New York'ta yola uçak düştü

ABD'nin New York bölgesinde küçük bir uçak otoyolun ortasına düştü. Bir kişi yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091484921_35:0:2008:1110_1920x0_80_0_0_697f69240f77897b0ead9d6cd021ef0d.png

New York'un Westchester County bölgesinde, perşembe akşamı küçük bir uçak otoyolun ortasına düştü. Kaza sonucunda uçakta bulunan iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.Kaza, akşam saat 7 sularında Harrison kasabası yakınlarında meydana geldi. Pilotun, Westchester County Havaalanı'na yaklaşık 3 kilometre mesafedeyken motor arızası bildirdiği öğrenildi. Uçak, New Jersey'deki Linden Havaalanı'ndan kalkmıştı.Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle otoyol her iki yönde de trafiğe kapatıldı ve sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.

