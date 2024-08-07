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Bangladeş'teki darbenin ardından hükümete fahiş faizden hüküm giyen banker Muhammed Yunus getirildi
Bangladeş'teki darbenin ardından hükümete fahiş faizden hüküm giyen banker Muhammed Yunus getirildi
Sputnik Türkiye
Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından kurulan hükümetin başına darbecilerin desteklediği, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T11:03+0300
2024-08-07T11:03+0300
muhammed yunus
bangladeş
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Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sonrasında ülkeyi terk eden Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ardından bir nevi 'sivil darbe' gerçekleşmişti. Bunun ardından hükümetin başına Muhammed Yunus getirildi.Yetkililer, yapılan toplantı sonucunda, Muhammed Yunus'un getirildiği doğruladı.Hem 'Nobel ödüllü' hem de 'hükümlü banker' olan Muhammed Yunus kimdir?Muhammed Yunus, Grameen Bankası'nı kurması ve milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olan bir mikro kredi girişimine öncülük etmesi nedeniyle 2006'da Nobel Barış Ödülü sahibi olmuştu ama aynı sebepten ötürü sahip olduğu bankada fahiş faiz uyguladığı ortaya çıkmıştı.Can güvenliği olmaması dolayısıyla ülkeyi terk eden Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid tarafından uzun zamandır rakip olarak görülen 84 yaşındaki Yunus, barış ödülünü aldıktan sonra siyasete dahil olmaya başlamıştı.Hasina, Yunus'u defalarca yoksulların 'kan emicisi' olarak nitelendirmiş ve Grameen Bankası'nı fahiş faiz oranları uygulamakla suçlamıştı. Ocak ayında Bangladeş mahkemesi, Yunus'u ülkenin iş kanunlarını ihlal ettiğini ortaya koymuş, 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.Bangladeş'te neler oldu? Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan kararının ardından Temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan ve Başbakan Hasina'nın istifasıyla sonuçlanan protestolarda çıkan şiddet olaylarında son iki günde 231 kişi hayatını kaybederken, Hasina’nın 15 yıllık iktidarına son veren öğrenci protestolarında ABD’nin parmağı olduğu konuşulmuş, ABD’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller bunu 'doğrular' yönde açıklamalar yapmıştı. Bangladeş halkının yanında olduğunu vurgulayan ABD, bir hükümet devirme girişimini daha "Geçici bir hükümetin duyurulmasını memnuniyetle karşılıyor ve her türlü geçiş sürecinin Bangladeş yasalarına uygun olarak yürütülmesini istiyoruz" diyerek ülkenin iç meselesine kadar karışacağının sinyallerini vererek desteklemişti.Öğrenci gösterilerinden darbeye giden bu yolu Sputnik’e değerlendiren Hindistanlı emekli Hava Kuvvetleri Mareşali Mateswaran, ABD'nin bencil çıkarları için herhangi bir ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yanaşabildiğinin herkes tarafından bilindiğine dikkat çekerek, “Bu olaylarda da radikal İslamcıları desteklediler. Bence asıl etken, ABD'nin Hasina'yı Çin'e çok yakın görüp Hindistan'la dostluğunu görmezden gelmesiydi. Ancak Hasina bağımsız bir aday olarak görülüyordu. ABD onu iktidardan uzaklaştırarak amacına ulaştı” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bangladesteki-darbede-abd-parmagi-1086540524.html
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bangladeş darbe, bangladeş de ne oldu, bangladeş dakka, bangladeş son dakika, muhammed yunus kimdir, muhammed yunus nobel

Bangladeş'teki darbenin ardından hükümete fahiş faizden hüküm giyen banker Muhammed Yunus getirildi

11:03 07.08.2024
© AFP 2023 / ALEXANDER KLEINMuhammed Yunus
Muhammed Yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AFP 2023 / ALEXANDER KLEIN
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Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından kurulan hükümetin başına darbecilerin desteklediği, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus atandı. Peki, Muhammed Yunus kimdir?
Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sonrasında ülkeyi terk eden Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ardından bir nevi 'sivil darbe' gerçekleşmişti. Bunun ardından hükümetin başına Muhammed Yunus getirildi.
Yetkililer, yapılan toplantı sonucunda, Muhammed Yunus'un getirildiği doğruladı.

Hem 'Nobel ödüllü' hem de 'hükümlü banker' olan Muhammed Yunus kimdir?

Muhammed Yunus, Grameen Bankası'nı kurması ve milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olan bir mikro kredi girişimine öncülük etmesi nedeniyle 2006'da Nobel Barış Ödülü sahibi olmuştu ama aynı sebepten ötürü sahip olduğu bankada fahiş faiz uyguladığı ortaya çıkmıştı.
Can güvenliği olmaması dolayısıyla ülkeyi terk eden Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid tarafından uzun zamandır rakip olarak görülen 84 yaşındaki Yunus, barış ödülünü aldıktan sonra siyasete dahil olmaya başlamıştı.
Hasina, Yunus'u defalarca yoksulların 'kan emicisi' olarak nitelendirmiş ve Grameen Bankası'nı fahiş faiz oranları uygulamakla suçlamıştı. Ocak ayında Bangladeş mahkemesi, Yunus'u ülkenin iş kanunlarını ihlal ettiğini ortaya koymuş, 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Bangladeş'te neler oldu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan kararının ardından Temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.
Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan ve Başbakan Hasina'nın istifasıyla sonuçlanan protestolarda çıkan şiddet olaylarında son iki günde 231 kişi hayatını kaybederken, Hasina’nın 15 yıllık iktidarına son veren öğrenci protestolarında ABD’nin parmağı olduğu konuşulmuş, ABD’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller bunu 'doğrular' yönde açıklamalar yapmıştı.
Bangladeş halkının yanında olduğunu vurgulayan ABD, bir hükümet devirme girişimini daha "Geçici bir hükümetin duyurulmasını memnuniyetle karşılıyor ve her türlü geçiş sürecinin Bangladeş yasalarına uygun olarak yürütülmesini istiyoruz" diyerek ülkenin iç meselesine kadar karışacağının sinyallerini vererek desteklemişti.
Öğrenci gösterilerinden darbeye giden bu yolu Sputnik’e değerlendiren Hindistanlı emekli Hava Kuvvetleri Mareşali Mateswaran, ABD'nin bencil çıkarları için herhangi bir ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yanaşabildiğinin herkes tarafından bilindiğine dikkat çekerek, “Bu olaylarda da radikal İslamcıları desteklediler. Bence asıl etken, ABD'nin Hasina'yı Çin'e çok yakın görüp Hindistan'la dostluğunu görmezden gelmesiydi. Ancak Hasina bağımsız bir aday olarak görülüyordu. ABD onu iktidardan uzaklaştırarak amacına ulaştı” ifadelerini kullanmıştı.
Bangladeş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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