulunan onlarca lüks tekne alabora oldu. Formentera Adası'nda kayalıklara çarpan bir lüks yatta bulunan sekiz kişiden altısı yaralanırken, bölgede turuncu alarm verildi. Yağışların dolu şeklinde de görüldüğü bildirildi.Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, insanların teknelerini kurtarmak için büyük çaba gösterdiği görüldü.Süpermarketin çatısı çöktü, 300 kişi tahliye edildiValencia'ya bağlı Ontinyent kasabasında da fırtınanın etkisi hissedildi. Bir süpermarketin çatısı kısmen çöktü ve içeride bulunan 300 kişi tahliye edildi.Uçuşlar ve tren seferleri iptal edildiİspanya Havacılık İdaresi (Aena), şiddetli hava koşulları nedeniyle 50'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Gecikmelerin devam etmesi bekleniyor.Palma ve Manacor şehirleri arasında sefer yapan bir yolcu treni, sel taşkınları nedeniyle arızalandı. Trendeki 29 yolcu, bölge itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alicante, Almeria, Valencia, Girona, Barselona ve Tarragona gibi şehirlerde hasar tespit çalışmaları sürerken, meteoroloji birimleri fırtınanın bugünden itibaren etkisini kaybetmesini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/abd-ve-ingiltere-hudeyde-kentine-saldirdi-1086905171.html
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Akdeniz'de 'kasırga koptu', ülkede alarm ilan edildi: Onlarca tekne ve yat alabora oldu
06:54 16.08.2024 (güncellendi: 06:56 16.08.2024)
İspanya’nın doğu sahillerinde etkili olan şiddetli fırtına, İbiza ve Formentera adalarında onlarca lüks teknenin alabora olmasına neden oldu. Bölgede turuncu alarm verildi. Yağışlar, zaman zaman dolu şeklinde görülerek hasarın boyutunu artırdı. Sel etkili oldu. Bir çok yer tahliye edildi.
İspanya'nın
doğu kıyılarında etkili olan şiddetli fırtına
, özellikle İbiza ve Formentera adalarında büyük zarara yol açtı. Fırtına nedeniyle, İbiza
ve Formentera'da
bulunan onlarca lüks tekne alabora oldu. Formentera Adası'nda
kayalıklara çarpan bir lüks yatta
bulunan sekiz kişiden altısı yaralanırken, bölgede turuncu alarm verildi. Yağışların dolu şeklinde de görüldüğü bildirildi.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, insanların teknelerini kurtarmak için büyük çaba gösterdiği görüldü.
Süpermarketin çatısı çöktü, 300 kişi tahliye edildi
Valencia'ya bağlı Ontinyent kasabasında da fırtınanın etkisi hissedildi. Bir süpermarketin
çatısı kısmen çöktü ve içeride bulunan 300 kişi tahliye edildi.
Uçuşlar ve tren seferleri iptal edildi
İspanya Havacılık İdaresi (Aena), şiddetli hava koşulları nedeniyle 50'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Gecikmelerin devam etmesi bekleniyor.
Palma ve Manacor şehirleri arasında sefer yapan bir yolcu treni, sel taşkınları nedeniyle arızalandı. Trendeki 29 yolcu, bölge itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alicante, Almeria, Valencia, Girona, Barselona ve Tarragona gibi şehirlerde hasar tespit çalışmaları sürerken, meteoroloji birimleri fırtınanın bugünden itibaren etkisini kaybetmesini öngörüyor.