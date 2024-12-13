https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/new-yorkta-yola-ucak-dustu--1091485136.html
New York'ta yola uçak düştü
New York'ta yola uçak düştü
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York bölgesinde küçük bir uçak otoyolun ortasına düştü. Bir kişi yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T10:15+0300
2024-12-13T10:15+0300
2024-12-13T10:17+0300
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new york
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uçak kazası
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kaza sebebi
motor
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New York'un Westchester County bölgesinde, perşembe akşamı küçük bir uçak otoyolun ortasına düştü. Kaza sonucunda uçakta bulunan iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.Kaza, akşam saat 7 sularında Harrison kasabası yakınlarında meydana geldi. Pilotun, Westchester County Havaalanı'na yaklaşık 3 kilometre mesafedeyken motor arızası bildirdiği öğrenildi. Uçak, New Jersey'deki Linden Havaalanı'ndan kalkmıştı.Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle otoyol her iki yönde de trafiğe kapatıldı ve sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-gurcistani-yildirma-calismalarina-devam-ediyor-bakanlar-ve-milletvekiline-kisitlamalar-1091484704.html
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new york, uçak, uçak kazası, karayolu, kaza, kaza sebebi, motor
new york, uçak, uçak kazası, karayolu, kaza, kaza sebebi, motor
New York'ta yola uçak düştü
10:15 13.12.2024 (güncellendi: 10:17 13.12.2024)
ABD'nin New York bölgesinde küçük bir uçak otoyolun ortasına düştü. Bir kişi yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti.
New York'un Westchester County bölgesinde, perşembe akşamı küçük bir uçak otoyolun ortasına düştü. Kaza sonucunda uçakta bulunan iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.
Kaza, akşam saat 7 sularında Harrison kasabası yakınlarında meydana geldi. Pilotun, Westchester County Havaalanı'na yaklaşık 3 kilometre mesafedeyken motor arızası bildirdiği öğrenildi. Uçak, New Jersey'deki Linden Havaalanı'ndan kalkmıştı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.
Kaza nedeniyle otoyol her iki yönde de trafiğe kapatıldı ve sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.