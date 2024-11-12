https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/japonya-basbakani-isiba-yeniden-basbakan-secilirken-uyuyakaldi-1090317032.html
Japonya Başbakanı İşiba yeniden seçildiği sırada uyuyakaldı
Japonya Başbakanı İşiba yeniden seçildiği sırada uyuyakaldı
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 1.5 ay sonra yeniden Japonya başbakanı olmaya hak kazan Şigeru İşiba başbakanlığa seçildiği Temsilciler Meclisi'ndeki özel oturumda uyuyakaldı. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T20:45+0300
2024-11-12T20:45+0300
2024-11-12T20:49+0300
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şigeru işiba
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Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri İşiba Şigeru dün mecliste yapılan seçimde yaklaşık 1.5 ay sonra yeniden başbakan oldu.Japonya'nın 103. başbakanı seçilen İşiba'nın başbakanlık seçimi sırasında uyuyakaldığı görüntüler yayıldı. 1 Ekim'de başbakanlık koltuğuna oturan ve seçimden önce tüm bakanlarla birlikte istifa eden Liberal Demokrat Parti lideri Şigeru İşiba, seçimin ikinci turunda geçerli 381 oyun 221'ini almıştı.Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti Başkanı Yoşihiko Noda ise 160 oy alabilmişti.
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japonya başbakanı işiba uyuyakaldı, japonya başbakanı kim, işiba kimdir,
Japonya Başbakanı İşiba yeniden seçildiği sırada uyuyakaldı
20:45 12.11.2024 (güncellendi: 20:49 12.11.2024)
Yaklaşık 1.5 ay sonra yeniden Japonya başbakanı olmaya hak kazan Şigeru İşiba başbakanlığa seçildiği Temsilciler Meclisi'ndeki özel oturumda uyuyakaldı.
Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri İşiba Şigeru dün mecliste yapılan seçimde yaklaşık 1.5 ay sonra yeniden başbakan oldu.
Japonya'nın 103. başbakanı seçilen İşiba'nın başbakanlık seçimi sırasında uyuyakaldığı görüntüler yayıldı.
1 Ekim'de başbakanlık koltuğuna oturan ve seçimden önce tüm bakanlarla birlikte istifa eden Liberal Demokrat Parti lideri Şigeru İşiba, seçimin ikinci turunda geçerli 381 oyun 221'ini almıştı.
Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti Başkanı Yoşihiko Noda ise 160 oy alabilmişti.