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Bangladeş'teki olaylarda can kaybı 100'ü geçti: Sokağa çıkma yasağı getirildi
Bangladeş'teki olaylarda can kaybı 100'ü geçti: Sokağa çıkma yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
Bangladeş’te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolarda hayatını... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T22:23+0300
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Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse’in (AFP) ülke genelindeki hastanelerde yaptığı sayıma göre, Bangladeş’te devam eden öğrenci protestolarında ölü sayısı Cuma gecesi 105’e ulaştı.Bangladeş Hükümet Sözcüsü Nayimul İslam Han, “Hükümet sokağa çıkma yasağı uygulamaya ve sivil yetkililere yardımcı olması için orduyu göndermeye karar verdi” açıklamasında bulundu.Daha önce çoğu başkent Dakka’da olmak üzere protestolarda 75 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 binden fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.Ülkede mobil internet bağlantısının kesildiği, sosyal medyaya erişimin kısıtlandığı ve Bangladeş kaynaklı haber sitelerine ülke dışından da ulaşılamadığı aktarılmıştı.Bangladeş'te protestolar sürerken göstericiler, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" başlatmıştı.Kamu sektörü kontenjanlarıBangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.Bu sistemi ayrımcılıkla suçlayan protestocular, bunun, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunuyor.Prostestocular, bu sistemin liyakate dayalı bir sistemle değiştirilmesini talep ediyor.Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, kurumlarının süresiz kapatıldığını duyurmuştu.Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.Başbakan Şeyh Hasina Vecid, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/macaristan-zelensky-natoyu-catismanin-icine-cekmek-istiyor-1086033444.html
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bangladeş, protesto, protesto gösterisi, öğrenci, kontenjan, boş kontenjan, ölü sayısı, yaralılar, dakka
bangladeş, protesto, protesto gösterisi, öğrenci, kontenjan, boş kontenjan, ölü sayısı, yaralılar, dakka

Bangladeş'teki olaylarda can kaybı 100'ü geçti: Sokağa çıkma yasağı getirildi

22:23 19.07.2024 (güncellendi: 22:51 19.07.2024)
© AFP 2023Акция протеста против квот в Дакке, Бангладеш
Акция протеста против квот в Дакке, Бангладеш - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AFP 2023
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Bangladeş’te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü geçtiği bildirilirken hükümet sokağa çıkma yasağı getirdi ve ordu sokaklara indi.
Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse’in (AFP) ülke genelindeki hastanelerde yaptığı sayıma göre, Bangladeş’te devam eden öğrenci protestolarında ölü sayısı Cuma gecesi 105’e ulaştı.
Bangladeş Hükümet Sözcüsü Nayimul İslam Han, “Hükümet sokağa çıkma yasağı uygulamaya ve sivil yetkililere yardımcı olması için orduyu göndermeye karar verdi” açıklamasında bulundu.
Daha önce çoğu başkent Dakka’da olmak üzere protestolarda 75 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 binden fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Ülkede mobil internet bağlantısının kesildiği, sosyal medyaya erişimin kısıtlandığı ve Bangladeş kaynaklı haber sitelerine ülke dışından da ulaşılamadığı aktarılmıştı.
Bangladeş'te protestolar sürerken göstericiler, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" başlatmıştı.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.
Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.
Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.
Bu sistemi ayrımcılıkla suçlayan protestocular, bunun, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunuyor.
Prostestocular, bu sistemin liyakate dayalı bir sistemle değiştirilmesini talep ediyor.
Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.
Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, kurumlarının süresiz kapatıldığını duyurmuştu.
Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.
Başbakan Şeyh Hasina Vecid, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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