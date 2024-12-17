https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/gurcistanda-cumhurbaskanligi-secimlerini-kaybeden-zurabisvili-gorevi-teslim-etmeyecegim-1091673189.html

Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Zurabişvili: 'Görevi teslim etmeyeceğim'

Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Zurabişvili: 'Görevi teslim etmeyeceğim'

Sputnik Türkiye

Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mihail Kavelaşvili'nin yeni devlet başkanı olarak seçilmesine rağmen seçimleri kaybeden Zurabişvili, 29 Aralık'ta... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T21:13+0300

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dünya

mihail kavelaşvili

salome zurabişvili

gürcistan

gürcü rüyası

avrupa birliği

cumhurbaşkanlığı seçimi

irakli kobahidze

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Gürcistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Salome Zurabişvili, 29 Aralık'tan sonra görevini devretmeyeceğini etmeyeceğini açıkladıGürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, görevdeki Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin 29 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı sarayını terk edeceğinden emin olduğunu ifade etmişti.Zurabişvili ise İsviçre gazetesi Temps'e verdiği röportajda, bu tutumunun hala geçerli olup olmadığı sorulduğunda “Evet, hiçbir şey değişmedi” yanıtını vererek yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevini devretmeyeceğini belirtti. Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası partisi ile artık herhangi bir temasının bulunmadığını da vurgulayarak Avrupa Birliği'ni protestocuları desteklemeye çağırdı.Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı Mihail Kavelaşvili'nin Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamıştı. Kavelaşvili 300 oydan 224'ünü alarak cumhurbaşkanlığı için gerekli olan 200 oya ulaşmıştı. Zurabişvili daha önce yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığından istifa etmeyeceğini belirtmiş ve 'gayrimeşru bir parlamento altında meşru bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamayacağına' inandığını ifade ederek kendisini ülkedeki tek meşru iktidar temsilcisi ilan etmişti.Başbakan Kobahidze ise Zurabişvili'nin 'duygusal durumunu' anladığını ancak 29 Aralık'taki yemin töreninde konutunu terk etmesi ve bu binayı meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerektiğinin atını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/cumhurbaskanligindan-istifa-etmeyecegini-aciklayan-zurabisvili-aciklama-yapti-kimse-kimseyi-secmedi-1091548898.html

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mihail kavelaşvili, salome zurabişvili, gürcistan, gürcü rüyası, avrupa birliği, cumhurbaşkanlığı seçimi, irakli kobahidze