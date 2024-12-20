https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/macron-ve-sanchezden-toplu-cinsel-saldiri-magduru-gisele-pelicota-tesekkur-cesaretiniz-ilham-verdi-1091816986.html
Rekor mahkumiyet sonrası Macron ve Sanchez'den toplu cinsel saldırı mağduru Gisele Pelicot'a teşekkür
Rekor mahkumiyet sonrası Macron ve Sanchez'den toplu cinsel saldırı mağduru Gisele Pelicot'a teşekkür
Sputnik Türkiye
Fransa'da eski kocasının uyuşturup yabancılarla birlikte 10 yıl boyunca toplu tecavüze uğrayan Gisele Pelicot'un davasında eski eşi dahil 51 sanığa ceza yağdı... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T15:02+0300
2024-12-20T15:02+0300
2024-12-20T15:03+0300
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Fransa'da on yıl boyunca eski kocası ve kocasının evlerine çağırdığı kişiler tarafından toplu tecavüz edilen Gisele Pelicot davasında başta sanık koca Dominique Pelicot dahil sanıklara ceza yağdı.Eylül ayında çıktığı mahkemede 'bu odadaki diğerleri gibi, ben de bir tecavüzcüyüm' diyerek ağlayan ve suçlamaları kabul eden 71 yaşındaki Dominique Pelicot, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan diğer 50 sanık, suçlu bulundu ve 3-13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.Davanın kamuya açık olmasına ve tecavüz videolarının dava sürecinde gösterilmesine izin vererek büyük bir cesaret örneği gösteren Gisele Pelicot'e teşekkür yağdı. Tecavüzcülerin aldığı büyük mahkumiyetler sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pelicot'a teşekkür ederek "Haysiyetiniz ve cesaretiniz Fransa'yı ve dünyayı etkiledi ve ilham verdi" dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise "Ne kadar onur. Teşekkürler, Gisele Pelicot. Bırakın utanç taraf değiştirsin" dedi. Ne olmuştu?Gisele Pelicot, on yıl boyunca kocası tarafından ilaç verilip komaya sokularak kocası ve onun internet üzerinden tanıştığı ve eve çağırdığı yabancılar tarafından tecavüze uğradığını öğrenmişti. Olay, Kasım 2020'de sanık koca Dominique Pelicot'un süpermarketlerde kadınların eteklerin altını çektiği görüntülerin güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesi üzerine ortaya çıkmıştı. Polis, Pelicot'un bilgisayarında aramalar yapmış ve tecavüzün videolarına rastlamıştı.Bilgisayarında karısının baygın olduğu tespit edilmiş, kadına baygınken tecavüz eden erkeklerin görüntülerini çektiği binlerce video gün yüzüne çıkmıştı. Gisele Pelicot, neler olup bittiğinde habersizdi, ve 2011'den 2020'ye kadar kendisine uyuşturucu verildikten sonra onlarca kişi tarafından tecavüz edildiğini öğrenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fransadaki-toplu-cinsel-saldiri-davasinda-sanik-kocaya-20-yil-hapis-cezasi-verildi-1091744956.html
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gisele pelicot, dominique pelicot, fransa, emmanuel macron, ispanya başbakanı pedro sanchez
gisele pelicot, dominique pelicot, fransa, emmanuel macron, ispanya başbakanı pedro sanchez
Rekor mahkumiyet sonrası Macron ve Sanchez'den toplu cinsel saldırı mağduru Gisele Pelicot'a teşekkür
15:02 20.12.2024 (güncellendi: 15:03 20.12.2024)
Fransa'da eski kocasının uyuşturup yabancılarla birlikte 10 yıl boyunca toplu tecavüze uğrayan Gisele Pelicot'un davasında eski eşi dahil 51 sanığa ceza yağdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İspanya Başbakanı Sanchez, Gisele Pelicot'a teşekkür etti.
Fransa'da on yıl boyunca eski kocası ve kocasının evlerine çağırdığı kişiler tarafından toplu tecavüz edilen Gisele Pelicot davasında başta sanık koca Dominique Pelicot dahil sanıklara ceza yağdı.
Eylül ayında çıktığı mahkemede 'bu odadaki diğerleri gibi, ben de bir tecavüzcüyüm' diyerek ağlayan ve suçlamaları kabul eden 71 yaşındaki Dominique Pelicot, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan diğer 50 sanık, suçlu bulundu ve 3-13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Davanın kamuya açık olmasına ve tecavüz videolarının dava sürecinde gösterilmesine izin vererek büyük bir cesaret örneği gösteren Gisele Pelicot'e teşekkür yağdı. Tecavüzcülerin aldığı büyük mahkumiyetler sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pelicot'a teşekkür ederek "Haysiyetiniz ve cesaretiniz Fransa'yı ve dünyayı etkiledi ve ilham verdi" dedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise "Ne kadar onur. Teşekkürler, Gisele Pelicot. Bırakın utanç taraf değiştirsin" dedi.
Gisele Pelicot, on yıl boyunca kocası tarafından ilaç verilip komaya sokularak kocası ve onun internet üzerinden tanıştığı ve eve çağırdığı yabancılar tarafından tecavüze uğradığını öğrenmişti. Olay, Kasım 2020'de sanık koca Dominique Pelicot'un süpermarketlerde kadınların eteklerin altını çektiği görüntülerin güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesi üzerine ortaya çıkmıştı. Polis, Pelicot'un bilgisayarında aramalar yapmış ve tecavüzün videolarına rastlamıştı.
Bilgisayarında karısının baygın olduğu tespit edilmiş, kadına baygınken tecavüz eden erkeklerin görüntülerini çektiği binlerce video gün yüzüne çıkmıştı. Gisele Pelicot, neler olup bittiğinde habersizdi, ve 2011'den 2020'ye kadar kendisine uyuşturucu verildikten sonra onlarca kişi tarafından tecavüz edildiğini öğrenmişti.