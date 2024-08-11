https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/brezilyada-61-kisinin-hayatini-kaybettigi-ucak-kazasinda-10-kisi-son-anda-kurtuldu-1086719424.html

Brezilya'da 61 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında 10 kişi son anda kurtuldu

Brezilya'da 61 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında 10 kişi son anda kurtuldu

Sputnik Türkiye

Brezilya'da 4'ü mürettebat 61 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili ortaya çıkan bir ayrıntıya göre 10 yolcu uçağa yetişemedi. Uçağa geç kalınca görevliyle... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T09:42+0300

2024-08-11T09:42+0300

2024-08-11T09:42+0300

dünya

brezilya

uçak kazası

yolcu

yolcu uçağı

mürettebat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086719531_43:0:1145:620_1920x0_80_0_0_c2a8979f3016c179baed437edced3853.jpg

Brezilya'da düşen uçaktaki10 kişinin uçağa binmediği ortaya çıktı. Brezilya basınında çıkan habere göre, uçuşuna saatler kala havalimanına gelen yolculardan Adriano Assis zaman tüketmek amacıyla üst kattaki kafeteryaya gitti.Burada kahvesini içen ve bir yandan da çalışan Assis uçuş saatinin geçtiğini farketti. Yaşadıklarını TV Globo'ya anlatan Assis, "Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana 1 saat önce kapıları kapattıklarını bildirdi. Bunun üzerine yetkiliyle tartıştım, aramızda gerginlik çıktı. Ölümcül kazayı haber aldığımda çok tuhaf duygular yaşadım, yetkilinin yanına gittim, ona görevini harika yaptığı için sarıldım ve özür diledim" ifadelerini kullandı.9 kişi isim ve numaraları karıştırdı9 kişinin ise havayolu şirketinin ismi ve uçuş numarasını karıştırdıkları için düşen uçağa yetişemedikleri belirtildi.Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak 9 Ağustos'ta 57 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakılmıştı.Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan kurtulan olmadığı kaydedilmişti.Öte yandan, uçağın yere çakıldıktan sonra alev alması nedeniyle cesetlerde kimlik belirleme süreci güçlükle ilerliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/62-kisi-hayatini-kaybetmisti-turkiyeden-brezilyadaki-ucak-kazasinda-olenler-icin-taziye-mesaji--1086704008.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilyada uçak kazası, uçak kazaları, uçak kazası