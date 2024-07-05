https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ingilterede-14-yillik-muhafazakar-parti-iktidari-bitti-resmi-olarak-isci-partisi-secimi-kazandi-1085546954.html

İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı bitti: Resmi olarak İşçi Partisi seçimi kazandı

İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı bitti: Resmi olarak İşçi Partisi seçimi kazandı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de 14 yıldır süren Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi. İşçi Partisi 326 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti ve Keir Starmer'ın... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T07:19+0300

2024-07-05T07:19+0300

2024-07-05T07:39+0300

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İngiltere'de Perşembe günü yapılan genel seçimlerde Keir Starmer önderliğindeki İşçi Partisi'nin iktidara geldiği resmi olarak açıklandı.Bu dönüm noktası bir dönemin sonu ve bir diğerinin başlangıcı oldu. Seçimi kazanıp 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını sonlandırarak sürpriz yapan İşçi Partisi ezici çoğunlukla mecliste yerini aldı. İşçi Partisi 1997'den beri ilk kez Muhafazakarları iktidardan indirdi.Görevden ayrılan Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak yenilgiyi kabul ettiğini duyurdu. Sunak, Starmer'ı arayarak tebrik ettiğini ve seçimi kabul ettiğini söyledi. Starmer bugün Buckingham Sarayı'na giderek ülkenin kontrolünü resmen devralacak.İngiltere’nin yeni başbakanı Keir Starmer kimdir?61 yaşındaki İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bir zamanlar monarşinin kaldırılması çağrısında bulunan ancak yıllar sonra dönemin Galler Prensi Charles’ın önünde şövalyelik unvanı almak için diz çöken bir insan hakları avukatı.Bir zamanlar sıradan bir avukat olan İngiliz İşçi Partisi lideri Keir Starmer, 2020’den beri İşçi Partisi’nin lideri. 12 Aralık 2019’daki seçimlerde tarihi bir yenilgi alan İşçi Partisi’nin o dönemki lideri Jeremy Corbyn, tüm sorumluluğu kabul etmiş ve liderlikten çekilmişti. Corbyn’in çekilmesi üzerine “Sir” ünvanı da bulunan Starmer, oyların yüzde 56,2’sini alarak partinin yeni lideri olmuştu. Starmer, 2015’ten beri de Avam Kamarası’nda.Starmer, asgari ücreti artırmayı, özel okul ücretlerine vergi uygulamayı, sağlık sistemini iyileştirmeyi ve ilkokullarda ücretsiz kahvaltı servisini vaat etti.Hangi politikaları destekliyor?Starmer partisini, Bernie Sanders ile karşılaştırılan Jeremy Corbyn’in sol kanat liderliğinden merkeze doğru taşıdı. Zaten Starmer’in liderliğinde antisemitizm ile suçlanan Corbyn de partiden uzaklaştırıldı. Starmer, “İşçi Parti politikalarını etkileyen Corbyn günlerinin geride kaldığını” söylemiş ve kendisine siyasette merkeze daha yakın bir yol haritasını çizdiğinin işaretini vermişti.Starmer, en zengin yüzde 5’lik kesimin vergilerinin artırılması, başta büyük şirketler olmak üzere vergi kaçırmanın önüne geçilmesi, sağlık sisteminin iyileştirilmesinin gayri safi yurt içi hasılanın artırılması kadar önemli bir hedef haline getirilmesi, önleyici bilim çalışmalarına yatırım yapılması, iklim kriziyle mücadelede parti politikalarının devam ettirilmesi ve küresel eylem çağrısı yapılması, insan haklarının dış politikanın merkezine oturtulması, İngiltere’nin silah satışlarının gözden geçirilmesi gibi politikaları destekliyor.“Sıkıcı, karizmadan yoksun, fırsatçı….”: Lakapları neler?Starmer’in anketlerdeki liderliği, partisinin popülerliği ya da kendi karizmasıyla ilgili olmayabilir.Starmer için ‘sıkıcı, karizmadan yoksun, fırsatçı, şanslı, katı, pragmatik, sosyalist avukat, realist, Corbyn’ci, Blair’ci, saydam olmayan ve sarsılmaz’ gibi pek çok sıfat kullanılıyor.Eğitim Bakanı Gillian Keegan geçtiğimiz günlerde Starmer hakkında şunları söylemişti: Starmer, 2007’de meslektaşı Victoria Alexander ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu var.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ingiltere-basbakani-sunaktan-secimi-kazanan-isci-partisine-tebrik-1085546222.html

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