https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/dilan-polat-cezaevinde-degil-iddiasina-sorusturma-1084544121.html

'Dilan Polat cezaevinde değil' iddiasına soruşturma

'Dilan Polat cezaevinde değil' iddiasına soruşturma

Sputnik Türkiye

Bir televizyon programında, suç örgütü soruşturmasından tutuklu Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T21:50+0300

2024-06-05T21:50+0300

2024-06-05T21:50+0300

türkiye

dilan polat

istanbul

istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı

beyaz tv

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077063689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f12099e1ccfeff2588e4feb9245beeb.jpg

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti.Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.Ne olmuştu?İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/engin-polata-bir-dava-daha-1084328402.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilan polat, istanbul, istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı, beyaz tv, dolandırıcılık