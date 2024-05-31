BAE arabulucu oldu: Ukrayna'da esir tutulan 75 Rus askeri ülkelerine döndü
© SputnikEsir takası
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esaret altında bulunan 75 Rus askerin ülkelerine döndüğünü duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) takas sürecinde arabuluculuk yaptığı ifade edildi.
Rusya ve Ukrayna, yaklaşık 4 ay aranın ardından ilk kez esir takası gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan takas hakkında yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda, esarette ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan 75 Rus asker Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan döndü" ifadeleri kullanıldı.
Savunma Bakanlığı, Kiev'le yapılan takas kapsamında 75 Ukrayna askerinin de karşı tarafa teslim edildiğini bildirdi.
Özgürlüğüne kavuşan askerlerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin askeri kargo uçaklarıyla Moskova'ya götürüleceğini belirten bakanlık, bu kişilerin Savunma Bakanlığı'nın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulacağını kaydetti.
Bakanlık, BAE'nin Moskova ve Kiev arasındaki takas sürecinde arabuluculuk yaptığını da kaydetti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki son esir takası 8 Şubat'ta gerçekleşmişti. O takas kapsamında her iki taraftan 100'er asker ülkelerine dönmüştü.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan takas hakkında yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda, esarette ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan 75 Rus asker Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan döndü" ifadeleri kullanıldı.
Savunma Bakanlığı, Kiev'le yapılan takas kapsamında 75 Ukrayna askerinin de karşı tarafa teslim edildiğini bildirdi.
Özgürlüğüne kavuşan askerlerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin askeri kargo uçaklarıyla Moskova'ya götürüleceğini belirten bakanlık, bu kişilerin Savunma Bakanlığı'nın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulacağını kaydetti.
Bakanlık, BAE'nin Moskova ve Kiev arasındaki takas sürecinde arabuluculuk yaptığını da kaydetti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki son esir takası 8 Şubat'ta gerçekleşmişti. O takas kapsamında her iki taraftan 100'er asker ülkelerine dönmüştü.