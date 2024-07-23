Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, parlamentoya sıkıyönetimin uzatılmasını öngören yasa tasarısını sunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sadece kendini kurtaracak bir adım attığını belirtti.



Zaharova, "Zelenskiy sadece kendini kurtarıyor, kendini kurtarabilmek için büyük bir bedel ödemeye hazır ve bunu Ukrayna vatandaşlarının canlarıyla ödeyecek" dedi.



Ukrayna'da son olarak sıkıyönetim ve seferberlik, 9 Mayıs'tan 11 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Zelenskiy'in sunduğu tasarının kabulü halinde sıkıyönetim ve ve seferberlik, 90 gün daha uzatılarak 9 Kasım'a kadar geçerli olacak.



Nisan ayında Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı hususların ağırlaştırılmasına ilişkin yasayı kabul etmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte yasada yer alan 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmış, yani seferberliğe katılan kişilerin evlerine dönmelerine engel getirilmişti.



Daha önce Ukrayna medyası, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi bir genç asker sıkıntısı yaşadığına ve Ukrayna'da genç bulmanın zor olması nedeniyle zorunlu askerlik yaşının 27'den 25'e düşürülmesinin durumu iyileştirmediğine dikkat çekmişti.



Yakın zamanda Zelenskiy'le görüşen New York Times (NYT) Kiev Büro Şefi Andrew Kramer, Ukrayna halkının savaşmak istemediğini ve Devlet Başkanı'nın onları buna zorlayacak bir çözüm bulamadığı bildirmişti.



Ülkede yayın yapan TV kanalı TSN’ye konuşan Ukrayna parlamentosu (Yüksek Rada) Ekonomik Kalkınma Komitesi Başkanı Dmitriy Natalukha, seferberlik kapsamında askere alınarak cepheye gitmek istemeyen Ukraynalıların 2 milyar dolara varan rüşvet ödediğini itiraf etti.