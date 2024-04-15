https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-medyasi-tum-hipersonik-fuzeler-israildeki-hedeflerine-ulasti-1082788525.html

İran medyası: Tüm hipersonik füzeler İsrail'deki hedeflerine ulaştı

İran medyası: Tüm hipersonik füzeler İsrail'deki hedeflerine ulaştı

Sputnik Türkiye

İran merkezli Press TV, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e fırlatılan tüm hipersonik füzelerin belirlenen hedefleri vurduğunu belirtti. İsrail'den... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T17:09+0300

2024-04-15T17:09+0300

2024-04-15T17:10+0300

israil- filistin çatışması

iran

iran devrim muhafızları

israil

misilleme

füze saldırısı

hipersonik füze

tel aviv

tahran

ortadoğu

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Kaynağını açıklamadan 'özel' bir habere yer veren Press TV, cumartesi gece düzenlenen saldırıda ateşlenen tüm hipersonik füzelerin İsrail'in hava savunmasını geçerek hedeflerini imha ettiğini kaydetti.Haberde İran tarafından fırlatılan hipersonik füzelerin sayısına dair bilgi verilmedi.'Sadece birkaç füze İsrail'e ulaştı'Diğer taraftan ise İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın 60 ton patlayıcı yüklü 350 mühimmat ateşlediğini, ancak sadece birkaç füzenin ülke topraklarına ulaştığını savundu.İran'ın saldırısı sonucunda küçük çaplı hasar oluştuğunu belirten Hagari, "Bu kadar çok sayıda savaş başlığı ciddi bir hasara yol açabilirdi ancak İran'ın planı başarısız oldu" dedi.İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na yönelik saldırısına misilleme olarak önceki gece İHA ve füzelerle İsrail topraklarına saldırmıştı.İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırıda Emad balistik füzeleri, Paveh seyir füzeleri ile Şahid-136 kamikaze İHA'larını kullandığı belirtilmişti.İranlı güçlerin başka balistik füzeler de kullandığı ancak bunların isimlerinin açıklanmadığı ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-israile-duzenledigi-saldirida-hangi-fuze-ve-ihalari-kullandi-1082774518.html

iran

israil

tel aviv

tahran

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iran, iran devrim muhafızları, israil, misilleme, füze saldırısı, hipersonik füze, tel aviv, tahran, ortadoğu, şam