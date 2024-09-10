https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/narin-guran-cinayetinde-itirafci-nevzat-bahtiyar-salim-guran-seni-ve-aileni-oldururum-dedi-1087882855.html

Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar: 'Salim Güran 'seni ve aileni öldürürüm' dedi'

Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar: 'Salim Güran 'seni ve aileni öldürürüm' dedi'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat B. mahkemede verdiği ifadesinde Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğünü söyleyerek cesedi yok... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T23:50+0300

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türkiye

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Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran soruşturmasında tutuklanan Nevzat B. Salim Güran'ın cinayeti işlediğini ve kendisini cesetten kurtulması için tehdit ettiğini açıkladı.Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini Eğertutmaz Deresi'ne gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat B, ifadesinde, Narin'in amcası Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia etti.'Salim Güran 'Arif'in kızını öldürdüm' dedi'Önceki ifadesinde Salim Güran'dan korktuğu için konuşamadığını belirten Nevzat B. şöyle konuştu:Cinayet günü cesedi Salim Güran ile araca yerleştirdiklerini belirten Nevzat B. "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim" dedi.'Arama çalışmalarında Salim Güran gergindi'Arama çalışmalarında Narin'in amcası Salim Güran ile karşılaştığını anlatan Nevzat B. Salim'in jandarma yanında gergin olduğunu kendisi ile konuşmadığını belirterek şöyle konuştu:'Şüphelileri korumaya çalışıyor'Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararında Nevzat B.'nin cesedi tek başına gömdüğü konusunda ikrarda bulunduğu teyit edilerek 'Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı' belirtildi.

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