https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024un-adli-dosyalari--tum-turkiye-delil-takip-etti-durusma-izledi-kim-ifadesinde-ne-dedi-asli-ne-1090767648.html

2024'ün adli dosyaları | Tüm Türkiye delil takip etti, duruşma izledi: Kim ifadesinde ne dedi, aslı ne çıktı?

2024'ün adli dosyaları | Tüm Türkiye delil takip etti, duruşma izledi: Kim ifadesinde ne dedi, aslı ne çıktı?

Sputnik Türkiye

Türkiye bir yıl boyunca adli dosyaları konuştu. Narin Güran cinayetinin aydınlatılmasında günlerce deliller ve akrabaların ifadeleri takip edildi. Savcının... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-31T14:32+0300

2024-12-31T14:32+0300

2024-12-31T14:32+0300

seçil erzan

2024'te neler oldu?

narin güran

arda turan

türkiye

dilan polat

diyarbakır

istanbul adli tıp kurumu

dna

fatih terim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/10/1091611037_0:30:1024:606_1920x0_80_0_0_6ef0f8d01cd1358bca5a1dc18d06e0ce.png

2024 yılı adliye koridorlarında mahkeme süreçlerinin merakla takip edildiği bir yıl oldu. Tüm Türkiye televizyon ve sosyal medya üzerinden toplanan delilleri takip etti, zanlıların açıklamalarına anlam vermeye çalıştı. Kimi zaman bir katilin kim olabileceği günlerce konuşuldu, bir terliğin bir diş izinin peşinden gidildi, kimi zaman da bir çete tüm ülkenin gözü önünde çökertildi.2024 yılının adli olaylarıKaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde, küçük kızın eşarbından, köydeki son görüntülerine dair tüm deliller nefesler tutularak izlendi. Narin cinayeti gündemdeki yerini korurken Yenidoğan çetesi davası başladı. Haksız kazanç uğruna yeni doğmuş bebeklerin ölümüne yol açan doktor ve hemşirelerin görüşme kayıtları kan dondurdu. Kara para aklama ve yüksek fon getirisi vaadiyle dolandırma suçlamalarıyla hapse giren Dilan Polat ve Seçil Erzan ile ilgili ise dava süreçleri kadar hapishaneden paylaşılan intihar notları ve 'suçsuzum' açıklamaları gündemden düşmedi.Gün gün Narin cinayetinde yaşananlar8 yaşındaki Narin en son Diyarbakır’ın Bağlar içerisinde 21 Ağustos‘ta saat 15:00 sıralarında görüldü, sonrasında kendisinden haber alınamadı. Kaybolduğu andan itibaren arama çalışmaları başlatıldı. İlk olarak mahalledeki evler didik didik arandı. Bölgedeki su kuyularını arama ekipleri girdi ancak küçük kızın cansız bedeni bulunamadı.İlk bulgular mahallede bulunan terlik ve kan lekeleri oldu. Ancak terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Kan lekelerinin ise burnu kanayan başka bir çocuğa ait olduğu belirlendi.Soruşturmaya ilişkin ilk gözaltıyı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı, kişiye dair bir açıklama yapmadı.Diyarbakır'da kayıp durumda olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın gözaltına alınan ağabeyi kolundaki 29 Ağustos'ta ısırık izleriyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tarihler 8 Eylül'ü gösterdiğinde Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından paylaşıldı. Bu bilgi tüm ülkeyi hem yasa boğdu hem de yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Narin'in cesedine köyünden 1.5 km uzaklıkta ulaşıldı. Cansız beden balçıkta çuval içinde bulundu. Bölgeye basın mensupları dahil herkesin girişi yasaklandı.Küçük kızın cansız bedenine ulaşılmasıyla otopsi işlemleri başlatıldı. Adalet Bakanı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve 21 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Aynı gün gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Gözaltına alınanların arasında annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı ortaya