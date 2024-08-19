https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/sicilya-aciklarinda-luks-yat-batti-ingilterenin-bill-gatesi-olarak-anilan-mike-lynch-kayiplar-1087016746.html

Sicilya açıklarında lüks yat battı, 'İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan Mike Lynch kayıplar arasında

Sicilya açıklarında lüks yat battı, 'İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan Mike Lynch kayıplar arasında

Sputnik Türkiye

Sicilya açıklarında süper yat fırtına nedeniyle battı, aralarında İngiliz girişimci Mike Lynch'in de bulunduğu altı kişi kayıp. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T17:56+0300

2024-08-19T17:56+0300

2024-08-19T18:16+0300

dünya

italya

sicilya

tekne kazası

kazazede

mike lynch

milyarder

iş insanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087016213_0:0:999:563_1920x0_80_0_0_a8141d7ca286f5302c9650edcd837130.jpg

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, 10'u mürettebat 22 kişiyi taşıyan İngiltere bayraklı süper yat battı. İtalya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 15 kişi kurtarıldı. Kayıp olarak bildirilen yedi kişiden birinin ise cansız bedenine ulaşıldı, diğer kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Açıklamada, İngiltere bayraklı 56 metre uzunluğundaki lüks yatta kayıp olarak bildirilen kişilerin İngiliz, ABD’li ve Kanadalı olduğu ifade edildi. Yat 49 metre derinlikte bulunduSahil Güvenlik yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Rüzgar çok şiddetliydi. Kötü hava bekleniyordu ama bu şiddette değildi” dedi. Sahil Güvenlik, yatın 49 metre derinlikte bulunduğunu ve dalgıçların enkazı incelediğini aktardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, "İngiliz yetkililer, olayla ilgili olarak yerel makamlarla temas halindedir. Olaydan etkilenen İngiltere vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamaya hazırız” denildi.Her şey çok kısa sürede olduDiğer yandan, batan "Bayesian" teknesine yakın bir konumda bulunan ve olayın ardından 15 kişinin kurtarılmasına yardım eden Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" teknesinin kaptanı Karsten Börner de basına yaptığı açıklamada, şunları aktardı:İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınıyorKayıplar arasında İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch de bulunuyor. İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan iş insanı, kurumsal yazılım şirketi Autonomy'in eski CEO'su. Şirketi 11 milyar dolar karşılığında 2011 yılında Hewlett-Packard'a (HP) satan iş insanı bu satış sonrasında şirketinin değerini fazla göstermekle suçlandı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından 15 dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yargılanması sırasında San Francisco'da 13 ay boyunca ev hapsinde kalan iş insanı, hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarından geçtiğimiz yıl aklandı. İ

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/su-sebekesi-arizalandi-italyanin-turistik-adasina-girisler-durduruldu-1085117535.html

italya

sicilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, sicilya, tekne kazası, kazazede, mike lynch, milyarder, iş insanı