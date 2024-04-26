https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/karabagda-turk-rus-ortak-gozlem-merkezi-faaliyeti-sona-erdi-rus-baris-gucu-bolgeden-cekiliyor-1083180742.html

Karabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyeti sona erdi: Rus barış gücü bölgeden çekiliyor

Karabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyeti sona erdi: Rus barış gücü bölgeden çekiliyor

Sputnik Türkiye

Karabağ'daki Rus-Türk ortak izleme merkezi faaliyetlerini görevin tamamlanması üzerine sona erdiği duyuruldu. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T13:38+0300

2024-04-26T13:38+0300

2024-04-26T13:38+0300

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Ermenistan ve Azerbaycan arasında İkinci Karabağ Savaşı ardından Türkiye ve Rusya'nın 2021 yılında Ağdam bölgesinde kurduğu Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetleri sona erdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen, Rusya Savunma Bakanlığı ve Türkiye Kara Kuvvetleri'nden katılımcıların da olduğu törende, Rus ve Türk askerlerinin üç yıldır başarılı bir şekilde işbirliği yapıldığı belirtildi. Törende konuşan Rusya Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Istrakov, "Belirlenen tüm görevler Rus ve Türk meslektaşlarımız tarafından ticari ve dostane bir atmosferde çözüldü” açıklamasını yaptı. Bölgedeki ateşkesin uygulanması için başlatılmıştı Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi, Karabağ bölgesindeki ateşkesi izlemek ve hukuk ihlallerini önlemek amacıyla 30 Ocak 2021 tarihinde Ağdam'da faaliyetlerine başlamıştı. 17 Nisan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin Rus barış gücü birliğini planlanandan önce Karabağ'dan çekmeye karar verdiklerini söyledi. 18 Nisan'da Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Ağdam'da bulunan Türk-Rus ortak izleme merkezinin faaliyetlerinin askıya alınacağı bilgisini paylaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/kremlinden-teyit-rus-baris-gucu-karabagdan-cekilmeye-basladi-1082863448.html

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