çıktı.Kaybolduktan 19 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin, 9 Eylül'de toprağa verildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cenazeye çok sayıda kişi katıldı, defin sırasında ağıtlar yakıldı. Narin'in mezarına ailesi gelinlik koydu.Narin'in bulunmasının ardından bu kez Türkiye katilin peşine düştü. Her türlü açıklama gün gün takip edildi. İlk itiraf Nevzata Bahtiyar'dan geldi. Bahtiyar, küçük kızın cesedini amca Salim Güran'dan aldığını ve 200 bin TL karşılığında dereye attığını iddia etti. Ancak bu ifadeler gün geçtikçe değişecek, şüpheler birçok farklı insan üzerinde toplanacaktı.Narin cinayeti soruşturmasına dair ilk tutuklama 2 Eylül'de yapıldı. Yayın yasağı olduğu süreçte amca Salim Güran tutuklandı. 9 Eylül'de ise Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Bahtiyar 10 Eylül'de mahkemede Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğünü söyleyerek cesedi yok etmesi için tehdit ettiğini iddia etti. Narin’in ablası Tülin Güran, 2009’da hastanede solunum yetmezliğinden 5 yaşındayken hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Diyarbakır Savcılığı'nın, küçük Tülin’in ölümü için soruşturma başlattığı duyuruldu. Tülin isimli kız çocuğunun zatürreden öldüğü ortaya çıkarıldı.Amcanın olay günü yaptığı telefon görüşmelerinde Antalya'dan bir kişiyle defalarca telefonda görüştüğü ortaya çıktı. HTS kayıtlarında amcanın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Narin Güran’ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, bunun Narin'in bedeninin 19 gün suda kalmış olmasından kaynaklı olabileceğini açıkladı.Cinayete ilişkin kesin verilere ulaşılamaması üzerine sosyal medyada ve basında Narin'in ölümüne ilişkin çok sayıda iddia yayınlandı. Narin'in annesi Yüksel Güran'a mahkemede 'Narin’i sizinle Salim’in ilişkisine denk geldiği için mi öldürdünüz?' diye soruldu. Anne iddiaları yalanlarken, amca ile ilişkisi olmadığını söyledi ve Salim Güran'ı yanlışlıkla aradığını belirtti.13 Eylül'de cinayete ilişkin anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Fuat Güran, kuzeni Muhammet Kaya, kuzeni Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve amcasının işçisi Mehmet Salim Atasoy tutuklandı.Soruşturma sürecine ilişkin en ilgi çekici detaylardan biri de köylülerin evine güvenlik kamerası taktırması oldu. Bölgedeki gazeteciler köylülerin Narin'in öldürüldüğünü bildiklerini ve önlem amaçlı kamera taktırdıklarını iddia etti.14 Eylül'de abi Enes Güran'ın kolundaki diş izinin araştırılmasına ilişkin çalışmalar genişletildi, anne Yüksel Güran'dan diş izi alınmasına karar verildi. Ölçünün Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacağı ifade edildi. 23 Eylül'de gelen adli tıp incelemeleri sonucu Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğunun tespit edilemeyeceğini bildirdi.Yenge Hediye Güran'ın 17 Eylül tarihli ifadesinde "Narin bu ahırda öldürülmüş olabilir, Yüksel Güran’ı, oğlu Enes’i döverken gördüm" dedi. Aynı günün akşamında yenge Güran tutuklandı.Narin Güran cinayetine ilişkin Adli Tıp Raporu 19 Eylül'de tamamlandı. Ölümünün ağız burun kapanması be boyuna bası sonucu meydana geldiği belirtildi.İtirafçı Nevzat Bahtiyar 21 Eylül'de her şeyi itiraf edeceğini iddia etti ve cezaevinden çıkarılarak adliyeye getirildi. Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in annesiyle ilişkisini gören küçük kızı öldürdüğünü ve cesedi kendisine verdiğini iddia etti. Salim'in, cesedi yok etmesi için Bahtiyar'a talimat verdiği belirtildi.7 Ekim'de, soruşturmaya dair araştırmalar derinleşirken, Narin'in babaevinde öldürüldüğünün kesinleştiği iddia edildi. Aile bunu yalanladı ve suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.21 Ekim'de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nihayete erdi. Soruşturmada tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Narin'in son gününe dair her detay titizlikle incelenirken Nevzat Bahtiyar'ın aracının görüntüleri ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın aracının dere kenarına geliş gidiş görüntüleri kamera kayıtlarında yer aldı.Narin'in, Kur’an kursuna gitmeden önceki son görüntüleri 25 Ekim'de basınla paylaşıldı. Narin’in güvenlik kameralarına 21 Ağustosta saat 14.02’de yürüyerek, yaklaşık 2 buçuk dakika sonra ise koşarak girdiği görülüyor.Soruşturma sürecinde birbirinden farklı onlarca iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" şeklinde çıkan haberler oldu. Diyarbakır Valiliği, jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesinin söz konusu olmadığını duyurdu.Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'a olay yerinde keşif yaptırılmıştı. Savcılık ve jandarma tarafından sorgulanan Bahtiyar'ın keşif görüntülerine yer verildi.Narin Güran cinayetinde 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava 7 Kasım'da ilk duruşma ile başladı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran bana Yüksel ile birlikte olduğumuzu Narin gördüğü için onu öldürdüm dedi" diye konuştu. Baba Arif Güran, ağlayarak salondan çıktı.Anne Yüksel Güran'a mahkeme başkanı "Narin'i sen mi öldürdün" diye sordu. anne, 'insan evladını nasıl öldürür' diyerek yanıt verdi. "Salim Güran'la ilişkin var mı" sorularına ise namusuma leke sürüldü bu iddialarla diyerek yanıt verdi.Hakim karşısına çıkan amca Salim Güran ise Yüksel Güran ile ilişki iddialarına "Hayat kadınları ile görüşüyordum. Bu şerefsizliği yapmam. Alçak mıyım, namusuz muyum? Abimin namusuna laf getirmem" açıklamasını yaptı.Duruşmanın 3. gününde Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, duruşma sırasında dikkat çeken bir hareketle cübbesini çıkardı ve sanık Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "İnsani olarak soruyorum. Burada verdiğin ifadeler doğru mu? Bizden sakladığın bir şey var mı?" dedi. Bahtiyar ise 'hatırlamıyorum' demekle yetindi.Cinayete ilişkin 28 Kasım'da yeni deliller ortaya çıktı. Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosu'na ulaştı.Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Nahit Eren 4 Aralık'ta, Narin Güran'ın avucunda ve siyah şortunda bulunan saç ve kıl örneğinin annesi ve abisiyle DNA baz dizilimiyle uyumlu olduğunun tespit edildiğini duyurdu.6 Aralık'ta savcı; amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında iştiraken öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.Narin'in 28 Aralık'ta gerçekleşen ve tüm Türkiye tarafından soluksuz takip edilen davasında tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Seçil Erzan davası: Herkes tek kişiden şikayetçi Yüksek karlı fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve 2023 yılı boyunca adından söz ettiren Seçil Erzan'ın dava süreci 2024 yılında da izlendi. İddianameler, dava dosyasına eklenen görüntüler, Seçil Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden kişilerle mesajlaşmaları... Her gün yeni bir bilginin basında yer almasıyla kamuoyu da her detayın peşine düştü. Seçil Erzan ifadelerinde hep, zamanla olayların içinden çıkılmaz hale geldiğini vurguladı, sanıklar ise tek kişiyi suçladı, o da hep Seçil Erzan oldu.Ocak ayında Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile Seçil Erzan'ın görüntüleri