https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/israilli-sarkiciya-tepki-gostermisti-hollandali-joost-klein-2024-eurovisiondan-diskalifiye-edildi-1083703397.html

İsrailli şarkıcıya tepki göstermişti: Hollanda'lı Joost Klein 2024 Eurovision'dan diskalifiye edildi

İsrailli şarkıcıya tepki göstermişti: Hollanda'lı Joost Klein 2024 Eurovision'dan diskalifiye edildi

Sputnik Türkiye

Eurovision 2024'te Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, İsrail'in temsilcisi Eden Golan'a öncelik verildiğini görünce tepki göstermişti. İddiaya göre... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T13:43+0300

2024-05-11T13:43+0300

2024-05-11T14:24+0300

diskalifiye

dünya

joost klein

eden golan

israil

eurovision

eurovision

eurovision

eurovision şarkı yarışması

2024

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26 yaşındaki Hollandalı sanatçı Joost Klein ve 'Europapa' adlı şarkısı 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edildi.Joost Klein ve Eden Golan kavgasıDaha önce provalar sırasında Klein'ın şarkısı Europapa'nın açıklama yapılmadan atlanması ve İsrail'in sıradaki yarışmacısı Eden Golan'ın onun yerini alması Hollandalı sanatçıyı kızdırmıştı. Arenada öfkesine hakim olamayan Klein, iddialara göre kavga çıkardı ve fiziksel şiddete başvurdu. Bundan dolayı provası iptal edilen sanatçı hakkında Avrupa Yayın Birliği (EBU), açıklama yaptı ve "Şu anda Hollandalı sanatçının karıştığı bize bildirilen bir olayı araştırıyoruz. Kendisi bir sonraki duyuruya kadar prova yapmayacaktır" demişti.Olayın Eden Golan'a yapılan ayrıcalık nedeni ile çıkmasına EBU ise herhangi bir yorum yapmamıştı.EBU: Diskalifiyenin başka bir yarışmacı ile ilgisi yokAvrupa Yayın Birliği (EBU) bir açıklama yayınladı:Joost Klein kimdir?Profesyonel olarak Joost takma adıyla tanınır, Hollandalı rapçi, yazar ve youtuber olarak biliniyor. 26 yaşındadır. Esas olarak Hip hop sanatçısı olmasına rağmen şarkıları ve performansları genellikle Drum and bass, hardstyle ve gabber gibi elektronik müziğin etkilerini içermektedir. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hollanda'yı temsil ediyordu.

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