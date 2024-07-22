Yunan Sağlık Bakanı: F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz

"Yunanistan son derece güçlü ittifaklara sahip bir ülke, Türkiye ise sorun yaratan bir ülke.

F-35'leri almak bizi daha sert yapıyor, fırkateynleri almak bizi daha sert yapıyor. Viper F-16 almak, Amerika ile, Fransa ile savunma ittifakları yapmak bizi daha da sertleştiriyor. Bir tweet yüzünden sertleşmiyoruz, rakip artık onun elinde olmadığımızı anladığı zaman sertleşiyoruz.

Bu "bir gece ansızın "ları dinliyorum ve beni güldürüyorlar. F-35 ile bir gecede aniden Türkiye'ye gidebiliriz. Yemen'de ne olduğunu gördünüz mü? Elinizde radara yakalanmayan F-35'ler varsa, bir gece ansızın Ankara'da olursunuz ve onları deli gibi indirirsiniz.

Böyle bir şey yapacağımızı söylemiyorum, çünkü böyle bir şey yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan bunu söylediğinde gülüyorum.

Bir gece Yunanistan'a ne götüreceksiniz? Elinizdeki ayakkabılarla mı? Herkes Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu biliyor."