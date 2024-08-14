https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/dso-maymun-cicegi-virusu-nedeniyle-tum-dunyada-acil-durum-ilan-etti-1086853988.html

DSÖ, maymun çiçeği virüsü nedeniyle tüm dünyada acil durum ilan etti

DSÖ, maymun çiçeği virüsü nedeniyle tüm dünyada acil durum ilan etti

Sputnik Türkiye

Afrika'da sıkça görülen ve özellikle Kongo Cumhuriyeti'nde etkisini ağır bir şekilde hissettiren maymun çiçeği virüsü (mpox) nedeniyle bugün toplanan Dünya... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T21:26+0300

2024-08-14T21:26+0300

2024-08-14T21:26+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

mpox

dünya sağlık örgütü (dsö)

virüs

acil durum

tedros adhanom ghebreyesus

afrika

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim" diye konuştu.Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün (Mpox) Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında DSÖ tarafından düzenlenen Acil Durum Komitesi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği virüsüyle ilgili vakaların 10 yıldan uzun süredir bildirildiğini kaydeden Ghebreyesus, her yıl bildirilen vaka sayısında istikrarlı artışın yaşandığını kaydetti.Ghebreyesus, "Geçtiğimiz yıl bildirilen vaka sayısı önemli ölçüde arttı. Bu yıl şu ana kadar bildirilen vaka sayısı 14 binden fazla. Hastalıkla ilgili 524 ölüm yaşandı ve geçen yılın toplamını çoktan aştı" dedi.Geçtiğimiz hafta Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afrika'daki diğer ülkelerde M çiçeği vakalarındaki artışı değerlendirmek için Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında bir Acil Durum Komitesi toplayacağını duyurduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim" dedi.Ghebreyesus, komitenin tavsiyesinin, Afrika Birliği'nin dün Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmesiyle uyumlu olduğunu da kaydetti.Virüs hayvan ve insanlardan bulaşabiliyorM çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşırken, virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ‘maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)’ ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla mpox olarak değiştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/dso-uyardi-m-cicegi-virusu-dunya-genelinde-yayilmaya-devam-ediyor-1086795655.html

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maymun çiçeği, mpox