İsrailli şarkıcıya tepki göstermişti: Hollanda'lı Joost Klein 2024 Eurovision'dan diskalifiye edildi
13:43 11.05.2024 (güncellendi: 14:24 11.05.2024)
© AFP 2023 / IDA MARIE ODGAARDJoost Klein
© AFP 2023 / IDA MARIE ODGAARD
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Eurovision 2024'te Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, İsrail'in temsilcisi Eden Golan'a öncelik verildiğini görünce tepki göstermişti. İddiaya göre Hollandalı sanatçı, arenada kavga çıkartıp fiziksel temas uyguladığı için diskalifiye edildi.
26 yaşındaki Hollandalı sanatçı Joost Klein ve 'Europapa' adlı şarkısı 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edildi.
Joost Klein ve Eden Golan kavgası
Daha önce provalar sırasında Klein'ın şarkısı Europapa'nın açıklama yapılmadan atlanması ve İsrail'in sıradaki yarışmacısı Eden Golan'ın onun yerini alması Hollandalı sanatçıyı kızdırmıştı. Arenada öfkesine hakim olamayan Klein, iddialara göre kavga çıkardı ve fiziksel şiddete başvurdu. Bundan dolayı provası iptal edilen sanatçı hakkında Avrupa Yayın Birliği (EBU), açıklama yaptı ve "Şu anda Hollandalı sanatçının karıştığı bize bildirilen bir olayı araştırıyoruz. Kendisi bir sonraki duyuruya kadar prova yapmayacaktır" demişti.
Olayın Eden Golan'a yapılan ayrıcalık nedeni ile çıkmasına EBU ise herhangi bir yorum yapmamıştı.
EBU: Diskalifiyenin başka bir yarışmacı ile ilgisi yok
Avrupa Yayın Birliği (EBU) bir açıklama yayınladı:
Hollandalı sanatçı Joost Klein bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finalinde yarışmayacak.
İsveç polisi, Perşembe gecesi Yarı Final performansı sonrasında yaşanan olay sonrasında yapım ekibinden bir kadın üyenin yaptığı şikayeti araştırdı. Hukuki süreç devam ederken Yarışmaya devam etmesi uygun olmaz.
Medyada çıkan bazı haberler ve sosyal medyadaki spekülasyonların aksine bu olayın başka bir sanatçı veya heyet üyesiyle ilgili olmadığını belirtmek isteriz.
Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikasını sürdürüyoruz ve Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız. Bunun ışığında, Joost Klein'ın bir ekip üyesine yönelik davranışının Yarışma kurallarına aykırı olduğu kabul edilir. 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finali artık 25 şarkıyla devam edecek.
İsveç polisi, Perşembe gecesi Yarı Final performansı sonrasında yaşanan olay sonrasında yapım ekibinden bir kadın üyenin yaptığı şikayeti araştırdı. Hukuki süreç devam ederken Yarışmaya devam etmesi uygun olmaz.
Medyada çıkan bazı haberler ve sosyal medyadaki spekülasyonların aksine bu olayın başka bir sanatçı veya heyet üyesiyle ilgili olmadığını belirtmek isteriz.
Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikasını sürdürüyoruz ve Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız. Bunun ışığında, Joost Klein'ın bir ekip üyesine yönelik davranışının Yarışma kurallarına aykırı olduğu kabul edilir. 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finali artık 25 şarkıyla devam edecek.
Joost Klein kimdir?
Profesyonel olarak Joost takma adıyla tanınır, Hollandalı rapçi, yazar ve youtuber olarak biliniyor. 26 yaşındadır. Esas olarak Hip hop sanatçısı olmasına rağmen şarkıları ve performansları genellikle Drum and bass, hardstyle ve gabber gibi elektronik müziğin etkilerini içermektedir. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hollanda'yı temsil ediyordu.