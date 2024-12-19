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Yolsuzluk davasında ev hapsi onanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy: AİHM'e gideceğim
Yolsuzluk davasında ev hapsi onanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy: AİHM'e gideceğim
Sputnik Türkiye
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, 12 yıldır devam eden yolsuzluk davasında aldığı 1 yıl ev hapsi onandı. Bu süre zarfında elektronik kelepçe takacak... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T09:22+0300
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Fransız savcılar, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında 2007 cumhurbaşkanlığı kampanyasının finansmanına ilişkin bir soruşturma yürütüyordu. Savcılar, Sarkozy ile avukatı Thierry Herzog'un "Paul Bismuth" takma adına kayıtlı gizli cep telefonları aracılığıyla iletişim kurduklarını tespit etmişti. Sarkozy, 2014 yılında Hakim Gilbert Azibert'e, kendisine karşı yürütülen bu soruşturmayla ilgili gizli bilgi karşılığında Monako'da fahri bir pozisyon söz verdi ancak Azibert bu göreve getirilmedi. Soruşturma da kapandı. 'Teklif etmesi' suç teşkil ediyorFransız savcılar, verilen söz yerine getirilmemiş olsa bile Sarkozy'nin Azibert'e yaptığı teklifin Fransız yasalarına göre yolsuzluk teşkil ettiğini savundu. Sakozy, Azibert ve Herzog, davada suçlu bulundu. 3 yıl hapis cezası alan Sarkozy, davayı temyize taşıdı ancak dün Fransa'nın en üst mahkemesi Sarkozy'nin cezasını onadı. Sonuç olarak, Sarkozy üç yıl hapis cezasının iki yılı ertelendi ve geri kalan 1 yılı ise elektronik kelepçeyle ev hapsine çevrildi. Sarkozy, sosyal medya hesabından mahkumiyet sonrası dün yaptığı açıklamada "Davacı olarak haklarım hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Anayasa Konseyi içtihatları açısından ihlal edilmiştir. AİHM nezdinde yapacağım itiraz maalesef Fransa'nın mahkum edilmesine yol açabilir" dedi.2007-2012 yılları arasında Fransa'nın cumhurbaşkanlığını yapan 69 yaşındaki Sarkozy, 2017 yılında aktif siyasetten çekilmişti.
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thierry herzog, gilbert azibert, monako, fransa, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), aihm, nicolas sarkozy, fransa cumhurbaşkanlığı

Yolsuzluk davasında ev hapsi onanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy: AİHM'e gideceğim

09:22 19.12.2024 (güncellendi: 09:26 19.12.2024)
© AP Photo / Philippe WojazerYolsuzluk davasında ev hapsi alan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy: AİHM'e gideceğim
Yolsuzluk davasında ev hapsi alan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy: AİHM'e gideceğim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Philippe Wojazer
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, 12 yıldır devam eden yolsuzluk davasında aldığı 1 yıl ev hapsi onandı. Bu süre zarfında elektronik kelepçe takacak olan Sarkozy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.
Fransız savcılar, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında 2007 cumhurbaşkanlığı kampanyasının finansmanına ilişkin bir soruşturma yürütüyordu. Savcılar, Sarkozy ile avukatı Thierry Herzog'un "Paul Bismuth" takma adına kayıtlı gizli cep telefonları aracılığıyla iletişim kurduklarını tespit etmişti. Sarkozy, 2014 yılında Hakim Gilbert Azibert'e, kendisine karşı yürütülen bu soruşturmayla ilgili gizli bilgi karşılığında Monako'da fahri bir pozisyon söz verdi ancak Azibert bu göreve getirilmedi. Soruşturma da kapandı.

'Teklif etmesi' suç teşkil ediyor

Fransız savcılar, verilen söz yerine getirilmemiş olsa bile Sarkozy'nin Azibert'e yaptığı teklifin Fransız yasalarına göre yolsuzluk teşkil ettiğini savundu. Sakozy, Azibert ve Herzog, davada suçlu bulundu. 3 yıl hapis cezası alan Sarkozy, davayı temyize taşıdı ancak dün Fransa'nın en üst mahkemesi Sarkozy'nin cezasını onadı.
© AP Photo / Christophe Petit-TessonYolsuzluk davasında ev hapsi onanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy: AİHM'e gideceğim
Yolsuzluk davasında ev hapsi onanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy: AİHM'e gideceğim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Christophe Petit-Tesson
Sonuç olarak, Sarkozy üç yıl hapis cezasının iki yılı ertelendi ve geri kalan 1 yılı ise elektronik kelepçeyle ev hapsine çevrildi. Sarkozy, sosyal medya hesabından mahkumiyet sonrası dün yaptığı açıklamada "Davacı olarak haklarım hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Anayasa Konseyi içtihatları açısından ihlal edilmiştir. AİHM nezdinde yapacağım itiraz maalesef Fransa'nın mahkum edilmesine yol açabilir" dedi.
2007-2012 yılları arasında Fransa'nın cumhurbaşkanlığını yapan 69 yaşındaki Sarkozy, 2017 yılında aktif siyasetten çekilmişti.
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