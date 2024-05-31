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İstanbul'da otele el bombalı saldırı: Saldırganın çocuk olduğu ortaya çıktı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/bae-arabulucu-oldu-ukraynada-esir-tutulan-75-rus-askeri-ulkelerine-dondu-1084384649.html
BAE arabulucu oldu: Ukrayna'da esir tutulan 75 Rus askeri ülkelerine döndü
BAE arabulucu oldu: Ukrayna'da esir tutulan 75 Rus askeri ülkelerine döndü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esaret altında bulunan 75 Rus askerin ülkelerine döndüğünü duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) takas sürecinde... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T13:47+0300
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Rusya ve Ukrayna, yaklaşık 4 ay aranın ardından ilk kez esir takası gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan takas hakkında yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda, esarette ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan 75 Rus asker Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan döndü" ifadeleri kullanıldı.Savunma Bakanlığı, Kiev'le yapılan takas kapsamında 75 Ukrayna askerinin de karşı tarafa teslim edildiğini bildirdi.Özgürlüğüne kavuşan askerlerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin askeri kargo uçaklarıyla Moskova'ya götürüleceğini belirten bakanlık, bu kişilerin Savunma Bakanlığı'nın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulacağını kaydetti.Bakanlık, BAE'nin Moskova ve Kiev arasındaki takas sürecinde arabuluculuk yaptığını da kaydetti.Rusya ve Ukrayna arasındaki son esir takası 8 Şubat'ta gerçekleşmişti. O takas kapsamında her iki taraftan 100'er asker ülkelerine dönmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kievin-degistirmek-istemedigi-500-ukraynali-esirin-listesi-yayinlanacak-1084104494.html
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rusya, ukrayna, rus askeri, rus silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, esir takası, moskova, kiev, birleşik arap emirlikleri (bae), bae
rusya, ukrayna, rus askeri, rus silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, esir takası, moskova, kiev, birleşik arap emirlikleri (bae), bae

BAE arabulucu oldu: Ukrayna'da esir tutulan 75 Rus askeri ülkelerine döndü

13:47 31.05.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esaret altında bulunan 75 Rus askerin ülkelerine döndüğünü duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) takas sürecinde arabuluculuk yaptığı ifade edildi.
Rusya ve Ukrayna, yaklaşık 4 ay aranın ardından ilk kez esir takası gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan takas hakkında yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda, esarette ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan 75 Rus asker Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan döndü" ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanlığı, Kiev'le yapılan takas kapsamında 75 Ukrayna askerinin de karşı tarafa teslim edildiğini bildirdi.

Özgürlüğüne kavuşan askerlerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin askeri kargo uçaklarıyla Moskova'ya götürüleceğini belirten bakanlık, bu kişilerin Savunma Bakanlığı'nın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulacağını kaydetti.

Bakanlık, BAE'nin Moskova ve Kiev arasındaki takas sürecinde arabuluculuk yaptığını da kaydetti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki son esir takası 8 Şubat'ta gerçekleşmişti. O takas kapsamında her iki taraftan 100'er asker ülkelerine dönmüştü.
Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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