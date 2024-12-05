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İş dünyası yasta, New York’ta ünlü CEO’ya şok suikast: İnsan avı başladı
İş dünyası yasta, New York’ta ünlü CEO’ya şok suikast: İnsan avı başladı
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ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T07:37+0300
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New York’ta dün sabah yaşanan olay, ABD gündeminde geniş yankı uyandırdı. UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson, şirketinin yıllık yatırımcı konferansına katılmak üzere Hilton Midtown Oteli’ne giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, Thompson’ın 06.44’te otelinden çıkarak konferansın düzenleneceği otele doğru yürüdüğü sırada vurulduğu belirtildi. Thompson’a ilk müdahale olay yerine gelen ekipler tarafından yapılırken, kaldırıldığı Roosevelt Hastanesi’nde saat 07.12’de yaşamını yitirdiği açıklandı.Saldırının zaman çizelgesiNYPD Dedektif Şefi Joe Kenny, saldırının zaman çizelgesini detaylı olarak paylaştı:Saldırgan halen firardaDedektif Kenny, saldırganın olay yerine kurbanın gelmesinden yaklaşık beş dakika önce yürüyerek ulaştığını ve çevredeki kalabalığa rağmen soğukkanlı bir şekilde eylemini gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırganın, olay sonrası 54’üncü ve 55’inci caddeler arasındaki bir ara sokaktan kaçtığı bildirildi. NYPD, saldırganın kimliğini tespit etmek için CCTV görüntülerini incelediklerini belirtti.İhbar edene 10 bin dolar ödülNew York Polis Departmanı, cinayetin ardından olayla ilgili bilgi verebilecek kişilere 10 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. NYPD, saldırganın yakalanması için kapsamlı bir insan avı başlattıklarını açıkladı.Ailenin yaslı açıklaması: 'Paramparça olduk'Brian Thompson’ın eşi Paulette Thompson, CNN’e yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:ABD’de büyük yankı uyandırdıThompson’ın ölümü, iş dünyası ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Birçok iş insanı ve politikacı, saldırıyı kınayarak olaya dair hızlı bir çözüm beklediklerini belirtti. UnitedHealthcare yetkilileri, Thompson’ın ölümünün şirket için derin bir kayıp olduğunu ifade etti.
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İş dünyası yasta, New York’ta ünlü CEO’ya şok suikast: İnsan avı başladı
ABD’nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York’ta katılacağı konferansa giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. New York polisi, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı ve bilgi verenlere 10 bin dolar ödül vaat etti.
New York’ta dün sabah yaşanan olay, ABD gündeminde geniş yankı uyandırdı. UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson, şirketinin yıllık yatırımcı konferansına katılmak üzere Hilton Midtown Oteli’ne giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, Thompson’ın 06.44’te otelinden çıkarak konferansın düzenleneceği otele doğru yürüdüğü sırada vurulduğu belirtildi. Thompson’a ilk müdahale olay yerine gelen ekipler tarafından yapılırken, kaldırıldığı Roosevelt Hastanesi’nde saat 07.12’de yaşamını yitirdiği açıklandı.
Saldırının zaman çizelgesi
NYPD Dedektif Şefi Joe Kenny, saldırının zaman çizelgesini detaylı olarak paylaştı:
06.44
: Thompson, kaldığı otelden çıkarak konferansın yapılacağı Hilton Midtown Oteli’ne doğru yürümeye başladı.
06.46
: Saldırgan, kurbana arkadan yaklaşarak sırtından vurdu ve birkaç el daha ateş etti.
06.48
: Polis, 911 çağrısı üzerine olay yerine ulaştı ve Thompson’ı kaldırımda sırtından ve bacağından vurulmuş halde buldu.
07.12
: Thompson, kaldırıldığı Roosevelt Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Dedektif Kenny, saldırganın olay yerine kurbanın gelmesinden yaklaşık beş dakika önce yürüyerek ulaştığını ve çevredeki kalabalığa rağmen soğukkanlı bir şekilde eylemini gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırganın, olay sonrası 54’üncü ve 55’inci caddeler arasındaki bir ara sokaktan kaçtığı bildirildi. NYPD, saldırganın kimliğini tespit etmek için CCTV görüntülerini incelediklerini belirtti.
İhbar edene 10 bin dolar ödül
New York Polis Departmanı, cinayetin ardından olayla ilgili bilgi verebilecek kişilere 10 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. NYPD, saldırganın yakalanması için kapsamlı bir insan avı başlattıklarını açıkladı.
Ailenin yaslı açıklaması: 'Paramparça olduk'
Brian Thompson’ın eşi Paulette Thompson, CNN’e yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:
“Brian’ımızın anlamsız bir şekilde öldürüldüğünü öğrenmek bizi paramparça etti. O, sevgi dolu, cömert, yetenekli bir adamdı. En önemlisi, iki oğlumuzun üzerine titreyen bir babaydı. Onu sonsuza kadar özleyeceğiz.”
ABD’de büyük yankı uyandırdı
Thompson’ın ölümü, iş dünyası ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Birçok iş insanı ve politikacı, saldırıyı kınayarak olaya dair hızlı bir çözüm beklediklerini belirtti. UnitedHealthcare yetkilileri, Thompson’ın ölümünün şirket için derin bir kayıp olduğunu ifade etti.