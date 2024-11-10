https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/katar-masayi-terk-etti-disisleri-bakani-israil---hamas-arabuluculugundan-cekildigini-duyurdu-1090234568.html

Katar masayı terk etti: Dışişleri Bakanı, İsrail - Hamas arabuluculuğundan çekildiğini duyurdu

Katar masayı terk etti: Dışişleri Bakanı, İsrail - Hamas arabuluculuğundan çekildiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinden çekildiğini açıkladı. 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T13:59+0300

2024-11-10T13:59+0300

2024-11-10T13:59+0300

israil- filistin çatışması

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Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinden çekildiği yönündeki iddiaları doğruladı. Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Katar Devleti, 10 gün önceki son girişim sırasında, bu turda bir anlaşmaya varılamazsa Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk çabalarını durduracağını taraflara bildirdi” ifadesi yer aldı.Açıklamada, Katar’ın müzakerelere yeniden dahil olması için gerekli koşula da dikkat çekildi. “Taraflar, sivillerin çektiği acıyı sonlandırma konusunda istekli ve samimi olduklarını gösterdiğinde, Katar ortaklarıyla birlikte bu çabaları sürdürecek ve savaşı sona erdirme, esirleri geri getirme çabalarının ön saflarında yer alacak” denildi.Ayrıca, Katar’ın Doha’daki Hamas ofisini kapatma kararı aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/donald-trump-abd-secimlerinde-tarihe-gecti--1090229498.html

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