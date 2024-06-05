https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/dilan-polat-cezaevinde-degil-iddiasina-sorusturma-1084544121.html
'Dilan Polat cezaevinde değil' iddiasına soruşturma
'Dilan Polat cezaevinde değil' iddiasına soruşturma
Sputnik Türkiye
Bir televizyon programında, suç örgütü soruşturmasından tutuklu Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T21:50+0300
2024-06-05T21:50+0300
2024-06-05T21:50+0300
türkiye
dilan polat
istanbul
istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı
beyaz tv
dolandırıcılık
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti.Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.Ne olmuştu?İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/engin-polata-bir-dava-daha-1084328402.html
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dilan polat, istanbul, istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı, beyaz tv, dolandırıcılık
dilan polat, istanbul, istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı, beyaz tv, dolandırıcılık
'Dilan Polat cezaevinde değil' iddiasına soruşturma
Bir televizyon programında, suç örgütü soruşturmasından tutuklu Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.