çıktı. Görüntülerde sanık Erzan ve Okan Turan'ın ellerinde çantalarla bankaya geldikleri para çektikten sonra da bankadan ayrıldıkları yer aldı.12 Ocak'taki mahkemenin ikinci duruşmasına futbolcular mazerete belirterek gelmedi. Duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katılması beklenen Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdi.Erzan duruşmada sık sık ağladı, savunmasında "İnsanlar 'Seçil'i gördüğümüz zaman gözümüzün önüne dolar geliyor, para geliyor' diyorlardı. Para, para, para. Benim para kelimesini duymak istemediğim zamanlar oldu" dedi.Duruşmada savunma yapan Semih Kaya, Erzan'a toplamda 4.1 milyon dolar verdiğini iddia etti. Erzan'ın evine neden gittiğine dair ise "Seçil'in evine bir kere gittim. Ödeme "Mart'ta gelecek" dedi, gelmedi. Milli takımda antrenörlük kampındaydım. Çıkamayacağımı düşündü herhalde, evine gittim. Kapısının önünde 15 dk konuştuk. Her şeyin yoluna gireceğini söyledi sonra ben de gittim. Bana 10 milyon dolar alacağımı söyledi" dedi.Dava dosyasına müşteki Arda Turan ve sanık Seçil Erzan arasındaki mesaj kayıtları girdi. Arda Turan'ın, "Seçil'cim ne yaptın, bunu bana nasıl yaparsın, senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm. Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim" şeklindeki mesajına Erzan, "Çok mahcubum" yanıtını veriyor.Seçil Erzan'ın 15 Mart ve 7 Nisan 2023 tarihleri arasında internet aramalarında, "Hangi ilaç öldürür?", "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İsviçre suçlu iadesi", "Suçlu iade etmeyen ülkeler", "İntihar çeşitleri", "Fare zehri insanı kaç saatte öldürür?", "Nasıl intihar edilir?", "Kendini asma", "Fare zehri insana zarar verir mi?" ve "Bilekleri kesmek" ifadeleriyle aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi.Seçil Erzan davasında Terim de 'müşteki' olarak dava dosyasına girdi. Terim iddianamede ‘’Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. 11 yıldır bankanın müşterisiyim. Bu fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiçbir zaman para vermedim. Seçil Erzan olayını duyunca bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın eşim Fulya Terim’in başka bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. Bu zamana kadar özellikle bankacılık işlemlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya Hanım ve işlemlerimde usulsüzlük yapan banka çalışanlarından şikayetçiyim’’ dedi.Silivri’de tutuklu bulunan Seçil Erzan ile o dönem tutuklu olan Dilan Polat dilekçe vererek aynı koğuşu istedi. Talep kabul edilirken Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi, “Birlikte sohbet edip dertlerini paylaşıyorlar. Aynı koğuşta kalmaları iki taraf için de çok iyi oldu” dedi.Fatih Terim, Seçil Erzan'ın adıyla anılan ve birçok futbolcunun da içinde bulunduğu yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davası olan ilk kez ifade verdi. Terim "Arda ve Emre, 'Biz, Fatih Hoca'nın tavsiyesiyle Seçil Erzan'a para gönderdik.' demediler. Toplantıda böyle bir söz söylendiğini beyan edenler yalancıdır, yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.Seçil Erzan 20 Eylül'deki duruşmada, Fatih Terim'den aldığı 700 bin doları başkalarına faiz olarak ödediğini söylerken, Terim de 'fon' adı altında hiç para almadığını ifade etti.15 Kasım'daki duruşma öncesi Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı'na 27 sayfalık bir mektup gönderdi ve "mağdur olduğunu söyleyen herkes tefeci" dedi. Seçil Erzan duruşmada tahliyesini isterken, mahkeme heyeti Erzan'ın tutukluluk haline devam kararı verdi.Son duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verilen