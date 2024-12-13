New York'ta yola uçak düştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'de rejim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İstanbul'da yaşama maliyeti 4,5 asgari ücrete denk
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da İSPARK ücretlerine zam
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/new-yorkta-yola-ucak-dustu--1091485136.html
New York'ta yola uçak düştü
New York'ta yola uçak düştü
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York bölgesinde küçük bir uçak otoyolun ortasına düştü. Bir kişi yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T10:15+0300
2024-12-13T10:17+0300
dünya
new york
uçak
uçak kazası
karayolu
kaza
kaza sebebi
motor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091484921_35:0:2008:1110_1920x0_80_0_0_697f69240f77897b0ead9d6cd021ef0d.png
New York'un Westchester County bölgesinde, perşembe akşamı küçük bir uçak otoyolun ortasına düştü. Kaza sonucunda uçakta bulunan iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.Kaza, akşam saat 7 sularında Harrison kasabası yakınlarında meydana geldi. Pilotun, Westchester County Havaalanı'na yaklaşık 3 kilometre mesafedeyken motor arızası bildirdiği öğrenildi. Uçak, New Jersey'deki Linden Havaalanı'ndan kalkmıştı.Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle otoyol her iki yönde de trafiğe kapatıldı ve sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-gurcistani-yildirma-calismalarina-devam-ediyor-bakanlar-ve-milletvekiline-kisitlamalar-1091484704.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091484921_281:0:1761:1110_1920x0_80_0_0_7bb3e05a8f29cb0fae04c2b94b12cc4d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
new york, uçak, uçak kazası, karayolu, kaza, kaza sebebi, motor
new york, uçak, uçak kazası, karayolu, kaza, kaza sebebi, motor

New York'ta yola uçak düştü

10:15 13.12.2024 (güncellendi: 10:17 13.12.2024)
Uçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
Abone ol
ABD'nin New York bölgesinde küçük bir uçak otoyolun ortasına düştü. Bir kişi yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti.
New York'un Westchester County bölgesinde, perşembe akşamı küçük bir uçak otoyolun ortasına düştü. Kaza sonucunda uçakta bulunan iki kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.
Kaza, akşam saat 7 sularında Harrison kasabası yakınlarında meydana geldi. Pilotun, Westchester County Havaalanı'na yaklaşık 3 kilometre mesafedeyken motor arızası bildirdiği öğrenildi. Uçak, New Jersey'deki Linden Havaalanı'ndan kalkmıştı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.
Kaza nedeniyle otoyol her iki yönde de trafiğe kapatıldı ve sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
DÜNYA
ABD, Gürcistan'ı yıldırma çalışmalarına devam ediyor: Bakanlar ve milletvekiline kısıtlamalar getirildi
09:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала