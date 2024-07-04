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Putin: Rus-Türk ilişkilerini kimin engellemeye çalıştığı çok iyi biliniyor
Putin: Rus-Türk ilişkilerini kimin engellemeye çalıştığı çok iyi biliniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi iradesinin iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesine olanak tanıdığına dikkat... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T17:14+0300
2024-07-04T18:04+0300
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Başkent Astana'da düzenlenen ŞİÖ+ Devlet Başkanları 24. Zirvesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı ödeme, enerji, tahıl ve metal tedariki konularını görüştüğünü belirterek "tüm sorunların çözülebilir olduğunu" kaydettiği konuşmasını, "Daha az tahıl almaya başladılar. Örneğin, vergi kısıtlamaları metalürji endüstrimizle ilgili, ancak bunun dışarıdan gelen herhangi bir kısıtlamayla ilgisi yok. Bu sadece yerli üretimin dinamikleri ve ikili ilişkilerimizden kaynaklanıyor. Ancak tüm meseleler çözülebilir” diye sürdürdü.Rus ve Türk taraflarının işbirliğini geliştirmeye ilgi duyduğunun altını çizen Putin, “Genel olarak her iki tarafta da ilgi var. Birilerinin bizi engellemesiyle değil, Türkiye'deki süreçlerin gelişimiyle ilgili objektif bir ilgi var" dedi.Ukrayna ile çatışmanın arabulucular yoluyla sona ermesi imkansızRus lider, Ukrayna ile barış görüşmeleri başlamadan önce temas hattında bir ateşkesin mümkün olmadığını vurgularken, aynı zamanda devam eden ihtilafın arabulucular yoluyla sona ermesini ‘imkansız’ olarak niteledi.Rusya’nın her zaman müzakerelerden yana olduğunu herkesin bildiğini kaydeden Rus lider, “Çatışmanın nihayetinde arabulucular yardımıyla ve sadece onlar aracılığıyla sona erdirilmesi meselesi bana pek olası görünmüyor. Her şeyden önce, bir arabulucunun nihai belgeleri imzalama yetkisine sahip olması pek olası değil" dedi.Ateşkes için, Ukrayna'nın geri dönüşü olmayan ve Rusya tarafından kabul edilebilecek askerden arındırma adımlarını kabul etmesinin gerektiğine dikkat çeken Rus lider, Moskova'nın yalnızca karşı taraftan olumlu adımlar gelmesi umuduyla ateşkes ilan edemeyeceğini vurguladı.Putin, 21 Mayıs itibariyle görev süresi sona eren Vladimir Zelenskiy’in tüm yetkilerinin anayasa gereği Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'ya geçtiğini hatırlatırken, ancak müzakereler konusunda Ukrayna parlamentosuna doğrudan hitap etmenin anlamsız olduğunu, oradaki milletvekillerin çoğunluğunun Ukrayna'daki yasadışı otoritelere bağlı olduğunu ifade etti.Rus birliklerinin 2022 yılında Kiev yakınlarında bulunduğu sırada Batı'nın ateşkes talebiyle Moskova’ya çağrıda bulunduğunu belirten Rus lider, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:‘ABD küresel istikrarının temelini oluşturan tüm anlaşmaları yok etti’ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatan Putin, ABD'nin eylemlerine yanıt olarak Rusya Federasyonu'nun orta ve kısa menzilli füzelerin geliştirilmesi ve üretimine başlama hakkına sahip olduğunu belirtirken, “Bundan daha da önemli husus, uluslararası istikrar ve güvenliğin temelini oluşturan temel anlaşma ve belgelerin ABD tarafından yok edildiğidir” ifadesini kullandı.'Trump'ın Ukrayna ihtilafının durdurulabileceğine ilişkin açıklamalarını ciddiye alıyoruz'Putin, Moskova’nın, başkanlığa yeniden seçilmesi durumunda Ukrayna ihtilafını sonlandırmayı vaad eden eski ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını ciddiye aldığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/putin-erdoganin-katildigi-sio-plusta-konustu-istanbuldaki-ukrayna-mutabakatlari-hala-masada-1085523333.html
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rusya, ukrayna, türkiye, barış, arabuluculuk
rusya, ukrayna, türkiye, barış, arabuluculuk