Erzan'ın bir sonraki duruşması 31 Ocak'ta görülecek.Dilan Polat DavasıAralık 2023'te Dilan Polat ve eşi Engin Polat "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı. 2024 yılına cezaevinde giren Polat çifti ağustos ayında tahliye oldu. Kara para aklama iddialarıyla gündemden düşmeyen çift, hapis, tahliye ve yeniden eski hayatlarına döndükleri süreçte tüm Türkiye tarafından yakından takip edildi.Medyatik tavırlarıyla gündemden Dilan Polat, cezaevinde de hem yaptıkları hem de söyledikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Polat cezaevinde intihara kalkıştı, zaman zaman kendine zarar verdi. 25 Nisan'daki duruşmada kızının elini tutmak isteyen Polat'a jandarma izin vermeyince Polat mahkeme salonunda ağladı. Cezaevi sürecinde Dilan Polat'ın hapishanede olmadığı da iddia edildi, zaman zaman sağlık sebebiyle tahliye edildiği de gündeme geldi. Ancak söylentilerin hepsi yalanlandı. Tarihler 14 Haziran'ı gösterdiğinde Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliyesine, Polat çiftinin ise tutukluluğunun devamına karar verildi. 25 Haziran'daki duruşmada Dilan Polat bir kez daha fenalık geçirdi. Dilan Polat yere düşüp “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah’ım ne olur kurtar” diyerek ağladı.Tahliye talebi çok kez reddedilen Dilan Polat 19 Ağustos'ta tahliye edildi. Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlama bulunan ve tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Polat cezaevinden çıkarken ağladı, beyazlamış saçları dikkat çekti. Engin Polat ise 6 Eylül'de toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tahliye oldu. Engin Polat'ın tahliye edildiği gün de duruşma salonunda Dilan Polat ve Sıla Doğu sıkı bir şekilde takip edildi. Mahkeme salonu dışında tahliye haberi sonrası çığlıklar atan Dilan Polat, kızını aradı, gazetecilere ''Çok mutluyuz, devletimiz sağ olsun' açıklamasında bulundu.Sosyal medyada çok aktif olmayacağını ifade eden Dilan Polat, sessizliğe dayanamadı. Cezaevinden çıktığı süreçte nadiren paylaşım yapan Polat, eskisi gibi sık sık sosyal medya paylaşımlarını sürdürdü, cezaevi günlerini hesabından anlattı.Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan 2 ay sonrasında ise 'Hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasını ardından Polat serbest bırakıldı. Tahliye olan Polat, "Dün kötü bir gündü. Kısmi felç geçirip 3 kez bayıldım" ifadelerini kullandı.Yenidoğan Çetesi davasıYenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere yönlendirerek ve gerek olmadığı halde tıbbi müdahalede bulunarak öldüren çeteyle Türkiye Ekim ayı başında tanıştı. Buna vesile olan kişi ise savcı Yavuz Engin oldu. Peki çetenin düzeni nasıl ortaya çıktı, adım adım tüm süreç şu şekilde ilerledi:Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Makam odasına gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, "Benimle fotoğraf çektir, paylaş, kılına zarar veremezler" diyerek tehdit etmişti.Bunun üzerine savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmiş ve Mustafa Kemal Zengin'in görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Savcının, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin 8 şüpheli gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.Bebeğini kaybeden ailelerden biri, 5 aylık kızlarının soğuk algınlığı sebebiyle yattığı hastaneden başka hastaneye 'Burada kalırsanız bebeğiniz ölür' diyerek nakledildiğini ve 2 haftada sağlığına kavuşacağının söylendiğini belirtti. Ancak bebek iki gün içerisinde hayatını kaybetti. Kısa zamanda tüm ülke tarafından