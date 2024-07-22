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Yunan Sağlık Bakanı: F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz
Yunan Sağlık Bakanı: F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz
Sputnik Türkiye
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldığı bir televizyon programında Türkiye'yi adeta tehdit edercesine "F-35’lerle radara görünmeden bir gece... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
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Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer siyasilerin KKTC'de buluşup verdiği mesajlar ardından sözlü olarak Türkiye - Yunanistan arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ethnos adlı medyaya göre, televizyona çıkan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" gibi skandal bir cümle kurdu, Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu iddia etti.Başbakan Miçotakis'in Türkiye'yi rahatsız ettiğini ileri sürüp Atina yönetiminin güçlü ittifaklara sahip olduğunu savunan bakan Georgiadis, 2020 yazında patlak veren Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın ABD ve Fransa ile giriştiği ittifaklara atıfta bulundu.İşte Georgiadis'in cümleleri:
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Yunan Sağlık Bakanı: F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz

15:32 22.07.2024
Yunan Sağlık Bakanı
Yunan Sağlık Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldığı bir televizyon programında Türkiye'yi adeta tehdit edercesine "F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz" ifadesini kullandı.
Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer siyasilerin KKTC'de buluşup verdiği mesajlar ardından sözlü olarak Türkiye - Yunanistan arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor.
Ethnos adlı medyaya göre, televizyona çıkan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" gibi skandal bir cümle kurdu, Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu iddia etti.
Başbakan Miçotakis'in Türkiye'yi rahatsız ettiğini ileri sürüp Atina yönetiminin güçlü ittifaklara sahip olduğunu savunan bakan Georgiadis, 2020 yazında patlak veren Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın ABD ve Fransa ile giriştiği ittifaklara atıfta bulundu.
İşte Georgiadis'in cümleleri:

"Yunanistan son derece güçlü ittifaklara sahip bir ülke, Türkiye ise sorun yaratan bir ülke.

F-35'leri almak bizi daha sert yapıyor, fırkateynleri almak bizi daha sert yapıyor. Viper F-16 almak, Amerika ile, Fransa ile savunma ittifakları yapmak bizi daha da sertleştiriyor. Bir tweet yüzünden sertleşmiyoruz, rakip artık onun elinde olmadığımızı anladığı zaman sertleşiyoruz.

Bu "bir gece ansızın "ları dinliyorum ve beni güldürüyorlar. F-35 ile bir gecede aniden Türkiye'ye gidebiliriz. Yemen'de ne olduğunu gördünüz mü? Elinizde radara yakalanmayan F-35'ler varsa, bir gece ansızın Ankara'da olursunuz ve onları deli gibi indirirsiniz.

Böyle bir şey yapacağımızı söylemiyorum, çünkü böyle bir şey yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan bunu söylediğinde gülüyorum.

Bir gece Yunanistan'a ne götüreceksiniz? Elinizdeki ayakkabılarla mı? Herkes Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu biliyor."

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