https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/narin-guran-cinayetinde-itirafci-nevzat-bahtiyar-salim-guran-seni-ve-aileni-oldururum-dedi-1087882855.html
Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar: 'Salim Güran 'seni ve aileni öldürürüm' dedi'
Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar: 'Salim Güran 'seni ve aileni öldürürüm' dedi'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat B. mahkemede verdiği ifadesinde Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğünü söyleyerek cesedi yok... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T23:50+0300
2024-09-10T23:50+0300
2024-09-10T23:50+0300
türkiye
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cinayet
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Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran soruşturmasında tutuklanan Nevzat B. Salim Güran'ın cinayeti işlediğini ve kendisini cesetten kurtulması için tehdit ettiğini açıkladı.Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini Eğertutmaz Deresi'ne gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat B, ifadesinde, Narin'in amcası Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia etti.'Salim Güran 'Arif'in kızını öldürdüm' dedi'Önceki ifadesinde Salim Güran'dan korktuğu için konuşamadığını belirten Nevzat B. şöyle konuştu:Cinayet günü cesedi Salim Güran ile araca yerleştirdiklerini belirten Nevzat B. "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim" dedi.'Arama çalışmalarında Salim Güran gergindi'Arama çalışmalarında Narin'in amcası Salim Güran ile karşılaştığını anlatan Nevzat B. Salim'in jandarma yanında gergin olduğunu kendisi ile konuşmadığını belirterek şöyle konuştu:'Şüphelileri korumaya çalışıyor'Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararında Nevzat B.'nin cesedi tek başına gömdüğü konusunda ikrarda bulunduğu teyit edilerek 'Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı' belirtildi.
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narin güran cinayeti, nevzat bahtiyar itirafı, salim güran kim
narin güran cinayeti, nevzat bahtiyar itirafı, salim güran kim
Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar: 'Salim Güran 'seni ve aileni öldürürüm' dedi'
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat B. mahkemede verdiği ifadesinde Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğünü söyleyerek cesedi yok etmesi için tehdit ettiğini iddia etti. Nevzat B. önceki ifadesinde Salim Güran'dan korktuğu için olayı açıklamadığını belirtti.
Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran soruşturmasında tutuklanan Nevzat B. Salim Güran'ın cinayeti işlediğini ve kendisini cesetten kurtulması için tehdit ettiğini açıkladı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini Eğertutmaz Deresi'ne gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat B, ifadesinde, Narin'in amcası Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia etti.
'Salim Güran 'Arif'in kızını öldürdüm' dedi'
Önceki ifadesinde Salim Güran'dan korktuğu için konuşamadığını belirten Nevzat B. şöyle konuştu:
Narin'in cesedini derenin kenarına bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm.' şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum
Cinayet günü cesedi Salim Güran ile araca yerleştirdiklerini belirten Nevzat B. "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim" dedi.
'Arama çalışmalarında Salim Güran gergindi'
Arama çalışmalarında Narin'in amcası Salim Güran ile karşılaştığını anlatan Nevzat B. Salim'in jandarma yanında gergin olduğunu kendisi ile konuşmadığını belirterek şöyle konuştu:
Ona benzer bir tedirginliği başka birinde gördüğümü hatırlamıyorum. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım
'Şüphelileri korumaya çalışıyor'
Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararında Nevzat B.'nin cesedi tek başına gömdüğü konusunda ikrarda bulunduğu teyit edilerek 'Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı' belirtildi.