https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/brezilyada-61-kisinin-hayatini-kaybettigi-ucak-kazasinda-10-kisi-son-anda-kurtuldu-1086719424.html
Brezilya'da 61 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında 10 kişi son anda kurtuldu
Brezilya'da 61 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında 10 kişi son anda kurtuldu
Sputnik Türkiye
Brezilya'da 4'ü mürettebat 61 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili ortaya çıkan bir ayrıntıya göre 10 yolcu uçağa yetişemedi. Uçağa geç kalınca görevliyle... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T09:42+0300
2024-08-11T09:42+0300
2024-08-11T09:42+0300
dünya
brezilya
uçak kazası
yolcu
yolcu uçağı
mürettebat
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Brezilya'da düşen uçaktaki10 kişinin uçağa binmediği ortaya çıktı. Brezilya basınında çıkan habere göre, uçuşuna saatler kala havalimanına gelen yolculardan Adriano Assis zaman tüketmek amacıyla üst kattaki kafeteryaya gitti.Burada kahvesini içen ve bir yandan da çalışan Assis uçuş saatinin geçtiğini farketti. Yaşadıklarını TV Globo'ya anlatan Assis, "Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana 1 saat önce kapıları kapattıklarını bildirdi. Bunun üzerine yetkiliyle tartıştım, aramızda gerginlik çıktı. Ölümcül kazayı haber aldığımda çok tuhaf duygular yaşadım, yetkilinin yanına gittim, ona görevini harika yaptığı için sarıldım ve özür diledim" ifadelerini kullandı.9 kişi isim ve numaraları karıştırdı9 kişinin ise havayolu şirketinin ismi ve uçuş numarasını karıştırdıkları için düşen uçağa yetişemedikleri belirtildi.Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak 9 Ağustos'ta 57 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakılmıştı.Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan kurtulan olmadığı kaydedilmişti.Öte yandan, uçağın yere çakıldıktan sonra alev alması nedeniyle cesetlerde kimlik belirleme süreci güçlükle ilerliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/62-kisi-hayatini-kaybetmisti-turkiyeden-brezilyadaki-ucak-kazasinda-olenler-icin-taziye-mesaji--1086704008.html
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brezilyada uçak kazası, uçak kazaları, uçak kazası
brezilyada uçak kazası, uçak kazaları, uçak kazası
Brezilya'da 61 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında 10 kişi son anda kurtuldu
Brezilya'da 4'ü mürettebat 61 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili ortaya çıkan bir ayrıntıya göre 10 yolcu uçağa yetişemedi. Uçağa geç kalınca görevliyle tartışan yolculardan biri kaza sonrası garip duygular yaşadığını söyleyerek "Yetkilinin yanına gittim, ona görevini harika yaptığı için sarıldım ve özür diledim" dedi.
Brezilya'da düşen uçaktaki10 kişinin uçağa binmediği ortaya çıktı. Brezilya basınında çıkan habere göre, uçuşuna saatler kala havalimanına gelen yolculardan Adriano Assis zaman tüketmek amacıyla üst kattaki kafeteryaya gitti.
Burada kahvesini içen ve bir yandan da çalışan Assis uçuş saatinin geçtiğini farketti. Yaşadıklarını TV Globo'ya anlatan Assis, "Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana 1 saat önce kapıları kapattıklarını bildirdi. Bunun üzerine yetkiliyle tartıştım, aramızda gerginlik çıktı. Ölümcül kazayı haber aldığımda çok tuhaf duygular yaşadım, yetkilinin yanına gittim, ona görevini harika yaptığı için sarıldım ve özür diledim" ifadelerini kullandı.
9 kişi isim ve numaraları karıştırdı
9 kişinin ise havayolu şirketinin ismi ve uçuş numarasını karıştırdıkları için düşen uçağa yetişemedikleri belirtildi.
Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak 9 Ağustos'ta 57 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakılmıştı.
Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan kurtulan olmadığı kaydedilmişti.
Öte yandan, uçağın yere çakıldıktan sonra alev alması nedeniyle cesetlerde kimlik belirleme süreci güçlükle ilerliyor.