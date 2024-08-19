https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/sicilya-aciklarinda-luks-yat-batti-ingilterenin-bill-gatesi-olarak-anilan-mike-lynch-kayiplar-1087016746.html
Sicilya açıklarında lüks yat battı, 'İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan Mike Lynch kayıplar arasında
Sicilya açıklarında lüks yat battı, 'İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan Mike Lynch kayıplar arasında
Sputnik Türkiye
Sicilya açıklarında süper yat fırtına nedeniyle battı, aralarında İngiliz girişimci Mike Lynch'in de bulunduğu altı kişi kayıp. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
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İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, 10'u mürettebat 22 kişiyi taşıyan İngiltere bayraklı süper yat battı. İtalya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 15 kişi kurtarıldı. Kayıp olarak bildirilen yedi kişiden birinin ise cansız bedenine ulaşıldı, diğer kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Açıklamada, İngiltere bayraklı 56 metre uzunluğundaki lüks yatta kayıp olarak bildirilen kişilerin İngiliz, ABD’li ve Kanadalı olduğu ifade edildi. Yat 49 metre derinlikte bulunduSahil Güvenlik yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Rüzgar çok şiddetliydi. Kötü hava bekleniyordu ama bu şiddette değildi” dedi. Sahil Güvenlik, yatın 49 metre derinlikte bulunduğunu ve dalgıçların enkazı incelediğini aktardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, "İngiliz yetkililer, olayla ilgili olarak yerel makamlarla temas halindedir. Olaydan etkilenen İngiltere vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamaya hazırız” denildi.Her şey çok kısa sürede olduDiğer yandan, batan "Bayesian" teknesine yakın bir konumda bulunan ve olayın ardından 15 kişinin kurtarılmasına yardım eden Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" teknesinin kaptanı Karsten Börner de basına yaptığı açıklamada, şunları aktardı:İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınıyorKayıplar arasında İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch de bulunuyor. İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan iş insanı, kurumsal yazılım şirketi Autonomy'in eski CEO'su. Şirketi 11 milyar dolar karşılığında 2011 yılında Hewlett-Packard'a (HP) satan iş insanı bu satış sonrasında şirketinin değerini fazla göstermekle suçlandı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından 15 dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yargılanması sırasında San Francisco'da 13 ay boyunca ev hapsinde kalan iş insanı, hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarından geçtiğimiz yıl aklandı. İ
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italya, sicilya, tekne kazası, kazazede, mike lynch, milyarder, iş insanı
Sicilya açıklarında lüks yat battı, 'İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan Mike Lynch kayıplar arasında
17:56 19.08.2024 (güncellendi: 18:16 19.08.2024)
Sicilya açıklarında süper yat fırtına nedeniyle battı, aralarında İngiliz girişimci Mike Lynch'in de bulunduğu altı kişi kayıp.
İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, 10'u mürettebat 22 kişiyi taşıyan İngiltere bayraklı süper yat battı. İtalya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 15 kişi kurtarıldı. Kayıp olarak bildirilen yedi kişiden birinin ise cansız bedenine ulaşıldı, diğer kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Açıklamada, İngiltere bayraklı 56 metre uzunluğundaki lüks yatta kayıp olarak bildirilen kişilerin İngiliz, ABD’li ve Kanadalı olduğu ifade edildi.
Yat 49 metre derinlikte bulundu
Sahil Güvenlik yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Rüzgar çok şiddetliydi. Kötü hava bekleniyordu ama bu şiddette değildi” dedi. Sahil Güvenlik, yatın 49 metre derinlikte bulunduğunu ve dalgıçların enkazı incelediğini aktardı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, "İngiliz yetkililer, olayla ilgili olarak yerel makamlarla temas halindedir. Olaydan etkilenen İngiltere vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamaya hazırız” denildi.
Her şey çok kısa sürede oldu
Diğer yandan, batan "Bayesian" teknesine yakın bir konumda bulunan ve olayın ardından 15 kişinin kurtarılmasına yardım eden Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" teknesinin kaptanı Karsten Börner de basına yaptığı açıklamada, şunları aktardı:
"Önce yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde de battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ama fırtınaya yakalandık. Sonra yanımızdaki teknenin artık orada olmadığını fark ettik. Teknenin bulunduğu bölgeden kırmızı işaret fişeği geldiğinde ben ve yardımcım, bota atlayıp yardıma gittik. Aralarında küçük bir kızın da olduğu 15 kişiyi kurtardık."
İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınıyor
Kayıplar arasında İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch de bulunuyor.
İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan iş insanı, kurumsal yazılım şirketi Autonomy'in eski CEO'su. Şirketi 11 milyar dolar karşılığında 2011 yılında Hewlett-Packard'a (HP) satan iş insanı bu satış sonrasında şirketinin değerini fazla göstermekle suçlandı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından 15 dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yargılanması sırasında San Francisco'da 13 ay boyunca ev hapsinde kalan iş insanı, hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarından geçtiğimiz yıl aklandı.