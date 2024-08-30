Putin, hakkındaki tutuklama kararının ardından ilk kez UCM'ye üye bir ülkeye gidiyor: Kremlin'den 'tehdit' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki hafta içi Moğolistan'a giderek Mart 2023'te hakkında tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra ilk kez UCM'ye üye bir ülkeyi ziyaret edecek.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın UCM kararı nedeniyle Putin'in Ulanbatur ziyaretinden endişeli olup olmadığının sorulması üzerine "Herhangi bir endişemiz yok, Moğolistan'daki dostlarımızla harika bir diyaloğa sahibiz" yanıtını verdi.



Peskov, Kremlin'in Putin'in Moğolistan ziyaretinin tüm detaylarını titizlikle hazırladığını vurguladı.



Putin, Sovyet ve Moğol birliklerinin 1939 yılında Halhin Gol Nehri'nde Japonlara karşı kazandığı ortak zaferin 85. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek etkinliklere katılacak.



Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2023'te, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.



Bunun üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.



Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.