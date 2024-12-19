https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/yolsuzluk-davasinda-ev-hapsi-onanan-eski-fransa-cumhurbaskani-sarkozy-aihme-gidecegim-1091735021.html

Yolsuzluk davasında ev hapsi onanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy: AİHM'e gideceğim

Yolsuzluk davasında ev hapsi onanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy: AİHM'e gideceğim

Sputnik Türkiye

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, 12 yıldır devam eden yolsuzluk davasında aldığı 1 yıl ev hapsi onandı. Bu süre zarfında elektronik kelepçe takacak... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T09:22+0300

2024-12-19T09:22+0300

2024-12-19T09:26+0300

dünya

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monako

fransa

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

aihm

nicolas sarkozy

fransa cumhurbaşkanlığı

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Fransız savcılar, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında 2007 cumhurbaşkanlığı kampanyasının finansmanına ilişkin bir soruşturma yürütüyordu. Savcılar, Sarkozy ile avukatı Thierry Herzog'un "Paul Bismuth" takma adına kayıtlı gizli cep telefonları aracılığıyla iletişim kurduklarını tespit etmişti. Sarkozy, 2014 yılında Hakim Gilbert Azibert'e, kendisine karşı yürütülen bu soruşturmayla ilgili gizli bilgi karşılığında Monako'da fahri bir pozisyon söz verdi ancak Azibert bu göreve getirilmedi. Soruşturma da kapandı. 'Teklif etmesi' suç teşkil ediyorFransız savcılar, verilen söz yerine getirilmemiş olsa bile Sarkozy'nin Azibert'e yaptığı teklifin Fransız yasalarına göre yolsuzluk teşkil ettiğini savundu. Sakozy, Azibert ve Herzog, davada suçlu bulundu. 3 yıl hapis cezası alan Sarkozy, davayı temyize taşıdı ancak dün Fransa'nın en üst mahkemesi Sarkozy'nin cezasını onadı. Sonuç olarak, Sarkozy üç yıl hapis cezasının iki yılı ertelendi ve geri kalan 1 yılı ise elektronik kelepçeyle ev hapsine çevrildi. Sarkozy, sosyal medya hesabından mahkumiyet sonrası dün yaptığı açıklamada "Davacı olarak haklarım hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Anayasa Konseyi içtihatları açısından ihlal edilmiştir. AİHM nezdinde yapacağım itiraz maalesef Fransa'nın mahkum edilmesine yol açabilir" dedi.2007-2012 yılları arasında Fransa'nın cumhurbaşkanlığını yapan 69 yaşındaki Sarkozy, 2017 yılında aktif siyasetten çekilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231211/sarkozy-ukraynanin-natoya-turkiyenin-abye-neden-alinmamasi-gerektigini-anlatti-1078326460.html

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thierry herzog, gilbert azibert, monako, fransa, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), aihm, nicolas sarkozy, fransa cumhurbaşkanlığı