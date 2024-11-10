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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/katar-masayi-terk-etti-disisleri-bakani-israil---hamas-arabuluculugundan-cekildigini-duyurdu-1090234568.html
Katar masayı terk etti: Dışişleri Bakanı, İsrail - Hamas arabuluculuğundan çekildiğini duyurdu
Katar masayı terk etti: Dışişleri Bakanı, İsrail - Hamas arabuluculuğundan çekildiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinden çekildiğini açıkladı. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T13:59+0300
2024-11-10T13:59+0300
israil- filistin çatışması
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Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinden çekildiği yönündeki iddiaları doğruladı. Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Katar Devleti, 10 gün önceki son girişim sırasında, bu turda bir anlaşmaya varılamazsa Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk çabalarını durduracağını taraflara bildirdi” ifadesi yer aldı.Açıklamada, Katar’ın müzakerelere yeniden dahil olması için gerekli koşula da dikkat çekildi. “Taraflar, sivillerin çektiği acıyı sonlandırma konusunda istekli ve samimi olduklarını gösterdiğinde, Katar ortaklarıyla birlikte bu çabaları sürdürecek ve savaşı sona erdirme, esirleri geri getirme çabalarının ön saflarında yer alacak” denildi.Ayrıca, Katar’ın Doha’daki Hamas ofisini kapatma kararı aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/donald-trump-abd-secimlerinde-tarihe-gecti--1090229498.html
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katar, doha, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, arabuluculuk, gazze
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Katar masayı terk etti: Dışişleri Bakanı, İsrail - Hamas arabuluculuğundan çekildiğini duyurdu

13:59 10.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn MartinKatar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinden çekildiğini açıkladı.
Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinden çekildiği yönündeki iddiaları doğruladı. Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Katar Devleti, 10 gün önceki son girişim sırasında, bu turda bir anlaşmaya varılamazsa Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk çabalarını durduracağını taraflara bildirdi” ifadesi yer aldı.
Açıklamada, Katar’ın müzakerelere yeniden dahil olması için gerekli koşula da dikkat çekildi. “Taraflar, sivillerin çektiği acıyı sonlandırma konusunda istekli ve samimi olduklarını gösterdiğinde, Katar ortaklarıyla birlikte bu çabaları sürdürecek ve savaşı sona erdirme, esirleri geri getirme çabalarının ön saflarında yer alacak” denildi.
Ayrıca, Katar’ın Doha’daki Hamas ofisini kapatma kararı aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
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