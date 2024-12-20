https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/almanyada-noel-pazarina-saldiri-cok-sayida-olu-ve-yarali-1091833062.html

Almanya'da Noel pazarına saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Almanya'da Noel pazarına saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Magdeburg şehrinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi. Yerel medya iddiaya göre çok sayıda ölü ve yaralı bildirdi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

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Almanya'nın Magdeburg şehrinde kurulan bir Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi.Alman medyasına göre, görgü tanıkları, bir kişinin arabayı hızla pazarın içine sürdüğünü ifade etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Noel pazarının başkanı insanlara şehir merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu.

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almanya, magdeburg, noel, saldırı, araç, yaralı, ölü