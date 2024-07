https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/putin-ukrayna-ile-catismanin-arabulucular-yoluyla-sona-ermesi-imkansiz-1085530151.html

Putin: Rus-Türk ilişkilerini kimin engellemeye çalıştığı çok iyi biliniyor

Putin: Rus-Türk ilişkilerini kimin engellemeye çalıştığı çok iyi biliniyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi iradesinin iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesine olanak tanıdığına dikkat... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T17:14+0300

2024-07-04T17:14+0300

2024-07-04T18:04+0300

dünya

rusya

ukrayna

türkiye

barış

arabuluculuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085529889_0:131:2928:1778_1920x0_80_0_0_848a2d97f82abd5d27abb90d9add2625.jpg

Başkent Astana'da düzenlenen ŞİÖ+ Devlet Başkanları 24. Zirvesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı ödeme, enerji, tahıl ve metal tedariki konularını görüştüğünü belirterek "tüm sorunların çözülebilir olduğunu" kaydettiği konuşmasını, "Daha az tahıl almaya başladılar. Örneğin, vergi kısıtlamaları metalürji endüstrimizle ilgili, ancak bunun dışarıdan gelen herhangi bir kısıtlamayla ilgisi yok. Bu sadece yerli üretimin dinamikleri ve ikili ilişkilerimizden kaynaklanıyor. Ancak tüm meseleler çözülebilir” diye sürdürdü.Rus ve Türk taraflarının işbirliğini geliştirmeye ilgi duyduğunun altını çizen Putin, “Genel olarak her iki tarafta da ilgi var. Birilerinin bizi engellemesiyle değil, Türkiye'deki süreçlerin gelişimiyle ilgili objektif bir ilgi var" dedi.Ukrayna ile çatışmanın arabulucular yoluyla sona ermesi imkansızRus lider, Ukrayna ile barış görüşmeleri başlamadan önce temas hattında bir ateşkesin mümkün olmadığını vurgularken, aynı zamanda devam eden ihtilafın arabulucular yoluyla sona ermesini ‘imkansız’ olarak niteledi.Rusya’nın her zaman müzakerelerden yana olduğunu herkesin bildiğini kaydeden Rus lider, “Çatışmanın nihayetinde arabulucular yardımıyla ve sadece onlar aracılığıyla sona erdirilmesi meselesi bana pek olası görünmüyor. Her şeyden önce, bir arabulucunun nihai belgeleri imzalama yetkisine sahip olması pek olası değil" dedi.Ateşkes için, Ukrayna'nın geri dönüşü olmayan ve Rusya tarafından kabul edilebilecek askerden arındırma adımlarını kabul etmesinin gerektiğine dikkat çeken Rus lider, Moskova'nın yalnızca karşı taraftan olumlu adımlar gelmesi umuduyla ateşkes ilan edemeyeceğini vurguladı.Putin, 21 Mayıs itibariyle görev süresi sona eren Vladimir Zelenskiy’in tüm yetkilerinin anayasa gereği Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'ya geçtiğini hatırlatırken, ancak müzakereler konusunda Ukrayna parlamentosuna doğrudan hitap etmenin anlamsız olduğunu, oradaki milletvekillerin çoğunluğunun Ukrayna'daki yasadışı otoritelere bağlı olduğunu ifade etti.Rus birliklerinin 2022 yılında Kiev yakınlarında bulunduğu sırada Batı'nın ateşkes talebiyle Moskova’ya çağrıda bulunduğunu belirten Rus lider, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:‘ABD küresel istikrarının temelini oluşturan tüm anlaşmaları yok etti’ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatan Putin, ABD'nin eylemlerine yanıt olarak Rusya Federasyonu'nun orta ve kısa menzilli füzelerin geliştirilmesi ve üretimine başlama hakkına sahip olduğunu belirtirken, “Bundan daha da önemli husus, uluslararası istikrar ve güvenliğin temelini oluşturan temel anlaşma ve belgelerin ABD tarafından yok edildiğidir” ifadesini kullandı.'Trump'ın Ukrayna ihtilafının durdurulabileceğine ilişkin açıklamalarını ciddiye alıyoruz'Putin, Moskova’nın, başkanlığa yeniden seçilmesi durumunda Ukrayna ihtilafını sonlandırmayı vaad eden eski ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını ciddiye aldığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/putin-erdoganin-katildigi-sio-plusta-konustu-istanbuldaki-ukrayna-mutabakatlari-hala-masada-1085523333.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, türkiye, barış, arabuluculuk