merakla takip edilen gelişmelerde hemşire ve doktorların aralarındaki konuşmalar büyük şok yarattı. Özel hastanelerden birinde hemşire olarak görev yapan şüpheli Mehtap S. ile örgüt üyesi şüpheli Hasan Basri G. arasında yapılan görüşmede, bebek hastanın tedavisini uygun olmayan şartlarda yaptıkları ve konuşma içeriklerinde “Mehtap çocuğu öldür elli satürasyonlu çocuk mu olur” cümleleri kayda geçti.Yenidoğan bebek çetesine yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün lideri olarak doktor Fırat Sarı tespit edildi. Sarı'nın skandalların ortaya çıkmasından önce televizyon yayınlarında 'yenidoğan uzmanı' olarak yer aldığı görüntüler yayıldı. Fırat Sarı ilk ifadesinde her şeyin prosedüre uygun olduğunu iddia ederek "Benim hastanelerde çalışan doktor, hemşire veya herhangi bir sağlık çalışanına talimat vermem söz konusu değildir. Ben hiç kimseye entübe olmayan bir bebeği entübe gibi gösterilmesini söylemedim" dedi.Yenidoğan çetesi soruşturmasında ilk tutuklama 18 Ekim'de geldi. Adalet Bakanı Tunç, 22 kişi tutuklandığını duyurdu.Soruşturma ülke gündemine bomba gibi düşerken, kısa süre önce bebek sahibi olan, bebeğini hastanede kaybeden ya da yaralı şekilde teslim alan ailelerin kafalarında ise soru işaretleri çoğalmaya başladı. Bu da hangi hastanelerde çete üyelerinin aktif olduğu sorusunu akıllara getirdi. 19 Ekim tarihinde Yenidoğan çetesi skandalına karıştığı iddia edilen doktor ve hemşirelerin isimleri ve adı geçen hastanelerin listesi yayımlandı. Hastane isimlerinin de duyurulmasının ardından ruhsat iptalleri süreci başladı. İlk kapatılan hastane Tekirdağ Çorlu'da faaliyet gösteren Özel Reyap Hastanesi oldu. Hastanenin ruhsatı ivedilikle iptal edildi, hastalar başka hastaneye nakledildi. Ardından adı geçen tüm hastanelerin ruhsatları iptal edilerek kapıları mühürlendi. Sağlık Bakanı 19 Ekim'de Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin, "Şimdi çok net söylüyorum, bir tane CİMER başvurusuyla bir çeteyi çökerttik. İnsanlarımız şunu bilsinler, biz Sağlık Bakanlığı olarak insanlarımızın hayatı için her türlü denetimi, her türlü tetkiki yapıyoruz" açıklamasını yaptı.Soruşturma süreci ilerlerken, bebeğini benzer sebeplerden kaybeden aileler konuşmaya devam etti. Ailelerin bebeklerine dair yaşadıkları, tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Bebeklerinin gereksiz yere yoğun bakıma alındığını iddia eden anne Neslihan Ünlü P., "3 kilo 300 gram oğlumu 1 kilo zayıflamış halde bize verdiler" dedi.Yenidoğan çetesine yönelik şikayetçi olan aile sayısı 350'ye ulaştı. İddianamede adı geçen hastanelerde bebeklerini kaybedenler, soruşturmayı yürüterek fezleke hazırlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetlerini dile getirdi.47 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma 18 Kasım'da yapıldı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda görülen duruşmaya hem basın hem de avukatlar yoğun ilgi gösterdi. Duruşmayı izlemek isteyenler mahkeme salonuna sığmadı. Çete lideri Fırat Sarı ilk savunmasında aylık gelirini 400 bin lira olarak açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/almanak--2024te-turkiyede-neler-oldu-1091503723.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçil erzan, narin güran, arda turan, türkiye, dilan polat, diyarbakır, istanbul adli tıp kurumu, dna, fatih terim, fatih terim fonu, yenidoğan, yenidoğan çetesi, hts, engin polat, savcı, yavuz engin, fırat sarı, hediye güran, arif güran, baran güran, maşallah güran, birsen güran, fuat güran, enes güran, yüksel güran, salim güran, tülin güran, mahkeme, adliye