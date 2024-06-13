https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/italya-meclisi-bir-anda-karisti-herkes-yumruklasmaya-basladi-milletvekilleri-hastanelik-oldu-1084786678.html

İtalya Meclisi bir anda karıştı, herkes yumruklaşmaya başladı: Milletvekilleri hastanelik oldu

İtalya Meclisi bir anda karıştı, herkes yumruklaşmaya başladı: Milletvekilleri hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

İtalya parlamentosunda, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifi... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T07:31+0300

2024-06-13T07:31+0300

2024-06-13T07:31+0300

dünya

italya

meclis

parlamento

kavga

yumruklu kavga

hastane

milletvekili

bayrak

tepki

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin koalisyon hükümetinin bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik tanıyan kanun teklifi görüşmeleri sırasında Parlamento'da tansiyon bir anda yükseldi. Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak teklife tepki gösterdi ve ardından yumruklu saldırıya uğradı.Hastanelik oldu, tekerlekli sandalyeyle çıkarıldıSaldırı sonucu aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalyeyle meclisten çıkarıldı. Olayın ardından oturuma hemen ara verildi. Kavganın büyümesini engellemeye çalışan bir güvenlik görevlisi de yaralandı.Soruşturma başlatıldıOlay sonrası mecliste güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıya karışan milletvekillerine yönelik soruşturma başlatıldı. Meclis Başkanı, yaşananları kınayarak, parlamentonun saygınlığını zedeleyen bu tür olayların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.İtalya'da bölgesel özerklik konusu uzun süredir tartışmalara neden olurken, bu son olay, konunun ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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italya, meclis, parlamento, kavga, yumruklu kavga, hastane, milletvekili, bayrak, tepki, protesto