https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/kirgizistanda-darbe-girisimi-engellendi-1085559353.html
Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi
Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede bir darbe girişiminin engellediğini duyurdu. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T12:11+0300
2024-07-05T12:11+0300
2024-07-05T12:15+0300
dünya
darbe
kırgızistan
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Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nin (SCNS) basın merkezi tarafından bildirilen habere göre Kırgızistan'ın özel servisleri, ülkede yönetimi şiddet yoluyla ele geçirmeyi planlayan bir grubu etkisiz hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bidendan-dosta-korku-dusmana-guven-veren-sozler-abdnin-ilk-kadin-ve-siyah-baskan-yardimcisiyim-1085555598.html
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darbe, kırgızistan
Kırgızistan'da darbe girişimi engellendi
12:11 05.07.2024 (güncellendi: 12:15 05.07.2024)
Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede bir darbe girişiminin engellediğini duyurdu.
Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nin (SCNS) basın merkezi tarafından bildirilen habere göre Kırgızistan'ın özel servisleri, ülkede yönetimi şiddet yoluyla ele geçirmeyi planlayan bir grubu etkisiz hale getirdi.