https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/israil-disisleri-bakanligi-hamas-lideri-yahya-sinvar-oldu-1089356596.html

İsrail Dışişleri Bakanlığı: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail Dışişleri Bakanlığı: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiği açıklamasını yaptı.İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Gazze’ye düzenlenen saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Hamas henüz konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı.Yahya Sinvar kimdir?Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nde dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren Filistin direniş hareketlerine katılarak 1980'lerde Hamas’ın kuruluşuna katkıda bulunan isimlerden oldu. 1988 yılında İsrail, Yahya Sinvar’ı tutukladı ve birçok İsrailli askerin kaçırılması ve öldürülmesi gibi eylemlerdeki rolü nedeniyle dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2011 yılında gerçekleşen Gilad Şalit esir değişim anlaşması kapsamında serbest bırakıldı. Bu anlaşma, Yahya Sinvar gibi önemli isimlerin serbest bırakılmasını sağladı. Ardından Hamas'ın son lideri oldu.Halit Meşal (Khaled Meshaal) kimdir?Halit Meşal, 1956 yılında Batı Şeria’nın Ramallah yakınlarındaki Silvad kasabasında doğdu. Ancak İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi üzerine ailesiyle birlikte Kuveyt’e göç etti ve gençlik yıllarını orada geçirdi. Kuveyt Üniversitesi’nde fizik eğitimi aldı. Üniversite yıllarında Filistinli İslamcı hareketlerle bağlantı kurdu ve Müslüman Kardeşler'in Filistin koluna katıldı. 1987 yılında Hamas'ın kurulmasıyla birlikte, Halit Meşal hareketin önemli isimlerinden biri haline geldi. Hamas'ın askeri değil, siyasi kanadında aktif olarak yer aldı. Özellikle Hamas’ın dış politikasını yürütme konusunda önemli rol oynadı ve hareketin dış ilişkiler sorumlusu oldu. Hamas'ın yeni lideri olarak Halit Meşal'in seçilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/israil-ordusu-oldurulen-3-kisiden-birinin-yahya-sinvar-olma-olasiligini-kontrol-ediyoruz-1089347743.html

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