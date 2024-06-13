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İtalya Meclisi bir anda karıştı, herkes yumruklaşmaya başladı: Milletvekilleri hastanelik oldu
İtalya Meclisi bir anda karıştı, herkes yumruklaşmaya başladı: Milletvekilleri hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
İtalya parlamentosunda, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifi... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T07:31+0300
2024-06-13T07:31+0300
dünya
italya
meclis
parlamento
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yumruklu kavga
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milletvekili
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tepki
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin koalisyon hükümetinin bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik tanıyan kanun teklifi görüşmeleri sırasında Parlamento'da tansiyon bir anda yükseldi. Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak teklife tepki gösterdi ve ardından yumruklu saldırıya uğradı.Hastanelik oldu, tekerlekli sandalyeyle çıkarıldıSaldırı sonucu aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalyeyle meclisten çıkarıldı. Olayın ardından oturuma hemen ara verildi. Kavganın büyümesini engellemeye çalışan bir güvenlik görevlisi de yaralandı.Soruşturma başlatıldıOlay sonrası mecliste güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıya karışan milletvekillerine yönelik soruşturma başlatıldı. Meclis Başkanı, yaşananları kınayarak, parlamentonun saygınlığını zedeleyen bu tür olayların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.İtalya'da bölgesel özerklik konusu uzun süredir tartışmalara neden olurken, bu son olay, konunun ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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italya, meclis, parlamento, kavga, yumruklu kavga, hastane, milletvekili, bayrak, tepki, protesto
italya, meclis, parlamento, kavga, yumruklu kavga, hastane, milletvekili, bayrak, tepki, protesto

İtalya Meclisi bir anda karıştı, herkes yumruklaşmaya başladı: Milletvekilleri hastanelik oldu

07:31 13.06.2024
© İHAİtalya Meclisi bir anda karıştı, herkes yumruklaşmaya başladı: Milletvekilleri hastanelik oldu
İtalya Meclisi bir anda karıştı, herkes yumruklaşmaya başladı: Milletvekilleri hastanelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© İHA
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İtalya parlamentosunda, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifi görüşmeleri sırasında kavga çıktı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin koalisyon hükümetinin bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik tanıyan kanun teklifi görüşmeleri sırasında Parlamento'da tansiyon bir anda yükseldi. Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak teklife tepki gösterdi ve ardından yumruklu saldırıya uğradı.

Hastanelik oldu, tekerlekli sandalyeyle çıkarıldı

Saldırı sonucu aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalyeyle meclisten çıkarıldı. Olayın ardından oturuma hemen ara verildi. Kavganın büyümesini engellemeye çalışan bir güvenlik görevlisi de yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Olay sonrası mecliste güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıya karışan milletvekillerine yönelik soruşturma başlatıldı. Meclis Başkanı, yaşananları kınayarak, parlamentonun saygınlığını zedeleyen bu tür olayların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.
İtalya'da bölgesel özerklik konusu uzun süredir tartışmalara neden olurken, bu son olay, konunun ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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