Putin: Rus-Türk ilişkilerini kimin engellemeye çalıştığı çok iyi biliniyor

17:14 04.07.2024 (güncellendi: 18:04 04.07.2024)
© Sputnik / Гавриил ГригоровPutin
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi iradesinin iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesine olanak tanıdığına dikkat çekerken, “Bizi kimin engellediği çok iyi biliniyor, ancak Sayın Erdoğan'ın siyasi iradesi buna karşı geliyor” ifadelerini kullandı.
Başkent Astana'da düzenlenen ŞİÖ+ Devlet Başkanları 24. Zirvesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı ödeme, enerji, tahıl ve metal tedariki konularını görüştüğünü belirterek "tüm sorunların çözülebilir olduğunu" kaydettiği konuşmasını, "Daha az tahıl almaya başladılar. Örneğin, vergi kısıtlamaları metalürji endüstrimizle ilgili, ancak bunun dışarıdan gelen herhangi bir kısıtlamayla ilgisi yok. Bu sadece yerli üretimin dinamikleri ve ikili ilişkilerimizden kaynaklanıyor. Ancak tüm meseleler çözülebilir” diye sürdürdü.
Rus ve Türk taraflarının işbirliğini geliştirmeye ilgi duyduğunun altını çizen Putin, “Genel olarak her iki tarafta da ilgi var. Birilerinin bizi engellemesiyle değil, Türkiye'deki süreçlerin gelişimiyle ilgili objektif bir ilgi var" dedi.

Ukrayna ile çatışmanın arabulucular yoluyla sona ermesi imkansız

Rus lider, Ukrayna ile barış görüşmeleri başlamadan önce temas hattında bir ateşkesin mümkün olmadığını vurgularken, aynı zamanda devam eden ihtilafın arabulucular yoluyla sona ermesini ‘imkansız’ olarak niteledi.
Rusya’nın her zaman müzakerelerden yana olduğunu herkesin bildiğini kaydeden Rus lider, “Çatışmanın nihayetinde arabulucular yardımıyla ve sadece onlar aracılığıyla sona erdirilmesi meselesi bana pek olası görünmüyor. Her şeyden önce, bir arabulucunun nihai belgeleri imzalama yetkisine sahip olması pek olası değil" dedi.
Ateşkes için, Ukrayna'nın geri dönüşü olmayan ve Rusya tarafından kabul edilebilecek askerden arındırma adımlarını kabul etmesinin gerektiğine dikkat çeken Rus lider, Moskova'nın yalnızca karşı taraftan olumlu adımlar gelmesi umuduyla ateşkes ilan edemeyeceğini vurguladı.
Putin, 21 Mayıs itibariyle görev süresi sona eren Vladimir Zelenskiy’in tüm yetkilerinin anayasa gereği Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'ya geçtiğini hatırlatırken, ancak müzakereler konusunda Ukrayna parlamentosuna doğrudan hitap etmenin anlamsız olduğunu, oradaki milletvekillerin çoğunluğunun Ukrayna'daki yasadışı otoritelere bağlı olduğunu ifade etti.
Rus birliklerinin 2022 yılında Kiev yakınlarında bulunduğu sırada Batı'nın ateşkes talebiyle Moskova’ya çağrıda bulunduğunu belirten Rus lider, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Birliklerimiz Kiev yakınlarındayken Batılı ortaklarımızdan ateşkes, çatışmaların durdurulması ve Ukrayna tarafında bazı görüşmelerin yapılması yönünde bir teklif ve hatta ısrarlı bir talep aldık ve biz de bunu yaptık.... Nihai bir barış anlaşmasının imzalanması için gerekli koşulların yaratılması amacıyla Kiev'den askerleri çekmemiz istendi ve biz de bunu yaptık. Ancak yine aldatıldık. İstanbul’da varılan anlaşmalar da çöpe atıldı, bunu defalarca yaşadık.

‘ABD küresel istikrarının temelini oluşturan tüm anlaşmaları yok etti’

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatan Putin, ABD'nin eylemlerine yanıt olarak Rusya Federasyonu'nun orta ve kısa menzilli füzelerin geliştirilmesi ve üretimine başlama hakkına sahip olduğunu belirtirken, “Bundan daha da önemli husus, uluslararası istikrar ve güvenliğin temelini oluşturan temel anlaşma ve belgelerin ABD tarafından yok edildiğidir” ifadesini kullandı.

'Trump'ın Ukrayna ihtilafının durdurulabileceğine ilişkin açıklamalarını ciddiye alıyoruz'

Putin, Moskova’nın, başkanlığa yeniden seçilmesi durumunda Ukrayna ihtilafını sonlandırmayı vaad eden eski ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını ciddiye aldığını söyledi.
putin erdoğan şiö - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
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Putin, Erdoğan'ın katıldığı ŞİÖ Plus'ta konuştu: İstanbul'daki 'Ukrayna mutabakatları' hala masada
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