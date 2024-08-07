https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/guney-korede-kopek-eti-yasaklandi-5-bin-625-isletme-basvuruda-bulundu-1086590189.html
Güney Kore'de köpek eti yasaklandı: 5 bin 625 işletme başvuruda bulundu
Güney Kore'de köpek eti yasaklandı: 5 bin 625 işletme başvuruda bulundu
Sputnik Türkiye
Ocak ayında köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan Güney Kore'de ilgili yasa resmen yürürlüğe girdi. Yasağa uymayan köpek çiftliklerini ve köpek eti... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T15:41+0300
2024-08-07T15:41+0300
2024-08-07T15:41+0300
dünya
güney kore
köpek eti
yasak
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086590366_0:49:1001:612_1920x0_80_0_0_06d0796274fc1cc8a4bf38a4b7792a59.jpg
Güney Kore'de, köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan ve 9 Ocak'ta Ulusal Meclisten geçen yasanın yürürlüğe girdiği duyuruldu. The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Tarım Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, 9 Ocak'ta Ulusal Meclis'ten geçen ve köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan yasanın bugün itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilerek, hükümetin, işletmelerini kapatma ya da dönüştürme planı sunan köpek çiftçilerine, kasaplara ve restoranlara tazminat vereceği kaydedildi.Tarım Bakanlığı yetkilisi Park Jung-hoon, Şubat 2027'ye kadar ülkede köpek eti tüketiminin tamamen sona erdirilebilmesi için gerekli tedbirleri destekleyeceklerini belirtti.Güney Kore Tarım Bakanlığı'nın mayısta yaptığı açıklamaya göre, ülkede köpek eti ticareti yapan 5 bin 625 işletme tazminat alabilmek için başvuruda bulunmuştu.Yeni yasaya göre, köpek çiftçileri ve köpek eti satan restoran sahipleri şubat 2027'ye kadar farklı sektörlere geçiş yapmak zorunda.Bu tarihten sonra köpekleri eti için kesenlere en fazla 3 yıl hapis cezası ya da yaklaşık 23 bin dolar para cezası, köpekleri eti için yetiştiren ve satanlara ise 2 yıla kadar hapis veya 15 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.'Utanç kaynağı'Güney Kore parlamentosunun kabul ettiği yasak kararından önce ülkede köpek etini protesto eden aktivistler geleneksel bir uygulama olan köpeklerin eti için yetiştirilmesi kesilmesi ve satılmasını 'utanç kaynağı' olarak adlandırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/nigde-belediyesinden-sahipsiz-kopeklerle-ilgili-iddialara-yanit-1086561378.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086590366_60:0:940:660_1920x0_80_0_0_2e934d3f38ce6d236829752106b21bf8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güney korede köpek eti yasaklandı, güney korede köpek eti yeniyor mu, köpek yiyen ülkeler
güney korede köpek eti yasaklandı, güney korede köpek eti yeniyor mu, köpek yiyen ülkeler
Güney Kore'de köpek eti yasaklandı: 5 bin 625 işletme başvuruda bulundu
Ocak ayında köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan Güney Kore'de ilgili yasa resmen yürürlüğe girdi. Yasağa uymayan köpek çiftliklerini ve köpek eti satan restoranları hapis cezası dahil yaptırımlar bekliyor. Ülkede köpek eti ticareti yapan 5 bin 625 işletme ise tazminat başvurusunda bulundu.
Güney Kore'de, köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan ve 9 Ocak'ta Ulusal Meclisten geçen yasanın yürürlüğe girdiği duyuruldu.
The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Tarım Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 9 Ocak'ta Ulusal Meclis'ten geçen ve köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan yasanın bugün itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilerek, hükümetin, işletmelerini kapatma ya da dönüştürme planı sunan köpek çiftçilerine, kasaplara ve restoranlara tazminat vereceği kaydedildi.
Tarım Bakanlığı yetkilisi Park Jung-hoon, Şubat 2027'ye kadar ülkede köpek eti tüketiminin tamamen sona erdirilebilmesi için gerekli tedbirleri destekleyeceklerini belirtti.
Güney Kore Tarım Bakanlığı'nın mayısta yaptığı açıklamaya göre, ülkede köpek eti ticareti yapan 5 bin 625 işletme tazminat alabilmek için başvuruda bulunmuştu.
Yeni yasaya göre, köpek çiftçileri ve köpek eti satan restoran sahipleri şubat 2027'ye kadar farklı sektörlere geçiş yapmak zorunda.
Bu tarihten sonra köpekleri eti için kesenlere en fazla 3 yıl hapis cezası ya da yaklaşık 23 bin dolar para cezası, köpekleri eti için yetiştiren ve satanlara ise 2 yıla kadar hapis veya 15 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.
Güney Kore parlamentosunun kabul ettiği yasak kararından önce ülkede köpek etini protesto eden aktivistler geleneksel bir uygulama olan köpeklerin eti için yetiştirilmesi kesilmesi ve satılmasını 'utanç kaynağı' olarak adlandırıyor.