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Almanya'da Noel pazarına saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Almanya'da Noel pazarına saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Magdeburg şehrinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi. Yerel medya iddiaya göre çok sayıda ölü ve yaralı bildirdi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T22:21+0300
2024-12-20T22:21+0300
2024-12-20T22:39+0300
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Almanya'nın Magdeburg şehrinde kurulan bir Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi.Alman medyasına göre, görgü tanıkları, bir kişinin arabayı hızla pazarın içine sürdüğünü ifade etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Noel pazarının başkanı insanlara şehir merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu.
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almanya, magdeburg, noel, saldırı, araç, yaralı, ölü
almanya, magdeburg, noel, saldırı, araç, yaralı, ölü
Almanya'da Noel pazarına saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
22:21 20.12.2024 (güncellendi: 22:39 20.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Almanya'nın Magdeburg şehrinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi. Yerel medya iddiaya göre çok sayıda ölü ve yaralı bildirdi.
Almanya'nın Magdeburg şehrinde kurulan bir Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi.
Alman medyasına göre, görgü tanıkları, bir kişinin arabayı hızla pazarın içine sürdüğünü ifade etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Noel pazarının başkanı insanlara şehir merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu.