https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/gurcistanin-yeni-cumhurbaskani-belli-oldu--1091534674.html
Batı yüzlerce defa seçimi iptal ettirmeye çalışmıştı: Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Batı yüzlerce defa seçimi iptal ettirmeye çalışmıştı: Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Sputnik Türkiye
Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı, eski futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelaşvili oldu. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T14:05+0300
2024-12-14T14:05+0300
2024-12-14T14:09+0300
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Gürcistan’da 14 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimle, ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı halk oylaması yerine 300 kişilik bir seçim kurulu tarafından seçildi. İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi’nin adayı, eski milli futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelaşvili, gerekli 200 oyu alarak Gürcistan’ın yeni cumhurbaşkanı oldu.Muhalefet partileri, 26 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımadıkları için seçim sürecini boykot etti ve aday göstermedi. Yeni Cumhurbaşkanı kimdir? Mikheil Kavelashvili, 22 Temmuz 1971’de Gürcistan’ın Bolnisi kentinde doğmuş eski bir profesyonel futbolcu ve siyasetçidir.Futbol kariyerinin ardından siyasete atılan Kavelashvili, 2016 yılında Gürcü Rüyası Partisi’nden parlamentoya girdi. 2022’de bu partiden ayrılarak Halkın İktidarı Partisi’ni kurdu. 2024 yılında Gürcü Rüyası Partisi tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterildi ve 14 Aralık 2024’te yapılan seçimde Gürcistan’ın cumhurbaşkanı seçildi.Kavelashvili, siyasi kariyerinde Batı karşıtı söylemleriyle tanınmaktadır. Özellikle ABD’yi Gürcistan’da istikrarsızlık yaratmakla suçlayan açıklamaları bulunmaktadır. Gürcistan'ın 'Cumhurbaşkanı' sorunu: Eski Cumhurbaşkanı kimdi?Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 28 Kasım 2018’de ülkenin beşinci ve ilk kadın cumhurbaşkanı olarak göreve gelmişti. 2017’de Anayasa’da yapılan değişiklikle, 2024’ten itibaren cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından değil, seçim kurulu aracılığıyla seçilmesi kararlaştırılmıştı.İktidardaki parti ile cumhurbaşkanının sürekli karşı karşıya gelmesi ülke içinde büyük bir dengesizlik yarattığı biliniyor.Gürcü Partisi seçimi kazandığında da Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçimin tanınmaması çağrısı yapmıştı.Mevcut cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimleri tanımadığını ve makamını terk etmeyeceğini açıkladı.Gürcü Rüyası neyi savunuyor?Hali hazırda iktidarda olan partinin muhalif koalisyon ile açık farkları bulunuyor. Gürcü Rüyası Rusya ve Batı arasında dengeli bir dış politikayı tercih ederken, muhalefetteki koalisyon direkt olarak Gürcistan'ın Rusya ile ilişkinin kesilmesini ve yaptırımların uygulanmasını istiyordu.Bunun yanında parti, LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı sunmuş, yabancı ajan yasası ile ülkedeki dış ülkeler tarafından fonlanan STK'ların ülke siyasetine etkisi azaltılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bati-mudahale-etmeye-calismisti-gurcistan-14-aralikta-ulke-icin-kritik-cumhurbaskanligi-secimine-1090842582.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, nato-gürcistan eğitim merkezi, ab, ab komisyonu, gürcü rüyası, batı, cumhurbaşkanı, salome zurabişvili
gürcistan, gürcistan parlamentosu, nato-gürcistan eğitim merkezi, ab, ab komisyonu, gürcü rüyası, batı, cumhurbaşkanı, salome zurabişvili
Batı yüzlerce defa seçimi iptal ettirmeye çalışmıştı: Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
14:05 14.12.2024 (güncellendi: 14:09 14.12.2024)
Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı, eski futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelaşvili oldu.
Gürcistan’da 14 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimle, ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı halk oylaması yerine 300 kişilik bir seçim kurulu tarafından seçildi.
İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi’nin adayı, eski milli futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelaşvili, gerekli 200 oyu alarak Gürcistan’ın yeni cumhurbaşkanı oldu.
Muhalefet partileri, 26 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımadıkları için seçim sürecini boykot etti ve aday göstermedi.
Yeni Cumhurbaşkanı kimdir?
Mikheil Kavelashvili, 22 Temmuz 1971’de Gürcistan’ın Bolnisi kentinde doğmuş eski bir profesyonel futbolcu ve siyasetçidir.
Futbol kariyerinin ardından siyasete atılan Kavelashvili, 2016 yılında Gürcü Rüyası Partisi’nden parlamentoya girdi. 2022’de bu partiden ayrılarak Halkın İktidarı Partisi’ni kurdu. 2024 yılında Gürcü Rüyası Partisi tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterildi ve 14 Aralık 2024’te yapılan seçimde Gürcistan’ın cumhurbaşkanı seçildi.
Kavelashvili, siyasi kariyerinde Batı karşıtı söylemleriyle tanınmaktadır. Özellikle ABD’yi Gürcistan’da istikrarsızlık yaratmakla suçlayan açıklamaları bulunmaktadır.
Gürcistan'ın 'Cumhurbaşkanı' sorunu: Eski Cumhurbaşkanı kimdi?
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 28 Kasım 2018’de ülkenin beşinci ve ilk kadın cumhurbaşkanı olarak göreve gelmişti. 2017’de Anayasa’da yapılan değişiklikle, 2024’ten itibaren cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından değil, seçim kurulu aracılığıyla seçilmesi kararlaştırılmıştı.
İktidardaki parti ile cumhurbaşkanının sürekli karşı karşıya gelmesi ülke içinde büyük bir dengesizlik yarattığı biliniyor.
Gürcü Partisi seçimi kazandığında da Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçimin tanınmaması çağrısı yapmıştı.
Mevcut cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimleri tanımadığını ve makamını terk etmeyeceğini açıkladı.
Gürcü Rüyası neyi savunuyor?
Hali hazırda iktidarda olan partinin muhalif koalisyon ile açık farkları bulunuyor. Gürcü Rüyası Rusya ve Batı arasında dengeli bir dış politikayı tercih ederken, muhalefetteki koalisyon direkt olarak Gürcistan'ın Rusya ile ilişkinin kesilmesini ve yaptırımların uygulanmasını istiyordu.
Bunun yanında parti, LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı sunmuş, yabancı ajan yasası ile ülkedeki dış ülkeler tarafından fonlanan STK'ların ülke siyasetine etkisi azaltılmıştı.